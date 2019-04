Bodoczi zum zweiten Mal Deutscher Meister

DEGENFECHTEN Offenbacher dominiert in Leipzig / Platz drei für FCO-Team / Stahlberg Zweite

+ Gut gelaunte FCO-Fechter in Leipzig. Thorsten Bayer, Nikolaus Bodoczi, Kampfrichter Uwe Neder, Richard Schmidt und Toni Kneist (von links). Foto: vum

Offenbach – Großer Erfolg für Nikolaus Bodoczi und den Fechtclub Offenbach (FCO) am Wochenende in Leipzig: Der 25-Jährige gewann am Samstag zum zweiten Mal nach 2014 den deutschen Meistertitel im Degen-Einzel.