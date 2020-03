Ausländer-Regelung auf dem Prüfstand

Frankfurt – Die angenehmsten Punkte der Tagesordnung wurden bei der Jahreshauptversammlung des Hessischen Tennis Verbandes in der Halle des Landessportbundes in Frankfurt vorgezogen: die Ehrungen. VON ROLF JOACHIM REBELL

Unter anderem wurde Roland Wemelka (TC Klein-Krotzenburg) von Vizepräsidentin Romina Bergmann (TS Steinheim) als Vereinstrainer des Jahres 2019 ausgezeichnet.

Die Berichte des Präsidiums und der Kommissionen wurden von den Vertretern der hessischen Vereine einstimmig abgesegnet. Diskussionsbedarf gab es jedoch bei einem Antrag von Tennis 65 Eschborn, die bisherige Regelung des Einsatzes ausländischer Spieler zu ändern.

„Nach dem Bosmann-Urteil von 1995 haben wir damals im Vorstand entschieden, alle hessischen Tennisklassen als Amateurligen zu bezeichnen“, sagte Vizepräsident Dirk Hordorff, der vor gut 20 Jahren Sportwart des Verbandes war. „Wir haben damals angenommen, diese Regelung würde für eine Übergangszeit von vier, fünf Jahren gelten. Das in den vergangenen 20 Jahren nichts passiert ist, ist sicher ein Versäumnis von uns.“ Bisher sind in allen hessischen Spielklassen, egal ob Hessen- oder Kreisliga, zwei ausländische Spieler zugelassen. Anders in Regionalliga und in den Bundesligen: Hier ist ein ausländischer Nicht-EU--Spieler zugelassen, die Anzahl von EU-Akteuren ist nicht begrenzt. So kam es vor, dass in Spielen der Bundes- und Regionalliga Mannschaften mit sechs ausländischen Spielern antraten.

„Wir wissen, dass wir vor Gericht mit unserer Regelung unterliegen würden“, sagte HTV-Präsident Kai Burghardt und verwies auf einen Fall in Westfalen: „Die haben eine ähnliche Spielordnung wie wir in Hessen und unterlagen im vergangenen Jahr vor Gericht.“ Burghardt wies den Antrag aus Eschborn aber aus formellen Gründen zurück: „Für eine Änderung unserer Spielordnung ist der Sportausschuss zuständig, wir werden diesen damit beauftragen.“ Burghardt betonte, dass eine Änderung der Spielordnung für die Saison 2020 viele Teams benachteilige, die ihre Personalplanung längst abgeschlossen haben. Um ein Stimmungsbild zu erhalten, ob eine Änderung für 2020 oder erst für 2021 gewünscht wird, befragte er die Vereinsvertreter. Für keine der zwei Varianten gab es eine klare Mehrheit.

Neben Tennis 65 Eschborn kündigte auch der Vertreter des Wiesbadener THC an, dass sein Verein für die Änderung der Spielordnung ist und sich eine Klage gegen die bisherige Regelung vorstellen könnte.