Alle Abteilungen an einem Ort - und trotzen der Hitze

Mit gutem Sonnenschutz kommt der Spaß nicht zu kurz: Die Jüngsten genießen das Klettern, Springen und Rennen durch einen Parkour. Sonnenschirme sorgen für etwas Schatten auf dem Sportgelände an der Hainburgstraße. Foto: Eyssen © Foto: Eyssen

Zum zweiten Mal hat der Sportaktionstag im Kreis stattgefunden, zum zweiten Mal ist die SG Nieder-Roden dabei gewesen. Die hohen Temperaturen haben es Besuchern wie Verein nicht leicht gemacht.

Rodgau – Selbstverständlich war die Hitze auch bei der SG Nieder-Roden, die sich mit ihren acht Abteilungen beim Sportaktionstag präsentierte, ein Thema. „Das ist schon schwierig mit dem Wetter“, sagte Stefan Hannemann vom Vereinspräsidium, der bei der Sportgemeinschaft die Organisation des Tages übernommen hatte.

Aufgrund der sehr hohen Temperaturen, die auch das Sportgelände an der Hainburgstraße nicht verschonten, kam es etwa den Mitgliedern der Gymnastik-Abteilung durchaus gelegen, dass alle 45 Minuten eine andere Untersparte an der Reihe war. So verteilte sich die Hitze-Belastung dann doch auf mehrere Schultern.

Zirkeltraining, Zumba und Rückenfit standen bei der SGN-Gymnastik-Abteilung unter anderem auf dem Programm. „Die Veranstaltung soll natürlich Werbung für unsere Abteilung sein und eventuell neue Teilnehmer anlocken“, sagte Roswitha Caps vom Abteilungsvorstand ganz im Sinne der Initiatoren vom Sportkreis. Die Gruppennamen der Abteilung sind übrigens durchaus fantasievoll, eine Männergruppe hört auf den Namen „Fit für die Enkel“.

Die Sportgemeinschaft hatte bereits im vergangenen Jahr beim Sportaktionstag, damals noch in Kombination mit den nachgeholten Feierlichkeiten zum 75-jährigen Vereinsjubiläum, mitgemacht. „Ich halte den Sportaktionstag für eine super Idee, deswegen sind wir wieder dabei“, so Stefan Hannemann. „Es ist schön, dass mal alle Sparten zusammen sind, sonst sehen sich die Abteilungen eher selten.“

Alle acht Sparten des Vereins waren dabei. „Wir sind bestens vorbereitet“, sagte SGN-Präsident Karl-Heinz Kohls, der wie viele der Mitglieder der Hitze trotzte. So konnten die Besucher nicht nur eine Gymnastik-Schnuppereinheit absolvieren, sondern auch Tischtennis und Badminton spielen, bei den Fußballern, Tennisspielern und Handballern vorbeischauen oder sich die Jazz- und Modern-Dance und Kinderturnangebote des Vereins zeigen lassen. „Unser Hauptanliegen ist, dass wir uns hier präsentieren und vielleicht der ein oder andere sieht, was wir alles im Verein anbieten“, so Stefan Hannemann.

Einer der Besucher war Thomas Schulte. Er ist mit seiner Familie bereits Vereinsmitglied, sein Sohn turnt, seine Tochter ist beim Tanzen. Die Familie nutzte die Möglichkeit dazu, sich einfach mal abteilungsübergreifend die anderen Angebote des Vereins anzuschauen. „Außerdem ist das einfach eine schöne Art, den Tag zu verbringen“, sagte Schulte.

Von Sascha Eyssen

Badminton auf dem grünen Rasen: Beim Sportaktionstag sind die Bälle hin und her geflogen. Foto: Eyssen © Foto: Eyssen

Zirkeltraining, Zumba und Rückenfit: Die Gymnastik-Abteilung bringt die Besucher auf die Matten. Foto: Eyssen © Foto: Eyssen