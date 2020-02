Babenhausen spielt endlich gut – und verliert

Wettenberg – Nach der 31:34 (12:17)-Niederlage bei der HSG Wettenberg spitzt sich die Lage von Rot-Weiß Babenhausen im Kampf um den Klassenerhalt in der Handball-Oberliga Hessen weiter zu.

Der Tabellenvorletzte liegt bereits sieben Punkte hinter der HSG Breckenheim/Wallau/Massenheim, die bei Spitzenreiter Gesungen/Felsberg ein überraschenden 30:30 erreichte, und der Tuspo Obernburg, die beim Tabellendritten HSG Pohlheim mit 32:30 triumphierte, zurück.

Caner Adanir, Co-Trainer der Babenhausener, war nach der Niederlage enttäuscht: „Wir haben seit Wochen endlich einmal wieder guten Handball gespielt. Wir waren von Beginn an konzentriert, haben gut gestanden. Die Mannschaft hätte sich einen Erfolg verdient gehabt.“ Zum Verhängnis wurde den „Löwen“ eine sechsminütige Phase in der ersten Hälfte, in der die Gäste permanent in Unterzahl spielten und in der Wettenberg aus einen 3:5 ein 8:5 machte. Die Babenhausener haderten mit den Entscheidungen der Schiedsrichter, kämpften sich in der zweiten Hälfte immer wieder bis auf drei Tore heran. Zu mehr reichte es aber nicht. Zunächst baute Wettenberg seinen Vorsprung im zweiten Durchgang allerdings auf sieben Tore aus, ehe die Aufholjagd der Gäste begann. Die zweite Hälfte gewann der Tabellenvorletzte, bei dem sich das Mitwirken von Markus Kirchherr und des wiedergenesenen Lukas Schmitt spürbar bemerkbar machte, sogar mit zwei Toren.

Spielfilm: 3:5 (6.), 8:5 (12.), 12:7 (17.), 14:9 (24.), 17:12 - 20:13 (36.), 23:19 (42.), 26:23 (48.), 31:27 (55.), 34:31

Zeitstrafen: 7:7 - 7m: 6/6 - 5/5 - Rote Karte: Ratley (51./Babenhausen, 3. Zeitstrafe)

RW Babenhausen: Oldach, Schlett; Jusys (5), Drews (4), Krause, Horikawa, Kirchherr (6), Habenicht (2), Raschke, Sillari, Schmitt (5/1), Mann (9/4), Ratley, Buchinger leo