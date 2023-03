Rhein-Main Baskets besiegen im Basketball Stuttgart mühelos mit 74:44

Von: Patrick Leonhardt

Volle Konzentration. Monika Wotzlaw steht zwar einer starken Stuttgarter Defensive gegenüber, verbucht beim Sieg der Baskets dennoch zehn Zähler. © postl

Die Basketballerinnen der Rhein-Main Baskets sind zurück in der Erfolgsspur. Im Titelrennen wächst die Spannung wieder.

Langen – Mit einer deutlichen Leistungssteigerung im Vergleich zur jüngsten Niederlage in Bamberg beendeten die Rhein-Main Baskets in der 2. Bundesliga Süd mit einem 74:44 (26:19)-Sieg die Erfolgsserie des MTV Stuttgart, der zuvor achtmal hintereinander gewonnen hatte. Da Bamberg das Verfolgerduell in Heidelberg ebenso verlor wie Spitzenreiter Würzburg in Mainz, ist die Spitze wieder enger zusammengerückt. Mit einem Erfolg am Samstag in Würzburg können die Baskets bis auf zwei Punkte an den Tabellenführer heranrücken. „Das war ein gutes Wochenende, vor allem auch, weil Bamberg nicht gewonnen hat“, meinte RMB-Trainer Saymon Engler.

Engler vertraue zu Beginn auf Monika Wotzlaw, Svenja Greunke, Mailien Rolf, Monika Crnjac und Jule Seegräber. Letztere zögerte nicht lange und verwandelte direkt den ersten Wurf und holte die ersten Punkte des Spiels. Das Viertel verlief ausgeglichen, am Ende führten die Gastgeberinnen mit 13:12. Im zweiten Viertel setzte sich vor allem die 18-jährige Monika Crnjac gekonnt in Szene, zog mit Mut zum Korb und tanzte ihre Gegenspielerinnen mit Fußarbeit wie aus dem Lehrbuch schwindelig. Die Baskets setzten sich zu diesem Zeitpunkt erstmals leicht ab (21:14). Eine Auszeit der Gäste aus Schwaben beendete den Lauf der Baskets, die jedoch die richtige Antwort hatten und mit einem Sieben-Punkte-Vorsprung in die Pause gingen.

Engler fand wohl die richtigen Worte. Nach einer kurzen Phase mit vielen Fehlern der RMB fingen sich die Hausherrinnen wieder und der Baskets-Offensivzug kam ins Rollen. Immer wieder spielten die Baskets die Defensive der Stuttgarterinnen gekonnt aus. Dass neben Jule Seegräber (fünf von acht) auch Mailien Rolf einen Sahnetag von der Drei-Punkte-Linie (drei von vier) erwischte, machte es für die Stuttgarterinnen nicht einfacher. Die Baskets schafften sich Räume und punkteten fast nach Belieben von innen und außen. „Wir haben im dritten Viertel (26:16) so viele Punkte gesammelt wie in den ersten beiden zusammen. Zudem haben wir nach der Pause neun von zwölf Dreiern verwandelt. Das macht einen enormen Unterschied“, sagte Engler. In einem starken Schlussviertel, in dem die Baskets die Stuttgarterinnen teilweise überrannten und mit 22:9 die Oberhand behielten, standen zwischenzeitlich fünf U20-Spielerinnen auf dem Feld. Am Ende stand ein klarer Erfolg, der 13. in dieser Saison.

Rhein-Main Baskets: Ahmed (5), Wotzlaw (10), Weber (1), Seegräber (17), Greunke (14), Rolf (13), Crnjac (12), Kleinert, Mihaleszko (2)