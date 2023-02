Baskets: Größtes Problem bleiben große Positionen

Von: Jörn Polzin

Rückschlag: Auf Monika Crnjac (am Ball) müssen die Baskets aus gesundheitlichen Gründen eine zeitlang verzichten. © postl

Vor der Partie in Freiburg plagen den Basketball-Zweitligisten Rhein-Main Baskets Personalsorgen.

Langen – Als sich Mitte Oktober vergangenen Jahres die Rhein-Main Baskets und die Eisvögel aus Freiburg begegneten, war die Lage eine völlig andere. Beide Teams hatten in der Zweitliga-Saison weder Sieg geholt noch Rhythmus gefunden – zumindest die Gäste waren danach um ein Erfolgserlebnis reicher. Sechs weitere Spiele haben sie seitdem gewonnen und als Tabellenachter 14 Punkte gesammelt. Ordentlich für einen Aufsteiger. Sechs Zähler mehr, also 20, haben die seit zehn Partien ungeschlagenen Baskets auf dem Konto und grüßen als Tabellenzweiter – trotz Personalsorgen.

Größtes Sorgenkind ist aktuell Monika Crnjac. Gerade erst von einer Grippe genesen und beim 64:56-Erfolg gegen Speyer wieder im Kader, muss die kroatische Jugend-Nationalspielerin erneut passen. Nicht nur am Sonntag (16 Uhr) im Breisgau ist sie keine Option. „Ein paar Wochen fällt sie krankheitsbedingt aus“, meint Baskets-Trainer Saymon Engler. „Sie schien wieder fit zu sein, dann kam das Fieber zurück. Mal sehen, was die Blutuntersuchungen jetzt ergeben.“

Eine deutliche Schwächung für den Kader, dem es ohne die Langzeitverletzten Paula Süssmann und Alica Köhler ohnehin an großgewachsenen Spielerinnen mangelt. Zudem ist Svenja Greunke nicht beschwerdefrei. „Sie kämpft weiter mit ihrem Rücken, kompensiert das aber sehr gut“, betont Engler, dem die Reboundschwäche in den vergangenen Partien freilich nicht entgangen ist.

Jammern will der Baskets-Coach aber nicht. „Klar könnte man jetzt argumentieren, dass uns drei von vier großen Spielerinnen fehlen, aber trotzdem müssen wir in der Lage sein, dass als Team zu lösen.“ Dies wird gegen die Freiburgerinnen auch nötig sein. Die Erstliga-Reserve stellt in Viktoria Wieczorek, Ilka Hoffmann und Mara Baumann ein Trio mit einer Körperlänge von mindestens 1,80 Meter. Beim 68:55-Hinspielsieg entschied Freiburg das Reboundduell mit 50:37 für sich. „Sie spielen sehr schnell und ziehen entschlossen zum Korb, da müssen wir uns richtig ins Zeug legen“, fordert Engler. „Dann kann unsere Serie auch weitergehen.“ jp