Basketball: Bei 3x3-Hessenmeisterschaft in Hanau „einige heiße Eisen im Feuer“

Von: Jörn Polzin

Schon im vergangenen Jahr duellierten sich die besten hessischen Teams auf dem Hanauer Freiheitsplatz. Links: Tobias Jahn, früherer White-Wings-Spieler und aktueller Coach des Regionalligisten TV Langen. © hbv

Auf dem Freiheitsplatz in Hanau werden am Wochenende die Landesmeister in der Basketball-Variante 3x3 ermittelt. Diese hat einen hohen Stellenwert im Verband. Zahlreiche Spieler aus der Region werden am Start sein.

Hanau – Spannung, Action und mitreißende Spiele – alles in ungezwungener Atmosphäre unter freiem Himmel: Der Freiheitsplatz in Hanau wird am Wochenende erneut zum Schauplatz für die besten 3x3-Basketballer landesweit. Die Veranstalter, der Hessische Basketball Verband (HBV) und die TG Hanau, versprechen „ein wahres Basketballfest, das die Massen in seinen Bann ziehen wird“. Mag dick aufgetragen klingen, ist es nur bedingt, wenn man den Ausführungen von Simon Schwarz lauscht. Denn: Die an den Streetball angelehnte Variante boomt (siehe Kasten).

„Wir sind seit drei Jahren mit der Tour unterwegs und es geht stetig voran. Entsprechend hoch ist auch der Stellenwert. Schon im ersten Jahr hatten wir viele Teilnehmer und es ist immer weiter gewachsen“, sagt Schwarz, der beim HBV als Referent für 3x3 tätig ist. Besonders bei den Jugendlichen sind Interesse und Nachfrage gestiegen. So sind mittlerweile auch die Altersklassen U12 und U14 in die Hessentour eingebunden. Diese begann im Mai in Lich und führte über 13 Stationen – unter anderem Kassel, Aschaffenburg und Frankfurt – schließlich nach Hanau, wo sich die besten Punktesammler messen.

„Fast alle Turniere waren ausgebucht“, betont Schwarz und führt dies auch auf dem nahbaren Charakter der olympischen Variante zurück. „Wir bewegen uns mitten in der Öffentlichkeit. Das erhöht natürlich die Präsenz für 3x3, aber auch insgesamt für unsere Sportart.“

Zu den Highlights zählt er das Turnier auf dem Uni-Campus in Frankfurt-Ginnheim und nun das große Finale auf dem Hanauer Freiheitsplatz mit mehr als 80 Teams. „Wir rechnen mit einem großen Laufpublikum.“

Das darf sich an den Turniertagen – den Anfang machen die U16 sowie die männliche U18, ehe am Sonntag die U18-Mädchen, Frauen und Männer um den Titel spielen – auf ein illustres Teilnehmerfeld freuen. Auf Deutsche Jugendmeister, Zweitliga-Spieler, Regionalliga-Recken und Bundesliga-Talente: „Wir haben in Hanau einige heiße Eisen im Feuer“, meint Schwarz.

Wie die Skyliners-Talente von „CP0“, die jüngst bei den deutschen Meisterschaften in Düsseldorf den dritten Platz in der U18 belegten. Aber auch der eine oder andere Hanauer Lokalmatador wird sich den Zuschauern am Freiheitsplatz präsentieren. So setzt sich bei den Männern das Team „Las Ciruelas“ aus Pro-B-Spielern der White Wings zusammen, die nach dem Zwangsabstieg bei anderen Klubs untergekommen sind. Fabian Baumgarten, Tim Martinez und Luca Eibelshäuser sind dabei. Der einstige White-Wings-Kapitän Philip Hecker hat sich nach dem straffen Pensum der vergangenen Wochen letztlich gegen eine Teilnahme entschieden. „Ich brauche erst mal etwas Urlaub ohne Basketball“, erklärt er.

Mit von der Partie sind hingegen die bundesliga-erfahrenen Hanauer Talente um Eren Yildiz und Jeremie Okitasumbu, die 2022 deutscher Jugend-Vizemeister wurden. Hinzu kommen Ex-Hanauer wie Calvin Schaum oder Christopher Diaz Maceo, der mit den einstigen Zweitliga-Akteuren Bastian Winterhalter (aktuell TV Langen), Amil Klisura (TV Babenhausen) und Jonathan Arnold ein starkes Team bilden wird.

Schwarz geht davon aus, dass es auch im weiblichen Bereich „ordentlich zur Sache geht“. Mittendrin die U18-Talente der Rhein-Main Baskets, die zuletzt den deutschen Meistertitel in der Halle holten. Juli Clausen, Carlotta Jüterbock, Johanna Kirchner und Charlotte Kriebel dürften in ihrer Altersklasse kaum zu bezwingen sein.

Anreiz neben dem Titel: Die Gewinner der U18 sowie bei Männern und Frauen sichern sich einen Startplatz bei der Champions Trophy, dem deutschen 3x3-Pokal, Ende Juli in Frankfurt.

» Das Turnier in Hanau findet Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 19 Uhr statt, der Eintritt ist frei.