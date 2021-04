Bei der SG Marköbel sind die Personalplanungen für die kommende Fußball-Saison nahezu abgeschlossen

GRUPPENLIGA

+ © Scheiber/Göbel Verlässt Marköbel wieder: Marco Kolev (rotes Trikot) – hier in einem Spiel gegen Viktoria Nidda – kehrt zu Kewa Wachenbuchen zurück. © Scheiber/Göbel

In Pandemiezeiten ist im Fußball vieles anders geworden, nicht aber die Personalplanungen der SG Marköbel. Der langjährige Gruppenligist setzt auch weiterhin auf bewährte Konzepte. Neuzugänge kommen in der Regel nicht aus höheren Ligen, sondern auch in diesem Sommer wieder aus der Kreisoberliga.

Hammersbach – So verpflichtete die SGM mit Anton Clauss einen hoffnungsvollen Torjäger des TSV Niederissigheim, während Abwehrspieler Tim Schmidt von Victoria Heldenbergen nach Marköbel wechselt. „Teure Spieler aus höheren Ligen können wir uns auch gar nicht leisten, außerdem ist es für mich ein besonderer Reiz, junge Spieler aus der Kreisoberliga weiterentwickeln zu können“, sagt Marköbels Trainer Wolfram Rohleder. Der Übungsleiter ist in der Gruppenliga Frankfurt Ost die Konstante auf den Trainerbänken schlechthin, die Spielzeit 2021/22 wird bereits die zwölfte von Rohleder in Diensten der SG Marköbel sein. In all den Jahren spielte der familiär geführte Verein aus Hammersbach immer in der Gruppenliga Frankfurt Ost– und der Status quo soll erhalten bleiben.

Eine Alternative für den Defensivbereich kommt aus Oberau

Immerhin einer der bereits feststehenden Neuzugänge bringt Gruppenligaerfahrung mit. Vom Ligarivalen Sportfreunde Oberau wechselt der großgewachsene Innenverteidiger Tim Rackensperger zu den Hammersbachern. Der Sohn des letztjährigen Sportfreunde-Coachs Ralph Rackensperger spielte bereits in der Jugend für Oberau. Rohleder spricht von einem Wechsel ohne Groll und Nebengeräusche. „Tim legt Wert auf die Feststellung, dass er dem Verein Oberau für die Zeit dort sehr dankbar ist. Jetzt freut er sich auf eine neue Herausforderung und wir uns auf eine weitere Alternative für den Defensivbereich.“

Bedarf besteht in der Abwehrmitte definitiv, da Samuel Schröder seine Karriere beenden wird und Johannes Maisch wie bereits berichtet zum ambitionierten Kreisoberligisten Eintracht Oberissigheim übersiedelt. Rackensperger und Schmidt könnten jetzt diese Lücken schließen. Timon Stötzer wird unterdessen von der zweiten Mannschaft der SGM in den Gruppenliga-Kader befördert, zudem ist Eigengewächs Niklas Oppermann für Rohleder ein „gefühlter Neuzugang“. Wegen einer hartnäckigen Bänder- und Knieverletzung hat der Mittelfeldspieler eine fast zweijährige Verletzungspause hinter sich.

Marco Kolev geht, Anton Clauss kommt

Rohleder schließt derweil weitere Neuzugänge nicht aus, denkt aber nicht, dass sich innerhalb des Kaders noch viel tun wird. Neben Maisch und Schröder sind noch drei weitere Abgänge zu beklagen. Armin Bazmani Mamaghani verlässt den Tabellensechsten der Vorsaison nach nur einem Jahr wieder mit noch unbekanntem Ziel. Mittelfeldspieler Marcel Gerken hat seinen Lebensmittelpunkt ins Münsterland verlagert und steht daher ab sofort nicht mehr zur Verfügung.

Zudem kehrt Marco Kolev zum Kreisoberligisten Kewa Wachenbuchen zurück. Im Sommer 2019 war die Offensivkraft von den Maintalern nach Marköbel gekommen. Seinen Platz soll Clauss einnehmen, der somit im zweiten Jahr in Folge eine Liga nach oben klettert. Nachdem er in der Kreisliga A im Trikot der Sportfreunde Ostheim für Furore gesorgt hatte, war er vor der vergangenen Spielzeit zum Kreisoberligisten TSV Niederissigheim gewechselt. Dort werden in Zukunft kleinere Brötchen gebacken (wir berichteten), sodass sich Clauss für einen weiteren Wechsel entschied. (Von Frank Schneider)