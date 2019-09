Bertsch Deutsche Meisterin im Berglauf

Breitungen – Die für den SSC Hanau-Rodenbach startende Heusenstammerin Kerstin Bertsch hat überraschend die deutschen Berglaufmeisterschaften gewonnen.

Bertsch setzte sich im thüringischen Breitungen über 13,3 Kilometer (785 Höhenmeter bergauf, 350 Höhenmeter bergab) nach 1:06:22 Stunden vor 76 Konkurrentinnen durch. Es war ihr bislang größter sportlicher Erfolg.

„Ich wusste, dass wegen der Marathonvorbereitung auf Frankfurt meine Form aktuell nicht schlecht ist und habe mit den Top drei geliebäugelt“, sagte Bertsch, die vom Start weg zusammen mit Simone Raatz (ASC Darmstadt) die Führung übernommen hatte, sich dann auf den steilen, unebenen Bergpassagen absetzte und mit fast einer Minute Vorsprung die Ziellinie überquerte.

Ihr Vereinskamerad Dominik Müller lief trotz einer Erkältung in der männlichen U20 ebenfalls zum Sieg. „Ich habe immer ausreichend Reserve gelassen, ehe ich in der Schlussphase beschleunigt habe“, erklärte der Titelverteidiger, der in 1:02:10 Stunden mit 15 Sekunden Vorsprung gewann. sar