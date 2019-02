Babenhausens Damen-Trainer Mitch Maloul über ein kurioses Spiel

Offenbach – Mitch Maloul hat als Spieler und Trainer im Handball schon viel erlebt. Die von ihm gecoachten Damen der SG RW Babenhausen sorgten zuletzt allerdings in der Bezirksoberliga Odenwald/Spessart für ein Kuriosum – und zwar für kein positives.

Herr Maloul, Ihr Team hat zuletzt bei der 12:42-Pleite bei Spitzenreiter FSG Habitzheim/Umstadt in der ersten Hälfte nur ein Tor erzielt. Gibt es dafür eine Erklärung?

Wir hatten zwar viele Chancen, doch der Gegner hatte eine starke Torfrau. Zudem haben wir ungefähr zehnmal Pfosten oder Latte getroffen. Das hat der Gegner zu Gegenstoßtoren genutzt, dafür ist er bekannt.

Haben Sie eine so magere Torausbeute schon mal erlebt?

Ich selbst nicht. Das kommt sonst wohl nur bei den ganz Kleinen vor.

Gab es nach dem Spiel viele Frotzeleien?

Nein, im Gegenteil. Von anderen Trainern oder Zuschauern von Habitzheim/Umstadt gab es Lob. Sie haben gesagt: Hut ab, andere hätten das nicht so bis zum Ende durchgezogen. Zumal wir mit dem letzten Aufgebot spielten.

Wie haben Sie das Team in der Pause aufgebaut?

Das war nicht leicht. Ich habe gesagt: Kopf hoch. Ihr müsst weiter versuchen, die Chancen zu nutzen. Wir haben uns auch total dem Kampf gestellt und alles versucht.

Obwohl Ihre Mannschaft die zweite Hälfte in Unterzahl absolvierte, erzielte sie nach der Pause elf Treffer. Das klingt paradox.

Wir sind nur mit sieben Spielerinnen angetreten. Eine hat es versucht, musste sich aber übergeben und hat nach der Pause nicht mehr gespielt. Irgendwie haben wir plötzlich mehr Tore erzielt, obwohl Habitzheim/Umstadt nicht zurückgeschaltet hat. Die Bälle, die in der ersten Hälfte nicht reingingen, landeten auf einmal im Tor.

Sind Sie froh darüber, dass Ihre Mannschaft nach dieser kuriosen Begegnung nun am Wochenende spielfrei ist?

Das ist auf jeden Fall nicht schlecht, zumal nun ein Kellerduell auf uns wartet. So können wir uns nun erst mal sammeln und die Verletzten sich kurieren. Wir wollten nicht da unten rein rutschen, müssen uns jetzt aber der Situation stellen. Beim Vorletzten HSG Hörstein/Michelbach müssen wir kommende Woche alles auf die Platte bringen, ebenso in der Partie bei der HSG Stockstadt/Mainaschaff.

Ihre Mannschaft liegt als Viertletzter vier Punkte vor der HSG Hörstein/Michelbach und sechs vor Schlusslicht FSG Wallstadt. Wie viele Zähler müssen Ihrer Meinung nach in den verbleibenden sechs Spielen noch geholt werden, um die Klasse zu halten?

Wir haben noch keine Hochrechnung aufgestellt. Die Anzahl der Absteiger hängt ja auch davon ab, was sich in anderen Klassen tut. Die FSG Dieburg/Groß-Zimmern, die bei einem Abstieg in unsere Klasse gekommen wäre, hat sich zum Beispiel in der vergangenen Saison in der Landesliga erst am letzten Spieltag gerettet. Ich gehe daher davon aus, dass es sich für uns erst an den letzten zwei Spieltagen entscheidet.

Das Gespräch führte Christian Düncher