Bowlingverein aus Frankfurt trainiert in Langen: „Eine der besten Hallen in Europa“

Ball statt Kugel, zehn Pins statt neun Kegel: Bowling unterscheidet sich nicht nur optisch vom traditionellen Kegeln. © imago

Der BV Frankfurt richtet sein großes Bowlingturnier, das Posthornturnier, in der Langener „Bowl For Fun“-Halle aus. Für die Sport-Bowler geht es aber um mehr, als nur um „Fun“, wie Organisator Björn Siebert sagt.

Langen – Für Björn Siebert stehen intensive Tage an. Der Sportwart des BV Blau-Gelb Frankfurt ist ab diesem Donnerstag in Langen bei einem großen Bowlingturnier in der „Bowl For Fun“-Halle in der Robert-Bosch-Straße im Einsatz – als Spieler und als Turnierorganisator. Beim 30. Posthornturnier werden über 200 Spielerinnen und Spieler vier Tage lang gegeneinander antreten. Los geht es am Donnerstag und Freitag jeweils ab 19 Uhr, samstags und sonntags wird ab 9 Uhr gespielt. Für Besucher ist der Eintritt frei. Im Gespräch mit unserer Zeitung spricht der 60-jährige Bowler über den anstehenden Wettkampf, die Besonderheiten des Bowling-Sports, und erklärt, warum sein Verein Frankfurt im Namen trägt, aber in Langen trainiert.

Bowling kennen die meisten von einem geselligen Abend am Wochenende unter Freunden. Sie treten aber regelmäßig in ernsthaften Wettkämpfen an. Erzählen Sie mal, was es damit auf sich hat.

Menschen, die mit einer Gruppe zum Bowling gehen, dort gemeinsam essen, trinken und nebenbei ein lustiges Spielchen machen, nennen wir Open Bowler. Bei uns im Verein läuft das anders ab. Wir Sport-Bowler betreiben Leistungssport. In Amerika ist Bowling etwa eine hochprofessionalisierte Sportart. Da gibt es Vollprofis, die damit richtig Geld verdienen.

Bowling in Deutschland: Vollprofis wie in den USA nicht denkbar

Wie sieht das in Deutschland aus?

Hier gibt es Hessenmeisterschaften und deutsche Meisterschaften. International finden Europa- und Weltmeisterschaften statt. Ich kenne aber hierzulande niemanden, der vom Bowling seinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Die meisten legen drauf, da es aufgrund der notwendigen Ausrüstung und der hohen Hallengebühren ein teurer Sport ist, und die Preisgelder eher gering sind im Vergleich zu den USA.

Was unterscheidet die Sport-Bowler denn von den Open Bowlern, wenn Sie damit kein Geld verdienen können?

Wir spielen mit anderen Bällen, die individuell angefertigt werden. Es gibt persönliche Bohrungen für jeden Spieler. Die Bälle haben einen Kern und spezifische Beschichtungen. Allein ein solches Spielgerät kostet bis zu 300 Euro. Wir spielen den Ball auch nicht mittig auf die Bahn, sondern immer seitlich mit Rotation, sodass er in einem optimalen Winkel auf die Pins (Anm. d. Red.: Bezeichnung der Kegel im Bowling) trifft. Sport-Bowler üben die richtige Wurftechnik in intensiven Trainingseinheiten.

Björn Siebert Bowler, Turnierorganisator © Privat

Leistungssport statt Freizeitbeschäftigung - für Sport-Bowler gibt es kein Bier beim Training

Mit einem lustigen Zusammensein hat das also wenig zu tun?

Bowling-Spieler sind gesellige Menschen. Während des Spielens ist Alkohol bei uns aber strikt verboten. Auch im Training ist es verpönt, zu trinken. Mit dem Klischee kann man aufräumen. Da gibt es nur Erfrischungsgetränke. Nach dem Spiel ist das natürlich etwas anderes. Da sitzen wir auch mal bei einem Bier zusammen, wie das bei anderen Sportarten auch der Fall ist.

Bei Ihnen im Verein sind Spieler aus allen Generationen aktiv, die teilweise auch im fortgeschrittenen Alter noch ambitioniert und erfolgreich auf hohem Niveau spielen. Wie ist das möglich?

Ja, im Bowling kommt es nicht so sehr auf die Kraft an. Die Technik ist wichtiger. Deshalb kann man den Sport auch noch im höheren Alter ausüben. Wir haben einige Mitglieder, die betreiben den Sport seit 40 Jahren. Auch wenn die älteren Menschen vielleicht mit weniger Schwung und nicht so athletisch anlaufen, können sie das durch Ihre Erfahrung im Wurf wettmachen. Der Bewegungsablauf beim Bowling gilt als einer der komplexesten überhaupt. Die Feinheiten etwa im Anlauf, in der Handhaltung und in der Geschwindigkeit sind entscheidend. Das kann man trainieren.

Bowling hat also gar nichts mit Glück zu tun?

Naja, in jedem Sport gehört ein bisschen Glück mit dazu. Im Fußball ist das nicht anders, wenn ein Torschuss genau in den Winkel fliegt.

Bowling oder Kegeln? Bewegungsabläufe unterscheiden sich stark

Worin bestehen denn die Unterschiede zwischen Bowling und Kegeln?

Beim Kegeln gibt es verschiedene Bahnen: etwa die Scherenbahn und die Klassikbahn. Es wird mit wesentlich kleineren Kugeln gespielt. Man hat nur neun Kegel. Im Bowling wird mit größeren Bällen gespielt, und man hat zehn Pins. Im Kegeln gibt es anders als im Bowling keine Ölungen der Bahnen. Die beiden Sportarten unterscheiden sich vom Bewegungsablauf stark. Deshalb gibt es nur wenige Sportler, die vom Kegeln zum Bowling wechseln, oder umgekehrt.

Kommen wir zu Ihrem Verein: Sie heißen BV Blau-Gelb Frankfurt, spielen und trainieren aber seit fast zehn Jahren in Langen. Ist es hier schöner als in Frankfurt?

Die Bowling-Hallen im Rhein-Main-Gebiet sterben momentan leider aus. In Frankfurt gibt es mittlerweile nur noch eine Halle in Eschersheim, und diese soll in wenigen Jahren schließen. Früher haben wir in Oberrad gespielt. Seit die dortige Halle nicht mehr existiert, sind wir umgezogen. Der Neubau in Langen ist eine der besten Bowlinghallen in ganz Europa. Erst kürzlich hat hier die finnische Nationalmannschaft trainiert, weil die Bahnen so gerade sind, wie fast nirgendwo sonst.

Bowlingverein aus Frankfurt trainiert seit Jahren in Langen

Wird es dann nicht langsam Zeit, sich in BV Blau-Gelb Langen umzubenennen?

Nein, darüber haben wir noch nie nachgedacht. Unser Name ist uns wichtig. Wir sind ein Traditionsverein, und als solcher deutschlandweit bekannt. Unsere ersten beiden Herrenmannschaften spielen in der Hessenliga (3. Liga). Die beste Frauenmannschaft tritt in der 2. Bundesliga an. Deshalb verzeichnen wir auch einen stetigen Mitgliederzuwachs. Es wechseln sogar einige Bowler von anderen Vereinen zu uns.

Tradition und Erfolg locken also die Menschen an?

Ein lebendiges Vereinsleben ist natürlich genauso wichtig. Wir veranstalten Weihnachtsfeiern, Sommerfeste. Zu unserem Jubiläum haben wir einen Wochenendausflug nach Boppard am Rhein gemacht mit Übernachtung. Deshalb fühlen sich die Leute bei uns wohl. Die Mehrzahl unserer Mitglieder kommt übrigens schon seit Frankfurter Zeiten aus dem Kreis Offenbach.

Was begeistert Sie alle am Bowling? Warum würden Sie etwa interessierten Neulingen dazu raten, mit dem Sport anzufangen?

Bowling macht Spaß. Dabei ist es durchaus auch anstrengend. Der Sport kombiniert eine gewisse körperliche Anstrengung mit vor allem auch einer mentalen Herausforderung, diesen feinen Bewegungsablauf immer wieder gut hinzubekommen.

Bowlingturnier in Halle in Langen: Per Livestream für alle zugänglich

Diese Woche richten Sie das 30. Posthornturnier in der „Bowl For Fun“-Halle in Langen aus. Was kann man sich darunter vorstellen?

Früher haben wir das Posthornturnier bereits in Frankfurt ausgetragen. Doch seit der Wettbewerb in Langen stattfindet, ist er so richtig groß geworden. Wir sind einer der wenigen Vereine, die ein Doppelturnier auf einer Sportölung ausrichten. Es spielen also immer zwei Leute zusammen und werden gemeinsam gewertet. Dabei treten Herren-Doppel, Damen-Doppel, und Mixed-Doppel an. Um allen Spielern eine Chance zu geben, arbeiten wir wie bei den meisten Bowling-Turnieren in der Wertung mit einer Handicap-Regelung. Für die vordersten Plätze zahlen wir als Veranstalter kleine Trainingszuschüsse aus. Dieses Jahr werden wir das Turnier erstmals auf YouTube live streamen. So haben alle Interessierten über den Kanal von „Bowl For Fun“ die Möglichkeit, sich den Wettkampf anzusehen.

Das Gespräch führte Leopold Winkelmann.