Baskets-Talente bereiten Engler „riesigen Spaß“

Von: Jörn Polzin

Teilen

Schwer zu stoppen: Monika Crnjac (links), die hier ihrer Gegnerin enteilt, erzielte 14 Punkte für die Baskets. © postl

Die Rhein-Main Baskets haben in der 2. Basketball-Bundesliga der Frauen den fünften Sieg in Folge gelandet. Beim 73:50 gegen DJK Bamberg begeisterten die jungen Eigengewächse, die sich gegen einen ambitionierten, mit ausländischen Profis verstärkten Gegner durchsetzten.

Für überbordende Emotionen ist Saymon Engler nicht gerade bekannt. Weder an der Seitenlinie noch bei der Aufarbeitung der Partien in der 2. Basketball-Bundesliga. Am Samstagabend, wenige Stunden nach dem 73:50 (32:16)-Erfolg seiner Rhein-Main Baskets gegen die DJK Bamberg, gab der Trainer dann doch einen kleinen Einblick in seine Gefühlswelt. Die Freude darüber, dass „es die Mädels super gerockt, stark verteidigt, schnell gespielt und ihre Vorteile ausgenutzt haben“. Dazu der Stolz, welch großen Anteil die Eigengewächse am ungefährdeten Erfolg hatten.

„Es macht einen riesigen Spaß, eine Gruppe mit vielen Talenten zu coachen, die gegen eine ambitionierte Truppe mit ausländischen Verstärkungen nicht nur mithalten, sondern sie auch bezwingen kann“, betonte Engler.

Ein Trio tat sich dabei besonders hervor: Top-Scorerin Mailien Rolf, die mit 25 Punkten und 15 Rebounds eine Saisonbestleistung erzielte, Monika Crnjac, die es auf 14 Zähler brachte. Werte, die beeindrucken, für Engler aber nicht alleine maßgebend für die Leistung sind. Beispiel: Anna Mihaleszko (4 Punkte). „Sie hat eine 1-A-Verteidigung gespielt und den Gegnerinnen gezeigt, dass es keinen Spaß macht, von ihr gedeckt zu werden.“

Dass die Baskets nun als Tabellensiebter mit ausgeglichener Bilanz dastehen, lag aber auch am Gegner. „Bamberg hatte in der ersten Hälfte eine Trefferquote aus dem Feld von 15 Prozent. Das ist fatal und erklärt den 32:16-Pausenstand“, sagte Engler, dessen Team ebenfalls einen holprigen Start hinlegte. „Da ist es nicht so geflutscht. Der Stand von 12:7 nach dem ersten Viertel spricht nicht für ein attraktives Basketballspiel“, räumte der Coach ein.

Als die Gäste im dritten Viertel mit zwei Dreiern verkürzten, diente das als Wachrüttler für die Baskets, die sich fortan wieder ein komfortables Punktepolster aufbauten und Engler ermöglichten, allen Talenten genügend Einsatzzeiten zu geben.

Bereits am Mittwoch, 20.15 Uhr, sehen sich beide Teams in Hofheim wieder. Dann steht die dritte Pokalrunde auf dem Programm.

Rhein-Main Baskets: Ahmed (3), Wotzlaw (8), Seegräber (5), Greunke (12), Rolf (25), Crnjac (14), Kleinert (2), Mihaleszko (4)