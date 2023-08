Auf deutschen Meistertitel folgt Partie gegen Bad Orb

Von: Holger Appel

Siegerteam vor den Fans in der Arena von Warnemünde. Hinten von links: Mario Rhein, Pierre Groh, Marco Betz, Florian Wotzlaw, Friedrich Zink. Vorne von links: Teammanager Thomas Knopp, Henrik Nedwied, Tobias Stehling, Ihtezaz Saleem, Fabio Mola, Yannick Seith, Luca Lippert. © vum

Der Team-Name ist ziemlich originell. Doch die „SG Koppinnacken“ versteht sich auch richtig gut aufs Kicken im Sand, was die Langener Fußballer bei den deutschen Beachsoccer-Meisterschaften eindrucksvoll demonstrierten.

Langen – Die weite Reise nach Warnemünde hat sich gelohnt für die „SG Koppinnacken“. Das hauptsächlich aus Fußballern des Gruppenligisten FC Langen bestehende Team hat sich am Wochenende bei den deutschen Amateur-Meisterschaften im Beachsoccer durchgesetzt. Im Halbfinale gegen TuS Sudwehe gewann die von Trainer Marco Betz zusammengestellte Auswahl mit 7:6 nach Neunmeterschießen, im Endspiel gegen BST Chemnitz mit 4:3 in der Verlängerung. Die „SG Koppinnacken“ hatte sich als hessischer und süddeutscher Meister für das große Finale qualifiziert.

„Das waren zwei harte Spiele im Sand auf gutem Niveau gegen ordentliche Brocken, aber letztlich hat alles funktioniert. Das ist schon saucool, dass wir das Ding tatsächlich gewonnen haben“, berichtete Betz nach der Rückkehr.

Im Halbfinale hatten die Langener Spieler Fabio Mola, Luca Lippert und Betz sowie Ithezaz Saleem (Alte Herren der Spvgg. 05 Oberrad, früher Spvgg. Griesheim und Alemannia Nied) getroffen. Die „SG Koppinnacken“ hatte dabei eine 4:0-Führung verspielt. Im Finale waren in Friedrich Zink (2), Lippert und Betz nur Langener Spieler erfolgreich.

Einen großen Anteil am Erfolg in Warnemünde hat Tobias Stehling, Torhüter des Verbandsligisten Sportfreunde Seligenstadt, früher mit Betz bei der Spvgg. 03 Neu-Isenburg. „Tobias war überragend und hat uns in beiden Spielen mit vielen Paraden enorm geholfen. Tobias war Gold wert.“

Die Spieler der „SG Koppinnacken“ kehrten nach dem Finale der Beachsoccer-Saison erst am späten Sonntagabend heim von der Ostsee, für eine große Feier hatten sie noch keine Zeit. Die soll demnächst folgen.

Und wie geht es dann 2024 weiter? „Wir könnten uns als Sieger bei den Amateuren für einen Platz in der Beachsoccer-Bundesliga bewerben, aber das dürfte unrealistisch sein angesichts der hohen Kosten und des hohen Zeitaufwands“, meinte Betz und ergänzte: „Wir hatten viel Spaß und werden nächstes Jahr wohl wieder bei den Amateuren mitmachen. Bis dahin steht die Gruppenliga Frankfurt Ost im Mittelpunkt.“ Am Donnerstag muss der FC Langen zum Nachholspiel beim Aufsteiger FSV Bad Orb. app