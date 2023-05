Auf die Ära Wurm folgt ein Umbruch bei Dietzenbacher Handballerinnen

Von: Stefan Moritz

Teilen

Stark war noch einmal der Auftritt der Dietzenbacherinnen im Spiel beim TV Langenselbold, das sie mit 30:20 gewannen. Insgesamt kann das Team mit Platz vier in der Landesliga durchaus zufrieden sein. © vvg

Zum Abschluss der Ära Julian Wurm sind die Handballerinnen der HSG Dietzenbach noch einmal auf Rang vier gelandet in der Landesliga, haben die beste Platzierung in den acht Jahren unter der Regie des 35 Jahre alten, scheidenden Trainers noch einmal bestätigt. Auf eine „phänomenale Hinrunde“ (Wurm) mit 18:6 Punkten folgte allerdings eine durchwachsene zweite Saisonhälfte mit 14:10 Zählern.

„Da waren viele ärgerliche Niederlagen und Unentschieden dabei“, sagt Wurm. Als ein großes Problem hat er das Absacken der Trefferquote bei Siebenmetern auf unter 50 Prozent ausgemacht. „Die Siebenmeterquote ist für uns elementar, weil wir viel in Eins-gegen-eins-Duelle gehen. Da müssen wir uns drauf verlassen können“, erklärt Wurm. Insgesamt war die Chancenverwertung nicht mehr so gut wie in der Hinrunde. „Und die Nebengeräusche haben schon auch gestört. Intern habe ich meinen Abschied schon im Winter angekündigt, da fragten sich alle, wer wird der Nachfolger, wer geht von den Spielerinnen, wer macht weiter? Das hat die Mädels schon belastet“, meint Wurm. Insofern ist es unter dem Strich doch zufriedenstellend, Platz vier in der Abschlusstabelle behauptet zu haben.

Dazu beigetragen haben alle Spielerinnen, einige etwas mehr, andere etwas weniger. Zum „MVP“, der wichtigsten Spielerin der Saison, kürte Wurm Kreisläuferin Isabel Rotter, mit 134 Treffern die beste Torschützin und „ganz entscheidend in unserer Abwehr. Sie hat sehr konstant auf sehr hohem Niveau gespielt.“ Aber auch Laura Noll mit ihrem starken Offensivspiel im Eins-gegen-eins und Torfrau Lea Kaupp haben eine herausragende Saison gespielt.

In der Sommerpause steht nun ein größerer Umbruch bevor. Neben Trainer Wurm, der aus beruflichen Gründen aufhört, verlassen auch beide Spielmacherinnen Laura Spinola (zum Oberliga-Aufsteiger TSG Bürgel) und Eva Hartmann das Team, dazu beendet in Laura Noll eine Leistungsträgerin aus dem Rückraum ebenso ihre Karriere wie Rechtsaußen Patricia Behrendt.

Der neue Trainer Matthias Müller, der die vergangenen sechs Jahre zunächst für die weibliche A-Jugend und dann die Frauen des BSC Urberach sowie zuletzt der Handball-Spiel-Gemeinschaft Eppertshausen/Münster/Urberach in der Bezirksoberliga Odenwald/Spessart verantwortlich war, hat den Start der Vorbereitung auf die im September beginnende neue Saison auf den 12. Juni angesetzt. „Das Angebot, höherklassig trainieren zu dürfen mit einer motivierten, leistungswilligen Mannschaft, war sehr attraktiv für mich“, sagt der 53 Jahre alte verheiratete Vater zweier Kinder.

Gleich vier Spielerinnen begleiten ihn von der HSG EMU nach Dietzenbach. „Aus eigenem Antrieb, ich habe sie nicht abgeworben“, wie Müller betont. In Spielmacherin Emily Eilers kommt die Haupttorschützin des Bezirksoberliga-Vierten (131 Tore in 19 Einsätzen), dazu Linksaußen Anja Kaiser (88 Saisontore) und die erst 17 Jahre alte Dawina Schneider für den linken Rückraum, sowie die ebenfalls lernwillige Katharina Erhardt (Linksaußen). Seit dem Winter in Dietzenbach im Training und bislang als Aushilfskräfte im Einsatz sind die aus Norddeutschland zugezogene Rückraumspielerin Maxine Baumgarten (26), die schon in der Oberliga gespielt hat und Sarah-Jasmin Eskin-Alami, die nach elf Jahren Pause das Handballspielen aufgenommen hat und mit ihren einstigen Teamkameradinnen aus der Jugend wie Victoria Knab und Nadine Metz wieder auf Torejagd gehen will. Das allerdings wird noch etwas warten müssen, nachdem Eskin-Alami in einem Spiel der zweiten Mannschaft der HSG Dietzenbach einen Kreuzbandriss erlitten hat.

„Wir müssen uns alle erst finden“, sagt Müller, der die auf eine 3:2:1-Deckung spezialisierten Dietzenbacherinnen auch im Abwehrverhalten flexibler aufstellen will: „Wir wollen auch ein 5:1- und ein 6:0-System einspielen.“ Trotz des großen Umbruchs aber will Müller mit der HSG gleich vorne mitspielen: „Das obere Drittel, ein Platz in den Top Fünf, sollte schon unser Ziel sein.“