Basketball: Traumeinstand für Glisic

Neuer TVL-Coach schlägt Ex-Klub während SV Dreieichenhainmit der Trefferquote hadert.

Offenbach – Neuer Trainer, neues Glück? Die Basketballer des TV Langen II, des TV Babenhausen und des EOSC Offenbach sind mit neuen Übungsleitern in die neue Saison gestartet – alle drei mit Erfolg. Auch die Babenhausener und Langener Frauen können zufrieden sein.

MÄNNER 2. Regionalliga

TV Langen II - TuS Makkabi Frankfurt 74:55 (32:27). Gleich am ersten Spieltag der neuen Saison kam es für Langens neuen Trainer Pedja Glisic zum Wiedersehen mit seinem langjährigen Ex-Klub Makkabi Frankfurt, wo der Serbe 32 Jahre als Spieler und Coach tätig gewesen war. Seine neue Mannschaft startete holprig in die Partie, Unkonzentriertheiten und technische Fehler führten zu Ballverlusten und Fehlwürfen. Nach fünf Minuten waren die Hausherren vier Zähler ins Hintertreffen geraten, konnten bis zum Ende des Viertels jedoch dank guter Defensivarbeit auf 18:18 egalisieren.

Mit drei Dreiern von Timo Haucke, Chris Lovric und Tim-David Schrädt läuteten die Langener den zweiten Abschnitt furios ein, nun hatten sie ihren Rhythmus gefunden. Der TVL ließ den Ball gut zirkulieren und involvierte alle Spieler ins Offensivspiel. In einem offenen Schlagabtausch blieben die Frankfurter den Gastgebern zwar immer auf den Fersen, ließen im Schlussviertel aber zu viele Punkte liegen, um die Begegnung noch einmal an sich zu reißen. Langen hingegen behielt die Kontrolle und konnte sich so über einen ungefährdeten wie deutlichen 74:55-Auftaktsieg freuen.

TV Langen II: Butz (14), Haucke (11), Schrädt (11), Arndt (10), Donnermeyer (8), Lovric (8), Santelmann (5), Kaut (4), Couturier (3), Kessler, Overdick, Püchert

Landesliga

TV Babenhausen - TS Klein-Krotzenburg 77:46 (40:22). Trotz knapp verpasstem Aufstieg in der Vorsaison und zahlreicher Abgänge im Sommer ist den „Wizards“ der Start in die neue Runde mehr als gelungen. Die intensive Vorbereitung unter dem neuen Trainer Michael Krause zahlte sich aus, die Gäste aus Klein-Krotzenburg fanden kaum ein Mittel gegen die taktisch gut eingestellten Babenhausener. Ein Blick auf die Scorerliste zeigt zudem, dass auch der aktuelle Landesliga-Kader des TVB tief besetzt ist: Elf von zwölf Spielern punkteten, gleich zehn Akteuren gelang ein Dreier.

Nach knappem Anfangsviertel (15:14) konnten sich die Hausherren im zweiten Spielabschnitt, angeführt von den starken Magnus Scharff, Tobias Hofer und Noah Mann, bereits deutlich absetzen und lagen zur Pause mit 40:22 vorn. Die zweite Babenhausener Formation geriet nach dem Wechsel zwar in einen 2:16-Lauf, der die Partie kurzzeitig noch einmal spannend machte, im Schlussviertel ließen die „Wizards“ jedoch nur noch sieben Punkte zu und sorgten mit zahlreichen erfolgreichen Distanzwürfen für einen klaren 77:46-Endstand.

TV Babenhausen: Hofer (14), Scharff (11), Mann (9), Bayazit (9), Sauer (7), Harris (6), Teschke (6), Harbusch (6), Benzing (5), Laak (3), Yavuz (2), Dalwitz

BC Darmstadt - EOSC Offenbach 47:54 (25:27). Einen gelungenen Einstand feierte der neue Offenbacher Coach Beytullah Yesilyurt. Bei seinem Debüt an der Seitenlinie sah der Übungsleiter, ein EOSC-Eigengewächs, einen 54:47-Auswärtserfolg seiner jungen Truppe in Darmstadt.

FRAUEN Regionalliga

1. FC Kaiserslautern - SV Dreieichenhain 65:51 (29:18). Die neue Saison in der Regionalliga begann für die SVD-Frauen mit einem Auswärtsspiel beim Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern. Die favorisierten Gäste wirkten jedoch von Beginn an nervös. Fahrige Pässe und zahlreiche Fehlwürfe führten dazu, dass die Gastgeber aus der Pfalz nach zehn Minuten bereits deutlich mit 20:7 in Führung lagen. Erst nach der Halbzeitpause konnte die starke Miriam Lincoln die Dreieicherinnen mit zehn Punkten in Folge noch einmal in Schlagdistanz bringen. Kaiserslautern spielte aber zu unaufgeregt und routiniert, als dass die Gäste mit ihrer horrenden Fehlwurfquote die Partie hätten ausgleichen können.

„Ich kann mich nicht erinnern, dass wir schon mal so eine schlechte Chancenverwertung hatten und so unkonzentriert gespielt haben“, schimpfte SVD-Trainer Werner Jörg. „Kaum eine Spielerin hat ihr Leistungsniveau abrufen können.“

SV Dreieichenhain: Lincoln (22), Wurtinger (9), S. Ekert (6), L. Ekert (4), Korte (3), Schäfer (2), Kulessa (2), Sterzik (2), Lechte (1), Jörges

Oberliga

TV Babenhausen - BC Marburg II 60:53 (29:26). Mit der Erstligareserve aus Marburg wartete am ersten Spieltag gleich ein echter Prüfstein auf den Aufsteiger aus Babenhausen. Doch die „Wizards“ namen den Schwung aus der dominanten Aufstiegssaison mit und lieferten sich mit den Nordhessen ein erbittertes Duell auf Augenhöhe, das lange Zeit offen blieb und erst in den Schlussminuten entschieden wurde. Zu Beginn des letzten Viertels gingen die Marburgerinnen noch mit 44:43 in Führung, doch der TVB behielt die Nerven, erspielte sich durch Lisa Steiner, Tina Dienstbach, Sabine Raab und Kat Patzelt einen Neun-Punkte-Vorsprung und machte schließlich durch drei erfolgreiche Freiwürfe von Raab den Sack zu.

TV Babenhausen: Raab (17), Steiner (12), Patzelt (12), Gregorio Enxuto (6), Klein (4), Dienstbach (4), Öcal (3), Jung (2), Salzner, Becker, Seidl

Landesliga

BSG Darmstadt-Roßdorf II - TV Langen 47:51 (16:24). Einen erfolgreichen Start in die neue Runde erlebte auch die stark verjüngte Mannschaft des TV Langen. In der weiblichen Jugend bilden Langen, Darmstadt und Roßdorf eine Spielgemeinschaft, in der Landesliga kam es nun zum Duell. Der TVL setzte sich knapp mit 51:47 durch. (msc)