Aus einem Blahut werden drei bei Teutonia

Von: Patrick Leonhardt

Teilen

Motor im Mittelfeld: Bernd Blahut (rechts) gehört vor 25 Jahren zu den herausragenden Akteuren des FC Teutonia Hausen. © Repro

In der Bezirksoberliga Frankfurt Ost führt Bernd Blahut 1997 Regie bei FC Teutonia Hausen. Heute kicken seine Söhne Jan, David und Lewin für den Club.

Obertshausen – „Wir waren eine sehr gute Truppe mit vielen Hausener Jungs, mit denen ich schon in der Jugend zusammengespielt habe“, sagt Bernd Blahut. Der heute 51-jährige Senior-Chef der Firma Metallbau Blahut zählte vor 25 Jahren zu den herausragenden Akteuren im Trikot des FC Teutonia Hausen. Der kickte damals in der Bezirksoberliga Frankfurt Ost. Und wer in die Landesliga Süd aufsteigen wollte, musste erst einmal an der Teutonia vorbei.

Denn unter der Regie von Trainer Peter Riegel mischte der FC Teutonia vom ersten Spieltag an in der Spitzengruppe mit. Nach fünf Siegen im August legten die Hausener im September mit vier Siegen nach. Am achten Spieltag setzte es allerdings auch die erste Niederlage, beim FSV Bischofsheim zog Hausen mit 2:4 den Kürzeren.

„1997 war ein sehr gutes Jahr“, schmunzelt Bernd Blahut, damals 27 Jahre alt. „Wir hatten ein gutes Alter und damit eine gewisse Erfahrung. Das hat gut funktioniert.“ Als „absolute Bank“ bezeichnet Blahut den damaligen Torhüter Frank Ungefroren, ehemaliger Jugendnationalspieler von Kickers Offenbach. Dazu die Defensive mit Thomas Renz und Verteidiger Patrick Sattler. Blahut führte gemeinsam mit Jörg Teuber im Mittelfeld Regie. „Wir hatten viel Qualität, von hinten heraus“, nennt der Metallbaumeister die Stärken der Teutonia vor 25 Jahren. Und auch die Offensive konnte sich sehen lassen: Oliver Jung und Sevdali Arifi brachten es am Rundenende auf jeweils 18 Tore. Die große Zeit der späteren Torjäger Jochen Tkaltschewitsch und Franco de Simone sollte erst noch folgen. Am Rundenende hatte Bernd Blahut ebenso wie Dennis Weida und Matthias Gesser 31 Partien in der Bezirksoberliga für die Teutonia absolviert. Torjäger Sevdali Arifi stand sogar 32 Mal auf dem Platz.

Und während der Papa im Jahr 1997 auf dem Spielfeld erfolgreich Regie führte, gehörte am Spielfeldrand schon Sohn Jan zu den jüngsten Teutonia-Fans. Allerdings noch im Kinderwagen.

Vor 25 Jahren spielte ein Blahut in der ersten Mannschaft, mittlerweile sind es sogar drei Blahuts. Die Brüder Jan (28), David (seit vergangenen Freitag 27) und Lewin (24) tragen allesamt das Trikot des aktuellen Kreisoberligisten. Während Torjäger David und Mittelfeldspieler Jan Blahut direkt aus der Jugend in den Seniorenbereich bei der Teutonia wechselten, kickte Lewin in der Jugend beim Rot-Weiss und dem FSV Frankfurt. Für die TS Ober-Roden schnürte er ein Jahr lang in der Verbandsliga Süd die Fußballschuhe, ehe er im Sommer 2018 nach Hausen zurückkehrte.

Nächste Generation: David Blahut. © hartenfelser

Mittlerweile ist Bernd Blahut – seine Firma feierte im vergangenen Jahr ihr 60-jähriges Jubiläum – im Spielausschuss des FC Teutonia tätig. „Wir warten auf den ganz großen Wurf“, sagt er. Der wäre nicht – wie vielleicht vor 25 Jahren – der Aufstieg in die Landesliga (heute: Verbandsliga), sondern die Rückkehr in die Gruppenliga. „Darauf hoffen wir seit drei Jahren“, sagt Bernd Blahut. Doch zunächst kam dem FC Teutonia Corona in die Quere – und in der vergangenen Saison die DJK Sparta Bürgel. Bekanntlich fiel die Entscheidung im Titelrennen erst am letzten Spieltag, als die Hausener das „Endspiel“ um den Titel in Bürgel mit 1:2 verloren. „Das hat uns schon ganz schön weh getan, die Motivation war am Boden“, gibt Bernd Blahut zu. Aber dann haben sich Verein und Mannschaft ein neues Ziel gesetzt. Und das heißt weiterhin Gruppenliga. Die zu erreichen, wird in dieser Saison nach dem schwachen Saisonstart eine nicht nur schwere, sondern fast schon unmögliche Aufgabe. Kurzfristig wollen die Hausener aber dennoch in die 7. Liga.

„Die zehn Jahre in der Gruppenliga mit der Teutonia waren ein echtes Highlight“, erinnert sich der 51-Jährige gerne zurück. Vor allem auch, weil die Hausener ganz neue Sportplätze kennenlernten - außerhalb des Kreises Offenbach. „Egal wo wir hingekommen sind. Bad Orb, Oberndorf – das waren immer tolle Spiele“, schwärmt Bernd Blahut. „Das würde ich gerne noch einmal erleben.“ Zwar nicht als Spieler, aber eben als Vorstandsmitglied. Und natürlich würde er auch gerne seine drei Jungs einmal auf den Plätzen im Spessart oder Jossgrund kicken sehen. „Ich kenne das, ihnen würde ich das gönnen“, sagt Blahut.

Und wenn nicht: die nächste Generation steht bereits in den Startlöchern. Beziehungsweise sitzt noch im Kinderwagen. Enkel Lio feierte ebenfalls am vergangenen Freitag Geburtstag – seinen ersten. Gemeinsam mit Onkel David.