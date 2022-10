Bei den Baskets ist der Wurm drin

Von: Jörn Polzin

So sehr sich Svenja Greunke auch verbiegt, die beiden Würzburgerinnen Lisa Bertholdt (links) und Johanna Michel, entreißen ihr den Ball. Hinten beobachtet Jule Seegräber die Situation. © postl

Große Personalprobleme hat das Zweitligateam der Rhein-Main Baskets aktuell. Nach den Niederlagen Nummer zwei und drei über das verlängerte Wochenende liegt das Team der Spielgemeinschaft aus Langen und Hofheim punktlos auf dem vorletzten Tabellenplatz.

Langen – Für die Rhein-Main Baskets kommt es in diesen Tagen richtig dick. Oder wie es Pia Dietrich ausdrückt: „Gerade ist absolut der Wurm drin, unfassbar“. Gemeint ist die Personalsituation der Basketballerinnen, die sich weiter zugespitzt hat und Trainer Saymon Engler zum Improvisieren und der einen oder anderen besonderen Maßnahme zwingt.

Bei der Zweitliga-Partie in Speyer, Teil eins des Wochenend-Doppelpacks, kam es zum vorläufigen Tiefpunkt. Nachdem noch Spielmacherin Mailien Rolf und Emma Torney coronabedingt aussetzen mussten, fanden sich in Alica Hesse, Monika Wotzlaw und Jule Seegräber nur noch drei gestandene Bundesliga-Spielerinnen in der Rotation. Verstärkt von den jungen Anna Mihalezko und Monika Crnjac, der erst vor wenigen Tagen zum Team gestoßenen Marlen Weber, sowie den U18-Talenten Carlotta Jüterbock, Johanna Kirchner und Juli Clausen, die noch nie mit der Mannschaft trainiert hatten und erstmals Zweitliga-Luft schnupperten.

Die einen kamen somit zu Debüts, eine andere zum unerwarteten Comeback: Pia Dietrich, die ihre Karriere im Sommer beendet hatte und eigentlich nur noch im Hintergrund unterstützen will, stand bei der 44:56-Niederlage in Speyer knapp 30 Minuten auf dem Feld und erzielte acht Punkte. „Das war eine einmalige Sache, weil wir so viele Ausfälle hatten“, schränkt frühere Kapitänin ein: „Ich habe seit sechs Monaten nicht trainiert und wollte nur aushelfen.“

Auch Svenja Greunke, die wegen ihrer Rückenverletzung nur sehr dosiert trainieren kann und eigentlich geschont werden soll, stand erneut 14 Minuten auf dem Parkett, um die Lücke auf den großen Positionen zu schließen. Genau dort, am Brett, trifft es die Baskets schließlich besonders hat. Paula Süßmann ist weiter mit ihrer Kreuzbandverletzung außer Gefecht gesetzt und zu allem Überfluss verdrehte sich Alica Hesse in Speyer das Knie.

Diese Umstände alleine will Pia Dietrich für die „schwache Leistung“ nicht als Ausrede gelten lassen, aber: „Wir konnten uns auch nicht angemessen vorbereiten“.

So fanden die Baskets zu keinem Zeitpunkt der Partie ihre Linie – weder offensiv noch defensiv. Angeführt von seiner neuen US-Amerikanerin Selena Philoxy zog Speyer schnell auf 15:8 davon. Engler brachte bereits nach acht Minuten Pia Dietrich, die ihr unerwartetes Comeback mit dem Treffer zum 10:17 eröffnete. Im zweiten Viertel bauten die Gastgeberinnen ihren Vorsprung zum 32:22 aus. Nach dem Seitenwechsel wurde immer deutlicher, dass das Baskets-Team in dieser Zusammensetzung nicht eingespielt ist. So half der Einsatz von Greunke ab der 24. Minute zwar, den Abstand zu halten, doch näher heran kamen die Gäste nicht mehr und kassierten ihre zweite Saisonniederlage.

Am Montag folgte Niederlage Nummer drei mit einem 53:63 (17:25) gegen Würzburg. Die letzten sieben verbliebenen Baskets-Spielerinnen leisteten dabei aber erstaunlich großen Widerstand. Svenja Greunke riskierte trotz ihrer Rückenprobleme Svenja Greunke einen vollen Einsatz und wurde mit 12 Punkten, ebenso vielen Rebounds und 9 Assists zur neben Monika Wotzlaw (17 Punkte/3 Dreier) zur herausragenden Baskets-Spielerin.

Im dritten Viertel zogen die die Gäste binnen vier Minuten von 23:31 auf 23:47 davon. Mit 34:54 ging es in den Schlussabschnitt, den die Baskets mit 19:9 gewannen, ohne allerdings noch eine Siegchance zu haben.

„Angesichte der Umstände bin ich stolz auf diese Mannschaft. Alle haben hervorragend verteidigt“, bilanzierte Baskets-Trainer Saymon Engler. Durch diesen Fehlstart allerdings sind die Baskets nun Vorletzter der Tabelle.

Baskets in Speyer: Dietrich (8), Wotzlaw (5), Seegräber (5), Greunke (7), Crnjac, Mihaleszko (2), Hesse (12), Jüterbock, Weber (3), Kirchner, Clausen

Baskets gegen Würzburg: Wotzlaw (17), Greunke (12), Mihaleszko (5), Crnjac (2), Kirchner (3), Jüterbock (2), Weber