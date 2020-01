In Baunatal ist alles möglich

3. LIGA HSG Rodgau erneut auswärts gefordert / Hanau erwartet Northeimer HC

Offenbach – Nach der deutlichen Niederlage in Leipzig wollen sich die Handballer der HSG Hanau in der 3. Liga Mitte im Heimspiel gegen den Northeimer HC rehabilitieren. Für die HSG Rodgau Nieder-Roden steht das dritte Auswärtsspiel hintereinander an.