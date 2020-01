Baskets lassen sich körperlich zu leicht bezwingen

Langen – Basketball ist ein Spiel von Läufen. Doch bei extremen Schwankungen innerhalb einer Partie können die Trainer schon mal verstimmt sein.

So erging es Thorsten Schulz beim 75:88 der Rhein-Main Baskets in Schwabach, als sein Team im dritten Viertel „kollabierte“, nur neun Punkte erzielte, aber 22 zuließ. Genau jene Phase stand auch im Fokus der Aufarbeitung mit Blick auf das Zweitliga-Spiel am Samstag (16. 30 Uhr) gegen die BG Ludwigsburg.

Schulz’ Erkenntnis: „Defensiv müssen wir physischer spielen, nicht soviel die Arme benutzen, sondern den Körper reinstellen.“ In der Eins-gegen-Eins-Verteidigung und dem Ausblocken im Reboundkampf sieht der Trainer Verbesserungsbedarf: „Da lassen wir uns zu schnell bezwingen und verlieren den Faden“.

Schulz ist gespannt, wie weit der Lernprozess nach der „sehr ordentlichen Trainingswoche“ fortgeschritten ist, wenn die Baskets die robusten Ludwigsburgerinnen empfangen. Großen Respekt zeigt er vor der 34-jährigen Centerin Viktoria Krell, die zusammen mit Alexandra Berry (1,86 m) die Bretter beherrscht. Beide erzielten im Hinspiel (85:70) 36 Punkte. Übertroffen werden sie nur von der starken Spielmacherin Leonie Elbert (16 Punkte pro Partie).

„Wir dürfen die großen Spielerinnen nicht ungestört an den Ball kommen lassen, dann ist Ludwigsburg sicher schlagbar“, meint Schulz, der dabei wieder auf das U18-Talent Paula Süssmann (1,80 Meter) zurückgreifen kann. jp