Junge Handballerinnen der SG Egelsbach stellen sich erneut dem Abenteuer Landesliga

Von: Stefan Moritz

Als Meister der Bezirksoberliga Darmstadt Aufsteiger in die Landesliga: Die Handballerinnen der SG Egelsbach mit ihrem Trainer Helmut Lukas. © vvg

Nur ein Jahr nach dem Abstieg kehren die Handballerinnen der SG Egelsbach als Meister der Bezirksoberliga Darmstadt in die Landesliga zurück.

Egelsbach – Genau passend zum 100-jährigen Bestehen ihrer Abteilung sind die Handballerinnen der SG Egelsbach als Meister der Bezirksoberliga Darmstadt auf die Landkarte der Landesliga Süd zurückgekehrt. Nur ein Jahr nach dem Abstieg gelang der direkte Wiederaufstieg. Mit nahezu unverändertem Team, aber einem neuen Trainer. Helmut Lukas hat im vergangenen Sommer das Kommando von Daniel Stroh übernommen.

„Mich reizte diese Aufgabe sehr. Diese Mannschaft hat eine tolle Perspektive. Mit einem Altersschnitt von nicht einmal 23 Jahren waren wir das jüngste Team der Liga“, erklärt der 50 Jahre alte Weiterstädter, der 18 Jahre lang Hessenauswahlteams geführt hatte und dadurch bereits einige Egelsbacher Spielerinnen kannte. Trotz des vorangegangenen Abstiegs mit 20 Niederlagen in 26 Spielen sei die Grundstimmung im Team von Anfang an positiv gewesen. Befördert wurde diese noch durch drei Siege in Folge zum Saisonstart, darunter ein 20:16 im prestigeträchtigen Derby bei der HSG Langen. Von den nächsten sieben Spielen bis zur Winterpause wurden dann allerdings fünf verloren, so dass die Egelsbacherinnen zur Saisonhalbzeit mit 10:10 Punkten nur im Mittelfeld der Tabelle lagen.

„Wir waren nicht richtig eingespielt. In der Vorbereitung waren leider fünf von sieben geplanten Spielen ausgefallen. Dazu kamen Schwächen im Torabschluss“, erklärt Trainer Lukas, „die Eingespieltheit nahm aber von Spiel zu Spiel zu, wurde immer besser und die anderen Mannschaften haben auch nicht konstant überzeugt, drei Spieltage vor Schluss konnten noch sechs Mannschaften Meister werden.“

Den Titel schnappten sich dann schließlich mit neun Siegen bei nur einer Niederlage in der Rückrunde die Egelsbacherinnen. Höhepunkte waren dabei das 25:23 beim späteren Vizemeister HC VfL Heppenheim und das 30:29 am vorletzten Spieltag bei der HSG Fürth/Krumbach, die bis zu diesem Spiel auch noch Meister werden konnte. Endgültig gejubelt wurde dann nach dem finalen 28:22 gegen den Drittletzten HSG Dornheim/Groß-Gerau.

Leistungsbilanz Position Einsätze Tore

Victoria Papendick Tor 20 0

Nelli Rauth RL 15 70

Özlem Gün RL 14 16

Valentina Schöber RL 5 0

Nele Lehmann RM 13 23

Jessica Kraft RM 17 18

Julia Werner RM 13 13

Kaja Lehmann RM 8 13

Aileen Hübner RR 18 113

Teresita Biel RR/M/L 13 45

Sky-Sophie Thiel LA 14 34

Naya Halloum LA 12 11

Francisa Kraft LA/RA 17 61

Nele Hübner RA 8 13

Susanne Hirsch RA 9 15

Jana Atanasovic RA 1 3

Ana Wellner K 17 30

Hanna Lena Neumann K 15 14

Marlena Vehlow K 13 6

Marie Himmel nur Abwehr 4 0

RL=Rückraum links, RM=Rückraum Mitte, RR=Rückraum rechts, LA=Linksaußen, RA=Rechtsaußen, K=Kreis

Mit ihrem kompletten Kader aus 20 jungen Spielerinnen um Toptorjägerin Aileen Hübner im rechten Rückraum (113 Tore in 18 Spielen) startet die SG Egelsbach zum zweiten Mal in das Abenteuer Landesliga. Los geht es am Wochenende 9./10. September mit einem Heimspiel gegen die HSG Bachgau. Trainer Lukas ist überzeugt, dass der Klassenerhalt diesmal gelingen kann. „Wir haben uns weiterentwickelt und werden uns weiterentwickeln. In der Vorbereitung werden wir daran arbeiten, noch schneller zu spielen und in der Abwehr noch flexibler agieren zu können“, sagt der Trainer.

Dringend gesucht wird noch eine zweite Torfrau, für den Fall, dass Victoria Papendick einmal ausfällt und damit sie nicht mehr die ganze Verantwortung alleine tragen muss. Dann sieht Lukas gute Chancen auf den Ligaerhalt: „Ich gehe fest davon aus, dass es nur zwei Absteiger geben wird, weil ich überzeugt bin, dass die TSG Bürgel und die HSG Weiterstadt, die einzigen Teams, die in die Landesliga Süd absteigen könnten, nicht aus der Oberliga absteigen werden. Und zwei Mannschaften sollten wir in der Landesliga hinter uns lassen können.“