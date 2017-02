Frauen-Oberliga: TG Hanau auf Titelkurs

Offenbach - Erfolgreicher Spieltag für die Basketball-Mannschaften aus der Region: Die Frauen der TG Hanau sind dem Oberliga-Titel einen großen Schritt nähergekommen. Zwei wichtige Siege gab es für die Teams aus Dreieichenhain im Kampf um den Klassenerhalt.

MÄNNER

U19-Bundesliga





MTV Kronberg - TV Langen 73:58 (39:36)





Eine überraschend deutliche Pleite kassierten die Langener beim Vorletzten. Dabei erwischten sie den besseren Start (22:17). Dann bekamen die Gäste den überragenden Kronberger Felix Hecker (30 Punkte) aber kaum noch unter Kontrolle und wussten sich nur mit Fouls zu helfen. Trotz Reboundüberlegenheit brach der TVL um Julian Pfaff (24) im Schlussviertel ein.

1. Regionalliga

TV Langen - Aupperle Fellbach 83:69 (38:34)

Gut erholt von der Niederlage in Mainz zeigten sich die Langener gegen den Aufsteiger. Allerdings brauchten die „Giraffen“ einige Minuten, um auf Betriebstemperatur zu kommen. Nach dem 4:17 diente ein Block von Chris Reinhardt als Weckruf. Mit starker Verteidigung forcierte der TVL mehrere Ballverluste der Gäste. Den Schlusspunkt im zweiten Viertel setzte Julius Martiny, der mit der Halbzeitsirene aus der eigenen Hälfte zum 38:34 traf. Nachdem der Fellbacher Center Nick Mosley verletzt ausschied, erhöhte Youngster Micha Hoffmann auf 60:49. „Wir waren über 30 Minuten das bessere Team und haben gut zusammengespielt“, sagte TVL-Manager Jürgen Barth.

TVL: Hanley, Hoffmann (8), Chabot (11,), Beuschlein (2), Sielaff, Schneider (14), Ross (23), Jacob, Martiny (8), Reinhardt (4), Bölke (13)

2. Regionalliga

TV Langen II - Baskets Völklingen-Warndt 77:64 (35:27)

Fünfter Sieg in Serie für den TV Langen, der zu Beginn in der Verteidigung nachlässig agierte. Im zweiten Abschnitt legten die Gastgeber zu und belohnten sich durch erfolgreiche Schnellangriffe. Ein Dreier von Martiny mit der Schlusssirene sorgte für die 35:27-Halbzeitführung. Nach der Pause kämpften sich die Völklinger immer wieder zurück, witterten beim 49:54 ihre Chance. Doch Langens Spielmacher Chris Lovric krönte seine starke Leistung mit zwei Dreiern zum 69:60. „Trotz der Ausfälle wichtiger Spieler verliert die Mannschaft nie ihr Gesicht“, lobte TVL-Spieler Mirco Palazzo. Diesmal schied Felix Kaut verletzt aus.

TVL II: Butz (14), Püchert (14), Lovric (12), Palazzo (10), Overdick (9), Pfaff (9), Martiny (7), Lewe (2), Hardt, Kaut

Oberliga

TV Babenhausen - MTV Gießen 99:86 (50:41)

TVB-Trainer Markus Kühn musste auf David Ilori-King, Noah Mann und Alexander Wahl verzichten. Dafür rückten Christopher Haub und Lars Teschke ins Team. Babenhausen begann verkrampft, ließ viele Chancen liegen und war in der Verteidigung oft einen Schritt zu spät. Die Folge: ein 2:11-Zwischenstand. Im zweiten Viertel zogen die Gastgeber das Tempo an und setzten sich ab. „Die Mischung im Angriffsspiel hat gestimmt. Damit haben wir es dem Gegner schwer gemacht“, sagte TVB-Sprecher Herbert Spiehl. Mike Boutté überragte mit sechs Dreiern.

TVB: Boutté (33), Kapikiran (12), Hemme-Unger (11), Haub (10), Sauer (7), Scharff (7), Harris (6), Bayazit (5), Altmann (4), Yavuz (4), Teschke

Landesliga

SV Dreieichenhain - TV Heppenheim 86:62 (45:31)

Im wichtigen Kellerduell des Achten gegen den Neunten platzte beim SVD endlich der Knoten. Spielmacher Philipp Maaß machte eines seiner besten Spiele, Benjamin Dönitz, Andreas Eufinger und Jens Glöser trafen nach Belieben. Ein 27:2-Lauf sorgte früh für klare Verhältnisse. Dreieichenhains Trainer Martin Jurisch lobte „den Teamgeist, das uneingeschränkte Arbeiten für den anderen in der Defensive und das Vertrauen zueinander“.

SVD: Buchmüller (6), Dönitz (20), Eufinger (13), Gassenmeyer, Holzmann (2), Hunkel (8), Glöser (22), Gossen (3), Maaß (10), Meyer (2), Michael

FRAUEN

Regionalliga

BBC Horchheim - SV Dreieichenhain 51:56 (22:20)

Mit dem wegweisenden Sieg im Kampf um den Klassenerhalt zog der SVD am Tabellennachbarn vorbei. Beide Teams agierten zunächst mit angezogener Handbremse. Eine magere Trefferquote führte zum 20:22-Halbzeitstand. Mit einer anderen Körpersprache und effizienterer Verteidigung rissen die Gäste nach und nach das Spiel an sich. Nach dem 48:34 (36.) brachten Foulprobleme die „Haanerinnen“ nochmals in die Bredouille. Melis Schäfer und Lari Ekert machten alles klar. Trainer Werner Jörg sagte: „Wir haben in den ersten beiden Vierteln zwar wenige Punkte zugelassen, waren aber selbst zu ungefährlich. Für die Leistung in den letzten beiden Vierteln kann ich nur meinen Hut ziehen. Wie das Team gekämpft hat, war beeindruckend.“

SVD: S. Ekert (5 ), Knittel (10), Gohlke (7), Korbach (14), L. Ekert (6), Lechte (4), Schäfer (3), Jörges (7)

Oberliga

TG Hanau - CVJM Kassel 56:46 (30:25)

Das Topspiel zwischen dem Tabellenführer und dem stärksten Verfolger hielt, was es versprach: Spannung beinahe bis zur letzten Minute. Hanau erarbeitete sich früh Vorteile, doch Kassel blieb lange auf Tuchfühlung. „Teamgeist und absolute Willenskraft“, sah TG-Kapitänin Juliana Schmid--Pfähler als Schlüssel für den „klasse Erfolg.“ Der Vorsprung der Hanauerinnen auf Kassel beträgt nun zwei Punkte bei einem weniger ausgetragenen Spiel.

Hanau: Steiner (6), Gültekin (23), Eichhorn (14), Schmid-Pfähler (6), Belik (7), Abel, Kovacevic, Ouédraogo, Erbs, Müller, Hazirlar, Margetic

Ein starker Schröder reicht nicht: Atlanta verliert Zur Fotostrecke

Landesliga

Homburger TG II - SV Dreieichenhain II 73:35 (39:12)

Erneut verschlief der SVD die Anfangsphase und geriet früh ins Hintertreffen. „Danach waren wir völlig verunsichert, das hat sich leider wie ein roter Faden durch die Partie gezogen. Erst im letzten Viertel war es etwas besser, aber da war es natürlich zu spät“, sagte SVD-Trainerin Georgina Jörg.

SVD II: Wurtinger (8), Bohnstedt, Evers, Maaß (9), Kämmerer, Kümmerling (2), Kulessa, Korte (4), Jackisch (3), Graf (5), Willand (4)

TV Langen - FTG Frankfurt 53:36 (30:14)

Die Langenerinnen setzten ihren Höhenflug auch gegen den Verfolger fort und festigten damit den Spitzenplatz. Der Sieg war zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Jasmin Weyell (12) und Silke Heger (11) trafen am besten.

Eintracht Frankfurt - TGS Seligenstadt 37:31 (19:20)

Groß war die Enttäuschung bei der TGS nach dem Einbruch in der zweiten Hälfte. Damit verspielte Seligenstadt nicht nur den Sieg im Kellerduell, sondern wohl auch die letzte zarte Hoffnung auf den Klassenerhalt. Beste Werferin: Sabine Naumann (10). (jp)