„Als Mannschaft im dritten Viertel kollabiert“

Schwabach – Ein unerklärlicher Einbruch im vorletzten Abschnitt der Partie hat die Rhein-Main Baskets in der 2. Bundesliga Süd um einen möglichen Sieg beim Tabellenvierten Baskets Schwabach gebracht.

Sie verpassten beim 75:88 die Chance, sich vom neunten auf den achten Rang zu verbessern. „Im ersten Viertel haben wir einen guten Start hingelegt, aber im dritten Viertel sind wir als Mannschaft kollabiert. Erst nach einer ernsten Ansage wurde es im letzten Viertel wieder besser, aber da war das Spiel schon gelaufen“, zeigte sich Thorsten Schulz, der Trainer der Rhein-Main Baskets, enttäuscht.

Das Spiel begann mit einem Offensiv-Feuerwerk. Es war „beinahe jeder Wurf ein Treffer“, so Jochen Kühl, Presse-Sprecher der Rhein-Main Baskets. Das galt vor allem für seine Mannschaft, die nach dem ersten Viertel 26:21 führte. Alica Köhler erhöhte sogar auf 28:21, danach folgte aber der erste Bruch im Spiel. So ging es jedoch nicht weiter. Schulz nahm eine Auszeit, nachdem die Gastgeber auf 26:28 verkürzt hatten. In der Folgezeit war das Spiel ausgeglichen – bis Schwabach in der 20. Minute beim 42:40 erstmals in Führung ging.

Nach dem Seitenwechsel lief bei den Rhein-Main Baskets plötzlich vorne nichts mehr zusammen. Da half es auch nicht, dass sie hinten stark kämpften. So war die Partie nach dem dritten Viertel (49:64) gelaufen. cd

Rhein-Main Baskets: P. Dietrich (19), Hutcheson (15), Köhler (7), Seegräber (6), Karavassilis (5), Torresin (15), Weyell (1), Zehender (3), Cornelius (4)