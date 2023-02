Aufstieg rückt für TV Langen in weite Ferne

Von: Jörn Polzin

Kein Durchkommen: Der Steinberger Stefan Mamic (links) sieht sich der Offenbacher Deckung um Vaios Ourgantzidis (Mitte) ausgesetzt. Ourgantzidis war mit 34 Punkten der überragende Spieler beim 77:67-Auswärtserfolg des EOSC. © postl

Herber Dämpfer im Titelrennen für die Regionalliga-Basketballer des TV Langen: Trotz komfortabler Führung mussten sie sich in Reutlingen geschlagen geben und haben im Vergleich mit der siegreichen Konkurrenz aus Fellbach und Saarlouis die klar schlechteren Karten. Der EOSC wahrte mit dem Erfolg in Steinberg seine kleine Chance auf die Oberliga-Meisterschaft. Im Landesliga-Derby der Frauen setzte sich der aufstrebende BC Neu-Isenburg in Langen durch.

MÄNNER

1. Regionalliga

TSG Reutlingen - TV Langen 75:74 (32:41). „Mit dieser vollkommen überflüssigen Niederlage haben wir uns sehr wahrscheinlich aus dem Meisterschaftsrennen verabschiedet“, so der enttäuschte TVL-Manager Jürgen Barth. Ein 11:0-Lauf, an dem Zugang Florian Dietrich mit sechs Punkten beteiligt war, ließ die Langener auf 33:26 davonziehen. Reutlingen kämpfte sich auf 48:53 heran, dann stellten die Gäste dank der Dreier von Maxim Schneider und Sven Schäfer auf 61:48. Nachdem Philipp Jenkins zum 66:52 (32.) traf, konterten die Gastgeber per 16:0-Lauf und entschieden das Spiel durch ihren US-Center Nickolas Mosley. „Vor allem die vielen Ballverluste haben uns den Sieg gekostet, sechs davon im Schlussviertel. Zudem ist es uns nicht gelungen, unsere Center richtig einzusetzen“, sagte TVL-Coach Tobias Jahn. Alles sieht danach aus, dass Fellbach und Saarlouis den Titel unter sich ausmachen werden.

TV Langen: Jenkins (16), Pons (4), Schäfer (6), Dietrich (8), Fuss (5), Schneider (7), Janott, Droste (5), Vasiljevic (12), Winterhalter (9)

2. Regionalliga

Kaiserslautern - BC Neu-Isenburg 85:92 n.V. (80:80/32:32. „Eigentlich haben wir das Spiel kontrolliert, lagen zeitweise komfortabel vorne. Doch dann hat die Energie gefehlt und wir waren etwas lethargisch“, sagte Christof Schäfer vom BCN-Vorstand. „Mit den Nachlässigkeiten haben wir dem Gegner die Tür aufgemacht.“ So lagen die Gastgeber 50 Sekunden vor Schluss mit fünf Punkten vorne, ehe Leon Fertig (35 Punkte) die Isenburger in die Verlängerung rettete. „Da hatten wir dann wieder alles in Griff“, so Schäfer. Auch Fabio Wedel (24), Amir Dorn (12) und Deni Kajabegovic (10) punkteten zweistellig.

ASC Mainz - TV Langen II 64:75 (44:40). „Der Sieg ist verdient, auch wenn wir zwischenzeitlich den Faden verloren und von der schwachen Freiwurfausbeute des Gegners profitiert haben“, meint TVL-Spieler Felix Lewe. Die Mainzer verwandelten nur elf ihrer 28 Versuche von der Linie. Nach mehreren Führungswechseln setzte sich Mainz auf 20:16 ab, ehe die Langener einen 10:0-Lauf starteten. Doch auch ein 11:0-Lauf nach dem Wechsel brachte noch nicht die nötige Sicherheit. Im Schlussabschnitt verkürzte Mainz auf 62:63. Der starke Moritz Overdick machte mit acht Punkten den Deckel drauf.

TVL II: : Overdick (17), Butz (16), Püchert (11), Lewe (10), Chabot (7), Trindeitmar (7), Keßler (3), Palazzo (2), Richter (2), Buschlinger, Schuhmacher

Oberliga

TV Babenhausen - BC Neu-Isenburg II 104:39 (55:23). Während die Gastgeber ihrer Favoritenrolle gerecht wurden, erwischten die als Absteiger feststehenden Isenburger einen gebrauchten Tag. „Das war die schlechteste Saisonleistung. Wir lagen mit 10:5 vorne und dann ist nichts mehr zusammengelaufen. So ein kompletter Einbruch ist untypisch für die Mannschaft“, rätselte BCN-Vorstand Christof Schäfer. Ausdruck der Babenhausener Überlegenheit: Sie verwandelten 13 Dreier, die Gäste nur deren drei. „Alle Spieler der kleinen Rotation konnten befreit aufspielen. Dieser deutliche Sieg war ein würdiger Saisonabschluss vor heimischer Kulisse“, meinte TVB-Guard Lars Teschke.

TVB: Rohs (22), Teschke (21), Harris (18), Teuchner (17), Auer (15), Klisura (9), Baumann (2), Altmann

BCN II: Linnemann (10), T. Meier (9), B. Meier (9), Kosin (4), Penacho Alonso (4), Vahle (2), Tappe (1), Zghinou, Al-Tayy

Landesliga

SC Steinberg - EOSC Offenbach 67:77 (39:33). 200 Zuschauer sorgten für ein stimmungsvolles Derby. „Es hat riesigen Spaß gemacht, vor dieser Kulisse zu spielen. Wir haben einen guten Start erwischt, sind im dritten Viertel aber komplett eingeknickt“, sagte Steinbergs Spielertrainer Nikola Radenkovic. So wurde aus einer Sechs-Punkte-Führung ein Zehn-Punkte-Rückstand. „Die Offenbacher sind durchgehend gut besetzt, uns fehlt die Kadertiefe“, räumte Radenkovic ein. Vor allem Vaios Ourgantzidis (34 Punkte) trumpfte für den EOSC auf, der damit am letzten Spieltag das zwei Punkte besser platzierte Team von Makkabi Frankfurt noch von Platz eins verdrängen kann. Gegner von Makkabi ist Steinberg.

Steinberg: L. Radenkovic (25), N. Radenkovic (20), Mamic (9), Schmidt (8), Arlovic (5), Naseri

EOSC: V. Ourgantzidis (34), Frederik Fischbach (19), D. Ourgantzidis (9), Cem Akbayir (7), Hanifehvand Moghaddam (5), Reichert (3), Eres (2), Can Akbayir, Fabian Fischbach, Finn Fischbach

SV Dreieichenhain - TV Hofheim 79:65 (35:29). Mit dem Sieg im Kellerduell machten die „Haaner“ einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt. Zu Beginn tasteten sich beide Mannschaften ab und lieferten sich eine ausgeglichene Partie mit vielen Fouls. Im dritten Durchgang gelang es den Gastgebern, sich mit Distanz- und Freiwürfen auf 19 Punkte abzusetzen. „Hofheim hat zwar nochmal alles versucht, aber wir haben uns das nicht mehr nehmen lassen“, resümierte SVD-Spieler Nick Ehrich.

SVD: Eller (18), Dönitz (17), Kaut (12), Hielscher (11), Glöser (10), Hosenseidl (4), Maass (2), Ehrich (2), Weber (2), Torresan (1), Krzywon

FRAUEN

Regionalliga

SV Dreieichenhain - Eintracht Frankfurt 61:32 (31:17). „Zu Beginn haben wir das Spiel zu leicht genommen und sind erst einmal ins Schwitzen kommen. Dann haben wir uns gefangen und den Sieg locker geholt. Auch wenn viel mehr drin gewesen wäre, sind wir zufrieden“, fasste SVD-Trainer Guido Mensinger zusammen. Gegen den Vorletzten legten die Gastgeberinnen einen sehr holprigen Start hin und kamen erst nach fünf Minuten zum ersten Korberfolg. Taktische Änderungen und der Weckruf von Mensinger zeigten Wirkung. Die „Haanerinnen“ bauten ihren Vorsprung zum 31:17 aus und verhinderten fortan mit ihrer harten Verteidigung jeglichen Spielfluss des Gegners.

SVD: Allenberg, Christen (12), Duhl (2), Ekert (4), Jörges (13), Korte (0), Kulessa (9), Lechte (11), Stephanblome (10)

Oberliga

Darmst.-Roßd. - TV Babenhausen 63:57 (31:26). „Wir waren stark ersatzgeschwächt, der Gegner konnte nach Belieben durchwechseln und hat verdient gewonnen. Trotzdem haben die Mädels eine starke Energieleistung gezeigt“, sagte TVB-Trainer Markus Kühn. Schnell gingen die aggressiv spielenden Darmstädterinnen mit 8:2 in Führung und gaben diese bis ins Schlussviertel nicht mehr. In der 38. Minute kämpften sich die Gäste heran und lagen sogar mit 56:55 kurzzeitig vorne. Doch in den letzten zwei Minuten wendeten die Gastgeberinnen noch das Blatt. Beste TVB-Werferinnen waren Janina Becker (21) und Lisa Marie Steiner (20).

Landesliga

TV Langen - BC Neu-Isenburg 42:48 (16:18). „Auswärts um 10 Uhr morgens den Tabellenzweiten zu schlagen gelingt nur dann, wenn alle an einem Strang ziehen. Der unbedingte Wille, dieses Spiel zu gewinnen, war bei allen zu spüren und ich bin stolz darauf, wie viel Kampf und Leidenschaft die Mannschaft investiert hat“, lobte BCN-Coach Tarik Vahle nach dem vierten Sieg in Serie. Im starken Schlussviertel (18:8) erzielte Aufbauspielerin Ana de Porres sämtliche ihrer sieben Punkte. „Ich finde, wir haben größtenteils gut verteidigt und uns diesen Sieg gemeinsam als Team verdient“, sagte BCN-Kapitänin Carla Wohlleben.

TVL: de las Heras (2), Dorst (3), Gilic-Kuko (9), Helterhoff (2), Herisch (4), Kantim (9), Neumann (2), Sinn (7), Söder (4) BCN: Wohlleben (14), Gieler (8), De Porres (7), Doko (6), Heiß (5), Hilliger (2), Ubel (2), Pejic (2), Wiersig (1), Jünger (1)