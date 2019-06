Bienenfeld löst das EM-Ticket, Ulrich holt Titel

Essen – Bei den deutschen Meisterschaften im 10 000-Meter-Lauf stellten die Rodgauerin Lisa Oed und der Offenbacher Aaron Bienenfeld neue persönliche Bestzeiten auf, die Offenbacherin Veronika Ulrich verteidigte ihren Titel in der Altersklasse W50.

Während die 20-jährige Oed im Essener Stadion „Am Hallo“ mit 34:09,07 Minuten Dritte der U23 und insgesamt Achte wurde, erkämpfte sich Bienenfeld in 29:12,30 Minuten nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem favorisierten Markus Görger (LAC Freiburg/29:09,19 Minuten) Silber in der U23 und Rang sieben in der Gesamtwertung.

Die beiden für den SSC Hanau-Rodenbach startenden Topathleten des Kreises Offenbach unterboten damit die Norm des Deutschen Leichtathletik-Verbandes für die U23-EM in Schweden Anfang Juli. Während Oed jedoch angesichts drei weiterer Normerfüllerinnen aktuell als Ersatzläuferin aufgestellt wird, ist für Bienenfeld das Ticket reine Formsache. „Er ist in Schweden dabei“, erklärte DLV-Lauftrainer Thomas Dreißigacker direkt nach dem packenden Wettkampf.

25 Runden lang hatten sich Görger, Bienenfeld und der spätere Viertplatzierte Mohamed Mohumed (Dortmund/29:20,79 Minuten) einen packenden Dreikampf geliefert. In der Schlussphase stürmte noch der Wattenscheider Nils Voigt (29:15,17 Minuten) dazu. Doch wie Bienenfeld einen kurzzeitigen Rückstand wettmachte und bis eingangs der Schlussrunde Görger Paroli bot, war Laufsport vom Feinsten. „Besser konnte es nicht laufen“, freute sich Bienenfeld, der am Samstag bei den deutschen U23-Meisterschaften in Wetzlar über 5000 Meter erneut Medaillenchancen hat.

Oed wird in Wetzlar ebenfalls die nationale und internationale Elite um sich haben. Aus Essen hat Oed trotz ihres derzeitigen Status als EM-Ersatzläuferin nur Positives gezogen. „Ich habe alles versucht, meine Bestzeit um 35 Sekunden gesteigert. Die Saison war bis jetzt wechselhaft, aber das war ein richtig gutes Rennen“, so Oed.

Die Offenbacherin Veronika Ulrich unterbot trotz heftiger Windböen ihre Zeit aus dem vorigen Jahr um fast zweieinhalb Minuten und holte sich in 39:47,79 Minuten mit einer Minute Vorsprung souverän den Titel der Deutschen Meisterin. vvg