White Wings bewerben sich nur für Pro B – Trainer vor Absprung

Die White Wings aus Hanau verzichten auf den finanziellen Kraftakt: Der Basketball-Verein tritt erneut nur in der dritten Liga an. Das hat Folgen.

Hanau – Kehrtwende bei den Hanau White Wings: Hatten die Verantwortlichen des Basketball-Drittligisten zunächst auf einen Nachrückerplatz in die 2. Liga spekuliert, steht nun fest: Der Klub wird eine weitere, die zweite Saison hintereinander, in der Pro B antreten.

Am Montag hatten die White Wings die Lizenz-unterlagen an die Ligazentrale nach Köln geschickt. Fristgerecht und mit Bewerbung ausschließlich für die Pro B.

„Wir wollen den vor der letzten Saison eingeschlagenen Weg der Konsolidierung fortsetzen und keine finanziellen Abenteuer wagen“, erläutert Geschäftsführer Sebastian Lübeck den Schritt. Schließlich sind die White Wings ein gebranntes Kind, mussten bereits in der Vergangenheit größere Anstrengungen unternehmen, um sich über Wasser zu halten. „Ein finanzieller Kraftakt macht mehr kaputt, als dass er einen Mehrwert bringt“, meint Lübeck. Daher entschieden sich die Verantwortlichen für die sichere und vernünftigere Variante, obwohl ein Pro-A-Aufstieg durch das Hintertürchen nach dem Verzicht von Elchingen, Itzehoe und Würzburg für den Gesamttabellensechsten sogar möglich gewesen wäre.

Zu groß sind die Fragezeichen, die Ungewissheit wegen der Corona-Pandemie. „Wir haben in dieser Saison den ersten Schritt in die richtige Richtung gemacht. Bedingt durch das abrupte Ende der letzten Saison sowie die erschwerte Budgetaufstellung macht es keinen Sinn, sich mit Dingen zu beschäftigen, die nicht realistisch sind“, betont Lübeck mit Blick auf das pralle Gesamtpaket in der 2. Liga. Höhere Schiedsrichterkosten, höheres Spielerbudget (in der Pro A wird vornehmlich auf starke Amerikaner gesetzt) – da wäre für die White Wings einiges zusammengekommen.

Für die geht es nun darum, alte und neue Partner ins Boot zu holen. Lübeck steht im ständigen Austausch mit Sponsoren, erhofft sich zugleich ein Zeichen der Stadt. „Wir brauchen die Unterstützung sowohl aus der Wirtschaft, aber auch von Seiten der Stadt. Es ist wichtig, dass sie sich zu Profibasketball in Hanau bekennt“, betont er.

Auch die Kaderzusammenstellung gestaltet sich schwierig. In Kapitän Till-Joscha Jönke und Felix Hecker stehen nur zwei Spieler unter Vertrag. Die White Wings wollen einsparen, die Kandidaten viel verdienen. Man setzt auf den Faktor Zeit, hofft darauf, dass die Preise fallen. „Da bin ich sicher“, meint der Geschäftsführer, der sich wohl nach einem neuen Trainer umschauen muss. Nach Informationen unserer Zeitung deutet sich der Abgang von Stephan Völkel nach nur sechs Monaten an. Lübeck wollte dies nicht bestätigen: „Wir sind mit ihm und anderen Kandidaten in Gesprächen, haben unsere Vorstellungen ausgetauscht. Noch liegen wir auseinander, entschieden ist noch nichts.“

Das gilt auch für die Frage, ob und wann die neue Saison in diesem Jahr beginnen wird. Lübeck plädiert dafür, den avisierten Start im September um einige Wochen nach hinten zu schieben, um allen Teams mehr Planungssicherheit zu geben. Die aktuellen Entwicklungen seien so positiv, dass er Spiele mit Zuschauern im Herbst unter Auflagen für möglich hält. „Geisterspiele sind für uns nur schwer vorstellbar“, sagt der Geschäftsführer.

Wegen der umfangreichen Hygieneauflagen ist an einen Trainingsbetrieb noch nicht zu denken. Ziel ist ein regulärer Start in die Saisonvorbereitung im August. Dafür erarbeitet der Klub derzeit ein Konzept, das dem künftigen Trainer und dessen Team einen reibungslosen Saisonauftakt ermöglichen soll.

Von Jörn Polzin