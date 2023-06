„Babyface“ Bormann kämpft für Gerechtigkeit

Von: Christian Düncher

Boxende Bäckerei-Fachverkäuferin: Nur anderthalb Monate nach dem Kampf gegen Yadira Bustillos (links) steigt Sarah Bormann erneut in den Ring. In Ludwigsburg geht es gegen Perla Perez Perez um zwei Interims-WM-Titel. © hübner

Profi-Boxerin Sarah Bormann von der TG Hanau wünscht sich höhere Preisgelder und endlich eine Chance auf die großen WM-Titel. Am Samstag geht es aber erst mal um zwei Interims-Weltmeisterschaften.

Hanau – Sie gilt offiziell als Profi-Boxerin, leben kann sie davon allerdings nicht. „Ich muss trotzdem in Vollzeit arbeiten“, sagt Sarah Bormann von der TG Hanau. Dass sie Weltmeisterin ist und das sogar in zwei Gewichtsklassen, ändert daran nichts. So ein WM-Kampf ist nämlich ein recht teures Vergnügen, das finanziert werden muss. Bormann hat in Rainer Gottwald einen umtriebigen Manager, der sich darum kümmert. Für sie bleibt aber unterm Strich wenig übrig. Alleine ist sie damit nicht.

In Deutschland seien die Kampfbörsen relativ gering, erklärt die Nidderauerin. Die Männer erhalten hierzulande schon nicht viel. „Und wir Frauen verdienen so gut wie gar nichts“, klagt Bormann. „Es wäre schön, wenn sich das ändern würde.“ Sie ist davon überzeugt, noch besser werden zu können, wenn sie sich vier Wochen professionell auf einen Kampf vorbereiten könnte. Die Gegenwart sieht jedoch anders aus. Bormann trainiert vor und nach der Arbeit. Und das als Bäckerei-Fachverkäuferin, die bereits hinter der Ladentheke steht, wenn sich der eine oder andere morgens noch mal im Bett umdreht. „Das frühe Aufstehen zehrt schon sehr“, gibt die 33-Jährige zu, die vor der Arbeit regelmäßig Laufeinheiten absolviert.

Doch Bormann hat ein großes Ziel, das sie antreibet. Sie will im Minimumgewicht (bis 47,6 Kilo), in dem sie die Titel vom WIBF, GBU und WBF inne hat, auch Weltmeisterin der IBF sowie des WBC werden. „Das sind zwei der großen Verbände. Ich bin in beiden schon so lange die Nummer eins, habe aber nie eine Chance bekommen“, erklärt sie. Bei der IBF ist Bormann (Kampfname: „Babyface“) sogar bereits seit 2019 Pflichtherausforderin, so Gottwald. Dann kam die Corona-Pandemie. Zudem haben Titel-Vereinigungen Vorrang vor -Verteidigungen. Für Gottwald ist dennoch klar: „Die drücken sich alle vor Duellen mit Sarah, weil sie die Beste ist.“

Bormann muss sich also vorerst damit begnügen, lediglich die Interimsweltmeisterin des WBC zu sein. Diesen Status will sie am Samstagabend in der Ludwigsburger MHP-Arena (20 Uhr, live bei DAZN) gegen Perla Perez Perez (Mexiko) verteidigen und sich außerdem zur Interims-Weltmeisterin der IBF küren. Sollten die Titelträgerinnen der beiden Verbände nicht innerhalb einer vorgegebenen Frist gegen Bormann antreten, würde die Nidderauerin den Thron kampflos besteigen. Doch erst mal gilt es, die Herausforderung zu meistern, die am Samstagabend ansteht.

Perez Perez boxe „typisch mexikanisch“, sagt Bormann. Das sei für sie aber kein Problem: „Ich habe schon gegen Mexikanerinnen geboxt.“ Zuletzt hatte sie am 13. Mai in der Stadthalle Offenbach Yadira Bustillos nach Punkten besiegt, eine US-Amerikanerin mit mexikanischen Wurzeln. Diese sei allerdings „viel im Rückwärtsgang“ gewesen und habe auf Konter gelauert. „Das war für die Zuschauer blöd“, meint Bormann. Perez Perez hingegen gehe gerne drauf. „Das liegt mir. Ich will mich fetzen.“

Ein offener Schlagabtausch ist also zu erwarten, jedoch nicht zwangsläufig eine vorzeitige Entscheidung. „Mexikanerinnen sind hart und zäh. Ich werde wie immer auf die vollen zehn Runden eingestellt sein“, kündigt „Babyface“ Bormann an.

Dass sie nicht mal anderthalb Monate nach ihrem letzten Kampf abermals in den Ring steigt, ist ungewöhnlich. „Ich habe die letzte Vorbereitung noch drin“, meint Bormann, die sich lediglich eine Woche Erholungspause gegönnt hatte. Da es aber ansonsten wahrscheinlich erst im Oktober weitergegangen wäre, schob sie das Duell in Ludwigsburg ein. Das größte Problem sieht sie darin, dass die Gegnerin deutlich kleiner ist als sie: „Das ist eine Umstellung.“ Mit Sparring gegen die Mädels vom Boxclub Nordend Offenbach und einige Jungs der TG Hanau hat sie versucht, sich daran zu gewöhnen.

Am Freitag hatte Bormann das letzte Mal im Ring trainiert, seitdem standen Ausruhen und Analyse der Gegnerin an, ehe gestern das Anschwitzen mit einer Einheit Krafttraining losging. Während Bormann (16 Kämpfe, 16 Siege) eine weiße Weste hat, ist die Bilanz von Perez Perez (sechs Siege, sieben Niederlagen, ein Remis) negativ. Seit 2018 hat die an Weltranglisten-Position zehn geführte Mexikanerin jedoch keinen Kampf verloren. Und sie wird laut Gottwald von einer Weltmeisterin trainiert. „In dem Kampf geht’s richtig um die Wurst“, meint er.

Bormann (33), die vier Jahre älter ist als ihre Gegnerin, denkt unabhängig vom Ausgang des Kampfes noch lange nicht daran, aufzuhören. So lange sie von Verletzungen verschont bleibt, seien vier, fünf weitere Jahre drin. Auch wenn es so gut wie nichts zu verdienen gibt und das frühe Aufstehen an ihr zehrt.

