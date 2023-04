Begnadigter Kote macht im Rugby-Derby den Unterschied: Offenbach besiegt Heusenstamm

Von: Christian Düncher

Teilen

Seine Einwechselung veränderte das Spiel: Die Heusenstammer benötigen teilweise zwei, drei Spieler, um Offenbachs Lutho Kote (Mitte, mit Ball) aufzuhalten. Kurios: Beide Team traten in schwarzen Trikots an. © Hartenfelser

Rückkehrer Lutho Kote führt den Offenbacher SC Rosenhöhe als Einwechselspieler nach der Pause zum 27:20 (8:10)-Sieg gegen den RK Heusenstamm. Unterdessen steht der einzige direkte Absteiger aus der 1. Bundesliga Süd/West fest.

Offenbach – Englisch ist die Rugby-Sprache, auch bei vielen deutschen Klubs. Und so gab Robert Haase, der neue Spielertrainer des Erstligisten Offenbacher SC Rosenhöhe, im Derby gegen den RK Heusemstamm nach einer Stunde mit einem lauten „Come on guys, we’ve got them“ zu verstehen, dass man am Drücker sei und nicht nachlassen solle. Dass der ambitionierte Aufsteiger die zweite Hälfte dominierte und das brisante Duell nach einem 8:10-Pausenrückstand noch mit 27:20 gewann, war auch einem cleveren Schachzug geschuldet.

In der Halbzeit hatte Offenbach nämlich in Lutho Kote einen Spieler eingewechselt, den vor der Partie niemand auf der Rechnung hatte. Und der Südafrikaner avancierte mit seinen wuchtigen Vorstößen im wahrsten Sinne zum „Game Changer“, wie auch Markus Walger zugab. „Wir konnten ihn kaum halten“, sagte der RKH-Coach über den Mann, der das „Ei“ immer wieder weit in die Heusenstammer Hälfte trug. „Er hatte großen Anteil an unserem Sieg“, lobte Haase den „Bullen“, der unter Vorgänger Wynston Cameron-Dow suspendiert worden war und eigentlich bereits als Abgang galt. „Wir haben miteinander gesprochen. Er hatte einfach Lust, wieder für uns zu spielen. Wir freuen uns alle riesig, dass er wieder dabei ist“, sagte der Spielertrainer, der versucht hatte, diese Personalie „so geheim wie möglich“ zu halten, um Heusenstamm zu überraschen. Das gelang.

„Die individuelle Klasse der Spieler, die sich Offenbach leistet, ist schon richtig gut“, befand Walger. Im Hinspiel (11:10) war es seinem Team gelungen, das als Kollektiv mit viel Leidenschaft wettzumachen. Diesmal siegte Offenbach verdient, auch weil die „Füchse“ nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte waren. Einige Leistungsträger wie Kapitän Luca Frischkorn (krank) fehlten – oder gingen angeschlagen in die Partie. Insofern könne er vor der gezeigten Leistung „nur den Hut ziehen“, sagte der RKH-Trainer. „Das Niveau, das meine Spieler trotz beruflicher Verpflichtungen auf den Platz bringen, ist bemerkenswert. Leider hat uns heute die Tiefe im Sturm gefehlt, da sind wir am Ende auf dem Zahnfleisch gegangen.“ Haase sah in der Tat klare Vorteile für sein Team in diesem Mannschaftsteil und hob hier Routinier Vito Manukula hervor, der „krass gearbeitet“ habe und zwei Versuche legte.

Offenbach liegt nur einen Punkt hinter dem ersten Play-off-Platz. Heusenstamm hingegen rutschte auf den Relegationsrang ab. Im Heidelberger RK steht aber der einzige direkte Absteiger inzwischen fest. „Auch wenn es nur für den Relegationsplatz reichen sollte, könnten wir zufrieden sein“, so Walger. „Die Plätze vier bis acht sind vom Niveau her eng zusammen.“

Offenbach: Khomeriki (5), Elisashvili, Manukula (10), Pons Fleitas, Toevalu, Yuri Sayson, Goupil, van Dijk, Luneau, Scott, Bombardella, Haase, Phiri (5), Holmes, Dieckmann (7) (Upton, Baier, Kote, Seremaia, Hussein, Brüning, Dunkley)

Heusenstamm: G.Piano, Gennaro, Gabor, Joswig, Polheim, A. Piano, Felbinger, N. Rainger, Schuster (10), Schmitt, Sokoveta, Seifert, Apelt, Fleisch (5), Z. Hees (Höhmann, Franke (5), Averbeck, Meichsner, Dahlke, Garanovic Schild)

Zehn-Minuten-Strafe: Toevalu / Gabor

Von Christian Düncher