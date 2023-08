Aufstieg in die Regionalliga wäre für Hessenmeister aus Sprendlingen die „Krönung“

Duell gegen Baden-Württemberg-Meister

Nachdem RW Sprendlingen am letzten Wettkampfwochenende die Meisterschaft klar gemacht hat, steht nun das entscheidende Duell zum Aufstieg an.

Dreieich – Als Meister der Tennis-Hessenliga steht RW Sprendlingen ein Aufstiegsduell in die Regionalliga an. Am Samstag, 13 Uhr, will die Mannschaft um Teamchef Peter Janda alles dafür geben, dass nicht nur die noch ausstehende Pokalübergabe für die Meisterschaft gefeiert werden kann. „Wir werden Gas geben und alles daran setzen, den Aufstieg zu schaffen“, sagt Trainer Janda.

Mit welchem Gegner sich die Sprendlinger messen müssen, war zunächst noch unsicher. Man hörte schon unter der Woche davon, dass der baden-württembergische Meister TC Bad Schussenried verzichten könnte. Dieser Fall ist nun eingetreten: Es kommt nicht zum Duell der Meister, sondern der Gegner der Sprendlinger heißt VfL Sindelfingen, der als Zweitplatzierter nachrückt.

Doch egal wer anreist, die Rot-Weißen wollen gewinnen. Dass es nun der Zweite aus Baden-Württemberg ist, würde die Sprendlinger nicht stören, heißt es. Dem Trainer seien viele Spieler aus Sindelfingen bekannt. Sie seien sehr erfahren, eine gute Mannschaft, deren Mitglieder schon ihre Auftritte im Welttennis gehabt hätten. „Wir dagegen haben ein sehr junges Team“, das Janda allerdings komplett zur Verfügung steht. Die besten Spieler sollen zum Einsatz kommen, um dieses „sehr offene“ Duell für sich zu entscheiden.

Janda sieht die Chancen weiterhin bei 50:50. „Wir probieren, zu gewinnen“, verspricht er. Der Aufstieg sei das große Ziel. Schon der Hessenmeistertitel, von dem die Sprendlinger zunächst nur geträumt hätten, sei großartig. Der Aufstieg wäre die „absolute Krönung“ einer erfolgreichen Saison. „An einem Samstagnachmittag mit Aussicht auf schönes Wetter hoffen wir auf eine volle Anlage zum Saisonabschluss“, sagt Janda. Vor dieser Kulisse soll die Krone nach Sprendlingen gehen. (Theresa Ricke)