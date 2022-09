Angekommen, um zu bleiben

Basketball

+ © postl Prominente Verstärkung: Der frühere Pro-B-Spieler Amil Klisura (rechts, im Trikot des TV Langen) schließt sich dem Oberliga-Aufsteiger TV Babenhausen an. © postl

Eine schwierige Mission wird die neue Saison für die Basketballer des BC Neu-Isenburg und des TV Babenhausen. Oben mitmischen will unterdessen der EOSC.

Offenbach – Viele interessante Lokalduelle und bekannte Gesichter in neuen Rollen prägen die neue Basketball-Saison der Männer. Möglich machen dies vor allem die Aufstiegsnachrücker aus Neu-Isenburg, Babenhausen und Dreieichenhain. Das primäre Ziel: der Klassenerhalt.

1. Regionalliga

TV Langen

„Die Vorbereitung ist sehr holprig verlaufen. Wir haben einige Spiele verloren, in denen wir unter 60 Punkten geblieben sind“, sagt TVL-Manager Jürgen Barth. Immerhin die Generalprobe glückte. Gegen den Oberligisten TuS Treis-Karden gewannen die „Giraffen“ mit 92:54. „Das ist nicht unser Maßstab, aber so ein Testspielsieg gibt den Jungs etwas Selbstvertrauen“, meint Barth. „Wir müssen uns in der neuen Konstellation erstmal finden.“

Schließlich steht mit Ex-Profi Tobias Jahn ein Trainernovize an der Seitenlinie (siehe Interview). Leistungsträger Noah Litzbach und Spielmacher Jim Gietz haben den Klub verlassen, die Zugänge Valentin Rappold, Risto Vasiljevic (beide 21) und Lukas Janott (20) „werden uns perspektivisch verstärken“, so Barth. Spielmacher Rappold kommt vom Pro-B-Ligisten Speyer, Flügelspieler Vasiljevic zählt zum nationalen 3x3-Kader, der vielseitige Janott spielte zuletzt für den Oberligisten Roßdorf. Gesucht wird noch eine Verstärkung auf den großen Positionen.

Am Samstag (19.30 Uhr) startet der TVL gegen Tübingen in die Saison. „Die sind schwer einzuschätzen und zu bespielen, weil man nie weiß, wer aus der Pro A und NBBL aufläuft“, betont Barth.

TV Langen: Maxim Schneider, Michael Fuss, Niklas Pons, Welday Beyene, Sebastian Barth, Bastian Winterhalter, Henk Droste, Sven Schäfer, Devon Jacob, Lukas Janott, Valentin Rappold, Risto Vasiljevic

2. Regionalliga

TV Langen II

Nach der Rekordsaison startet der „harte Kern“ um Niklas Butz, Mirco Palazzo und Kai Santelmann in seine elfte Spielzeit. Auch Moritz Overdick, Max Püchert und Felix Lewe bleiben dem Team treu. „Sie sind der perfekte Beweis dafür, dass aus Nachwuchskräften absolute Leistungsträger reifen können“, freut sich Palazzo. Nicht mehr dabei sind die Center Tim David Schrädt und Tom Auer, die es nach Babenhausen gezogen hat. Mit Felix Kaut verliert die Mannschaft von Trainer Pedja Glisic einen weiteren Spieler auf der großen Position. „Das Ziel ist es, den Generationenwechsel voranzutreiben und nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben“, so Palazzo. Los geht es am 24. September (20 Uhr) bei TuS Makkabi Frankfurt.

TVL II: Mirco Palazzo, Felix Lewe, Nico Keppeler, Timothy Chabot, Julian Smuda, Niklas Kessler, Kai Santelmann, Max Püchert, Niklas Butz, Max Trindeitmar, Moritz Overdick, Niklas Richter, Malte Mundt, Tammo Buschlinger

BC Neu-Isenburg

Dank der Lizenzübernahme vom TV Idstein rückt der Oberliga-Vizemeister auf. Zugleich schickt der Klub ein zweites Team in der Oberliga ins Rennen. „Wir wollen das sportliche Gefälle verkleinern“, sagt der Sportliche Leiter Vassili Adamoudis. Wohl wissend, dass der BCN vor einer großen Herausforderung steht. „Es gibt da immer noch extrem viel Bewegung beim Personal. Leider hatten wir auch Verletzungspech“, sagt Vorstandsmitglied Christof Schäfer. Das primäre Ziel ist klar: Klassenerhalt. Schäfer: „Wir sehen das realistisch, 2017 waren wir noch in der Bezirksliga, jetzt sind wir in der Regionalliga. Irgendwann ist man mal angekommen.“ Das erste Spiel steigt am Samstag (20 Uhr) in Mainz.

BCN: Daniel Hack, Ante Brko, Dawit Asfaha, Arnold Menace, Sebastian Devries, Deni Kajabegovic, Fabio Wedel, Robert Sauer, Jonas Arzt, Matevz Domanjko, Fabian Kopjar, Mirko Joppe

Oberliga

TV Babenhausen

Nach dem Abstieg 2018 kehrt der TVB als Landesliga-Vizemeister in die Oberliga zurück. Möglich macht es der Aufstiegsverzicht der Top-Teams aus der Landesliga Nord. „Diese Chance konnten wir uns nicht entgehen lassen“, sagt TVB-Guard Lars Teschke. Trotz holpriger Vorbereitung fiebert Babenhausen dem Saisonstart entgegen. Zumal Trainer Thomas Hüther neben den Zugängen Tim-David Schrädt und Tom Auer aus Langen eine prominente Verstärkung an Land ziehen konnte: Amil Klisura spielte in Österreich, in der Pro B für die Skyliners Juniors sowie für den TV Langen in der Regionalliga. Coach Hüther zum Ziel: „In der Liga ankommen und versuchen, die Klasse zu halten“. Am 25. September (18 Uhr) empfängt der TVB den MTV Gießen.

TVB: Andreas Altmann, Tom Auer, Maurice Baumann, Nils Dalwitz, Amil Klisura, Jendrik Glawion, Ben Hartmann, Emil Laack, Finn Lunkenheimer, Hendrik Mais, Oliver Rohs, Tim-David Schrädt, Lars Teschke, Simon Teuchner

BC Neu-Isenburg II

„Natürlich wollen viele in der Regionalliga zum Einsatz kommen. Aber auch die Oberliga ist sehr anspruchsvoll, da geht es für uns nur um den Klassenerhalt. Das wird schwierig genug“, meint der Sportliche Leiter Vassili Adamoudis. Dieses Ziel soll mit einer neu zusammengewürfelten, jungen Truppe gelingen. „Sie bringen alle Talent mit, verfügen aber über wenig Oberliga-Erfahrung“, sagt Schäfer. „Sie müssen sich erst an das Niveau gewöhnen.“ Erster Gegner sind am 24. September (17.45 Uhr) die Gießen Pointers II.

BCN II: Basti Meier, Tobias Meier, Tarik Vahle, Phillip Tappe, Leo Stotz, Leon von Rabenau, Lukas Gierlinski, Tino Lehmann, Jordan Veigl, Luka Nicin, Abbas Yousefi, Joel Kosin, Karan Sansoa, Ivan Brko

Landesliga EOSC

Auf den souveränen vierten Platz der Vorsaison sind die Offenbacher stolz, wollen aber mehr. In Frederik Fischbach (Kronberg, Regionalliga) und Lukas Pätzold (Ludwigsburg, Umzug) verlassen zwei Leistungsträger die Mannschaft. Dafür sind Noah Mann (Babenhausen) und Andreas Lowjaga (Butzbach) dazugestoßen. Der langjährige Kern blieb zusammen und bereitet sich intensiv auf die neue Saison vor. Angeführt von Kapitän und Top-Scorer Vaios Ourgantzidis will das Team von Trainer Beytullah Yesilyurt um den Aufstieg mitspielen. Zunächst geht es am 24. September (17 Uhr) gegen Makkabi Frankfurt.

EOSC: Hamza Bilgin, Alan Burdzovic, Denis Eres, Fabian Fischbach, Finn Fischbach, Justin Jäger, Christos Katsiakis, Spiros Kotsinas, Daniel Kukic, Andreas Lowjaga, Noah Mann, Dominykas Meskauskas, Ivan Mihaljevic, Kurosh Moghaddam, Dimitrios Ourgantzidis, Vaios Ourgantzidis, Armin Reichert, Simon Schäfer, Robert Topic

SV Dreieichenhain

2019 stiegen die „Haaner“ in die Bezirksliga ab und melden sich nun zurück. Eine Etage höher soll es der unveränderte Aufstiegskader richten, der als Tabellendritter den Sprung schaffte. „Die Vorbereitung war mittelmäßig, da wir in den letzten drei Ferienwochen nicht in der Halle trainieren konnten. Aber einige Jugendspieler haben sich verbessert und werden nun auch in der Landesliga Verantwortung übernehmen. Ziel ist klar der Klassenerhalt“, kündigt SVD-Trainer Jörg Stefanski an. Am 24. September (16.45 Uhr) gastiert man beim SV Darmstadt 98.

SVD: Rene Breitenbach, Benjamin Dönitz, Nick Ehrich, Fabian Eller, Jens Glöser, Clemens Hielscher, Paul Hosenseidl, Moritz, Leipold, Philipp Maaß, Tom Metzelthin, Fabian Meyer, Stefan Öppling, Tom Seidel, Frederic Weber

Von Jörn Polzin