Auf der letzten Rille WM-Gürtel verteidigt

Von: Jörg Moll

Luca Cinqueoncie zeigt stolz die verteidigten WM-Gürtel der Verbände IBF und IBO. Links Manager Rainer Gottwald, rechts Vater Michael Cinqueoncie. © P

Luca Cinqueoncie hat Schrammen davongetragen. Aber der Offenbacher Boxer hat seine Junioren-WM-Titel in den Verbänden IBF und IBO verteidigt.

Dorsten – Luca Cinqueoncie hat seinen vermutlich schwersten Kampf seiner bisherigen Karriere gewonnen. Der Offenbacher Junioren-Weltmeister verteidigte in Dorsten seine Titel in den Verbänden IBF und IBO nach zehn intensiven Runden durch einen Punktsieg. 96:55, 99:90, 99:90 - so lautete das Urteil der drei Kampfrichter.

Kompliziert war das Unterfangen vor allem durch die besonderen Umstände. Im Vorfeld des Duells gegen Leon Maric, den er im Mai im Stadion am Bieberer Berg noch überzeugend bezwungen hatte, zwang den 21-Jährigen eine wieder aufgetretene Viruserkrankung (Pfeiffersches Drüsenfieber) zu einer längeren Trainingspause, die ihn auch in der Ruhrpottgemeinde Dorsten beinahe eingeholt hätte. In der sechsten Runde fing er sich einen rechten Haken ein, der ihm eineinhalb Runden lang zu schaffen machte. Dann aber setzte sich die technische Überlegenheit des Offenbachers doch noch durch. „Luca musste hart kämpfen gegen einen Gegner, der deutlich verbessert war“, sagte sein Vater Michael Cinqueoncie, der gemeinsam mit Rainer Gottwald, aktueller Sieger der TV-Staffel Big Brother, das Boxtalent managt. Auch die Umstände im kleinen Zelt des Dorstener Weihnachtszirkus trugen nicht gerade dazu bei, dass die Anspannung geringer wurde. Das Aufwärmen erfolgte in einem kleinen Vorzelt. „Die Ruhe, die ein Boxer vor seinem Kampf braucht, war nicht gegeben“, meinte Cinqueoncie Senior. Stattdessen dröhnte Musik und die 1500 Zuschauer taten ihr Übriges. „Wir sind aber dankbar, dass der Veranstalter diesen Kampf überhaupt ermöglicht hat“, meinte Michael Cinqueoncie. Denn aufgrund der Vorgaben der Weltboxverbände drängte die Zeit für eine Titelverteidigung: „Wenn wir noch länger hätten warten müssen, wären sie weg gewesen.“

Nun aber bleiben die beiden Titel in Offenbach und Luca Cinqueoncie kann ein weiteres Kapitel seiner noch jungen Box-Karriere mit bis dato 16 Siegen in 16 Kämpfen abhaken. Bis Februar steht nun erst mal ausgiebige Regeneration an. Auch der Wirkungstreffer in der sechsten Runde wird bis dahin verheilt sein. „Ich bin ja stets sein härtester Kritiker“, räumte sein Vater ein: „Aber dieses Mal bin ich wirklich stolz auf ihn, er hat auf der letzten Rille gekämpft, aber mit Herz und seinem Siegeswillen den Kampf gezogen.“

Für das kommende Jahr hat sich Offenbachs Junioren-Weltmeister ehrgeizige Ziele gesetzt. Eine Titelverteidigung im Verband WBC soll wohl schon im April in seiner Heimatstadt steigen. Im Ring will der starke Techniker weiter zulegen. „Er muss an seiner Schlagkombination und -härte arbeiten“, sagt Michael Cinqueoncie. Und da sprach dann wieder der härteste Kritiker.

