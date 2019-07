Boras oder Baku? Vogel zieht es zur Mini-Olympiade

Offenbach – Sportliche Erfolge können einen Athleten schon mal in die Bredouille bringen. Davon kann Sarah Vogel seit dem Wochenende auch ein Lied singen. Plötzlich stand die Stabhochspringerin der LG Seligenstadt vor der Wahl: Boras oder Baku? U20-Europameisterschaft (18.

bis 21. Juli) in Schweden oder Europäisches Olympisches Jugendfestival (20. bis 28. Juli) in Aserbaidschan?.

Vogel entschied sich für das EYOF, eine Mini-Olympiade mit zehn Sportarten, darunter Turnen, Schwimmen und Handball. „Ich freue mich sehr darauf“, sagt die 17-Jährige. Kein Wunder: In Baku darf nur ein deutscher Teilnehmer pro Disziplin an den Start gehen. Im Stabhochsprung der U18 hatten drei Springerinnen die Norm von 3,80 Meter erfüllt. So kam es zum spannenden Ausscheidungswettkampf in Mannheim, den die Seligenstädterin mit einem souveränen Sprung über vier Meter gewann und die Rivalinnen Stella Rubrech (Schwäbisch Hall) und Moana Kleiner (Potsdam) distanzierte.

Der Wettkampf fand parallel zur Qualifikation für die U20-EM in Schweden statt, für die sich drei Teilnehmer pro Nation qualifizieren können. Auch hier hatte Vogel mit ihrem 4,05-Meter-Satz von Gräfelfing die Norm geknackt. „Als Dritte der U18/U20-Gesamtwertung hätte sie sich in Mannheim auch für die U20-EM qualifiziert, doch der Verband lässt nur einen Start an einer der beiden Meisterschaften zu“, erläutert Sarahs Vater und Trainer, Michael Vogel. Seine Tochter entschied sich für die olympische Flamme, die während des Festivals brennen wird.

Grund zum Jubel hatte am Wochenende auch Lukas Abele (Jahrgang 1997), der den Titel bei den süddeutschen Meisterschaften der Männer gewann – und erfolgreich Revanche nahm. In St. Wendel setzte sich der 1500-Meter-Läufer des SSC Hanau Rodenbach vor Ilyas Yonis Osman (Wiesbaden) durch, dem er in Koblenz unterlegen war. Diesmal hatte Abele (3:54,84 Minuten) sechs Hundertstel Vorsprung. „Lukas lag bis 150 Meter vor dem Ziel hinten, hat Ilyas dann überholt und eigentlich alles im Griff gehabt. Doch Ilyas hat nie aufgegeben und sich sogar ins Ziel geworfen, da wurde es doch noch mal knapp“, sagte SSC-Trainer Sascha Arndt. Silber im Dreisprung holte Tobias Heblik (LG Rodgau) mit seinem Satz auf 14,09 Meter.

Zwei Süddeutsche Meister in der U18-Klasse stellt die LG Seligenstadt. Lukas Seibel triumphierte im Weitsprung mit 6,77 Metern, Robin Leon Fischer im Speerwurf (54,38 Meter). Bronze ging an die Steinbergerin Sara Kiefer über 1500 Meter (4:48,57). Eine Medaille verpasst haben Constanze Paoli (SSC Hanau-Rodenbach) über 800 Meter (2:20,61) sowie Kugelstoßerin Katja Seng (TG Hanau/39,79 Meter), die Vierte wurden. jp