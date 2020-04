„Alles andere hätte mich gewundert“

VON PATRICK LEONHARDT.

Offenbach – Seit Dienstag ist für die Drittliga-Handballer der HSG Rodgau Nieder-Roden und der HSG Hanau die Spielzeit 2019/2020 offiziell beendet - fünf Tage vor dem für diesen Samstag geplanten letzten Spieltag.

„Alles andere hätte mich auch gewundert“, hatte Nieder-Rodens Trainer Jan Redmann ohnehin nicht mehr mit der Fortsetzung der Runde gerechnet, „das, was die Fußballer machen, können wir im Handball nicht riskieren. Die Zuschauer gehören einfach dazu.“ Für die Rodgauer ist der Saisonausgang besonders bitter: „Wir haben eine herausragende Saison gespielt und Hervorragendes geleistet“, sagt Redmann. In den letzten fünf Partien hätten die „Baggerseepiraten“ noch viermal Heimrecht genossen, in den Derbys gegen Hanau, Kirchzell und Gelnhausen wäre die Sporthalle an der Wiesbadener Straße mit Sicherheit ausverkauft gewesen.

Und dennoch: Mit Platz drei - errechnet wurde die Tabelle nach der Quotienten-Regelung - lieferten die Rodgauer das beste Ergebnis der HSG-Vereinsgeschichte ab. Die besten Platzierungen resultierten bisher aus den beiden vorangegangenen Spielzeiten, in denen die Nieder-Rodener jeweils Rang vier erreicht hatten. Und der Punkterekord aus der vergangenen Saison (37:23) wackelte bedenklich, die HSG beendete die Runde nun mit 31:15 Zählern.

„Wenn mir vor einem Jahr jemand gesagt hätte, dass Ende Februar der Tabellenführer beim Zweiten in Nieder-Roden spielt und unser Rückstand nur drei Punkte beträgt, wäre ich begeistert gewesen“, sagt Redmann im Rückblick auf das Gipfeltreffen gegen den TV Großwallstadt, das die HSG mit 25:29 verlor.

Eine Kröte müssen die Rodgauer allerdings schlucken: Der DHB-Pokal, für den sich die HSG qualifiziert hat, fällt in der nächsten Saison aus. Für diesen Wettbewerb fehlt der zeitliche Rahmen.

Ähnlich wie Jan Redmann äußert sich Oliver Lücke, Trainer bei der HSG Hanau, die die Runde mit 24:24 Punkten auf dem siebten Platz abschloss und damit das herausragende Ergebnis aus der Vorsaison (Platz drei) doch deutlich verfehlte. „Damit war zu rechnen, alles andere hätte uns doch sehr überrascht“, meint Lücke.

Nach einer aus Hanauer Sicht durchwachsenen Runde mit vielen schweren Verletzungen richtet er den Blick schon wieder nach vorne. „Wichtig ist, wann wir wieder trainieren und spielen können“, sagt Lücke. Und da wird es für die Handballer sehr eng. Sportplätze und Hallen sind noch gesperrt, bis 31. August sind keine Großveranstaltungen erlaubt. Seine Jungs halten sich - ebenso wie die Nieder-Rodener Spieler - weiterhin individuell fit.

„Wann es weitergeht, ist völlig offen, wir müssen abwarten“, sagt René Marzo, Pressesprecher der HSG Rodgau Nieder-Roden. Nach der langen Pause brauchen die Mannschaften eine gewisse Vorlaufzeit, mit einem regulären Saisonstart Anfang September ist nicht zu rechnen. Und auch dann stellt sich die Frage nach dem wie, auf und neben dem Spielfeld: Handball mit 1,5 Metern Sicherheitsabstand ist nur schwer möglich. Oliver Lücke erklärt: „Ich denke nicht, dass die Leute im September direkt in die Halle rennen werden, um Handball zu schauen. Und in unserem Sport haben wir viele ältere Zuschauer, die besonders Corona gefährdet sind. Da fragt man sich schon, ob es sinnvoll ist, frühzeitig wieder anzufangen.“

Zumindest in personeller Hinsicht sind beide Mannschaften für die neue Runde gut gerüstet. Nieder-Roden vermeldete bereits im Herbst 2019 die ersten Vertragsverlängerungen. „Das zeichnet uns aus, dass wir in dieser Hinsicht nicht in Hektik verfallen. Wir planen immer langfristig, haben keine große Fluktuation“, sagt Redmann. Ketil Horn (zuletzt noch mit Zweitspielrecht für die Großwallstädter Junioren aktiv) und Felix Mann (RW Babenhausen) kompensieren die Abgänge von Alexander Weber und Philip Wesp, auf Linksaußen steht Michael Weidinger wieder zur Verfügung, hier verlässt Yannick Sinnecker den Verein. Personell „müssen wir nichts mehr tun. Wir haben eine sehr gute B-Jugend und eine talentierte zweite Mannschaft, müssen uns daher keine Gedanken machen“, meint Redmann.

Auch in Hanau hat fast der komplette Kader für eine weitere Saison zugesagt, einzig Matthias Schwalbe verlässt den Verein wieder, bei Daniel Wernig steht die Entscheidung noch aus. Marc Strohl steht nach seinem beruflichen Aufenthalt in Kaiserslautern wieder komplett zur Verfügung. Yaron Pillmann will „nochmal ein Vierteljahr lang mit dem Wohnmobil weg“, erklärt Lücke, „die Frage ist jetzt aber, wann und ob er überhaupt fährt.“ Auch der HSG-Trainer sieht seinen Kader für die neue Runde gut aufgestellt.

Ein besonderes Augenmerk richten die Hanauer in der neuen Spielzeit auf ihre zweite Mannschaft, die in die Oberliga aufgestiegen ist. „Die Klasse zu halten wird schwer. Für die Entwicklung der HSG ist dieser Schritt geil, aber wir stoßen auch an unsere wirtschaftlichen Grenzen“, meint Lücke. Gerade in Zeiten von Corona.

Reichlich gejubelt wurde bei den Frauen der HSG Rodgau Nieder-Roden. Da es keine Absteiger gibt, verbleiben die Nieder-Rodenerinnen in der 3. Liga. „Und die werden wir auch angehen“, erklärt René Marzo. Die HSG war im vergangenen Sommer erstmals in die 3. Liga aufgestiegen. Bereits Anfang März diesen Jahres trat der neue Trainer Christian Grzelachowski als Nachfolger von Matthias Jünger sein Amt bei den Nieder-Rodenerinnen vorzeitig an, saß nach einem Spielausfall (undichtes Hallendach) und der Corona-Krise aber noch kein einziges Mal auf der Trainerbank.