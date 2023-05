Boxen in Offenbach: Hiebe für den „Hampelmann“ - Cinqueoncie bleibt Weltmeister

Von: Christian Düncher

Vorentscheidung: Mit diesem Schlag zwang Luca Cinqueoncie (links) Joseph Maigwisya in die Knie. Eine Runde später war der Kampf entschieden. © -

Junioren-Weltmeister und Lokalmatador Luca Cinqueoncie hat beim Box-Marathon in der ausverkauften Stadthalle Offenbach seine Titel verteidigt. Sarah Bormann (TG Hanau) darf sich nun Interims-Weltmeisterin nennen. Beide haben schon die nächsten Kämpfe im Blick.

Offenbach – Als sich der Offenbacher Box-Marathon in der Nacht von Samstag auf Sonntag nach fast acht Stunden seinem Ende entgegen neigte, wurde es in der Stadthalle laut. Es war schon kurz nach Mitternacht, als der nur ein paar hundert Meter entfernt wohnende Lokalmatador und Titelverteidiger Luca „Rocky“ Cinqueoncie (21) seinen bis dahin ebenfalls ungeschlagenen Herausforderer Joseph Maigwisya (24) das erste Mal in die Knie zwang. Der Tansanier wurde angezählt und rettete sich in die Pause. Kurz darauf war allerdings für ihn Schluss. Nach 47 Sekunden der sechsten Runde flog aus seiner Ecke ein weißes Handtuch in den Ring. Aufgabe.

„Luca, Luca“-Sprechchöre erklangen in der mit 2200 Zuschauern ausverkaufen, aber zu dem Zeitpunkt nicht mehr voll besetzten Halle. Es waren jedoch auch Buhrufe zu hören. Sie galten freilich nicht dem alten und neuen Junioren-Weltmeister der Verbände IBO und IBF im Halbschwergewicht, sondern waren Ausdruck der Verwunderung über das vorzeitige Ende des Kampfes. Lucas Vater Michael, zugleich Mitveranstalter, klärte auf: Maigwisya hatte bereits nach Runde fünf über Wahrnehmungsstörungen geklagt. „Ich denke, dass ich ihn aber auch so besiegt hätte“, sagte der sichtlich gezeichnete Luca Cinqueoncie. „Er war ein harter Brocken.“ Völlig zufrieden war der boxende Bürokaufmann trotz des technischen K.o.’s nicht, aus zweierlei Gründen: In seiner Heimatstadt und vor den Augen von Oberbürgermeister Dr. Felix Schwenke (war Schirmherr des Events) aufzutreten, habe ihn „sehr nervös“ gemacht (obwohl er im Mai 2022 schon im Stadion Bieberer Berg geboxt hatte). Zudem kam er mit dem Stil des Gegners trotz Videostudiums nicht zurecht.

„So hatten wir den noch nie gesehen. Der hat da rumgekaspert und Luca damit total aus dem Konzept gebracht“, sagte Michael Cinqueoncie über den aufreizend lässig, teilweise sogar arrogant im Ring herumtänzelnden Afrikaner. Daniel Tischer, Lucas Trainer, bezeichnete den Kontrahenten während des Kampfes als „Hampelmann“. Dessen Faxen hatten zur Folge, dass „Rocky“ zögerlich agierte. Die Gefahr, in einen Konter zu laufen, war ihm offenbar zu groß. „Ich hätte mehr schlagen müssen“, gab er zu.

Reichlich Mühe hatte erwartungsgemäß auch Sarah „Babyface“ Bormann aus Nidderau, die sich aber letztlich nach Punkten im Minimumgewicht (bis 47,6 Kilo) gegen die bis dahin ungeschlagene Yadira „La Rayna“ Bustillos (Las Vegas) durchsetzte und nun nicht nur Interimsweltmeisterin des WBC ist, sondern auch ihre erste Ranglistenposition bei den Verbänden IBF und WBO verteidigte. Nach dem Kampf wurde sie zudem von dem Internetportal boxen1.com als „Boxerin des Jahres 2022“ geehrt. „Es ist alles super gelaufen“, sagte die 33-Jährige. „Amerikanerinnen sind immer stark. Ich bin glücklich, dass ich gewonnen habe. Ich hatte drauf hintrainiert, über die vollen zehn Runden zu gehen. Nun werde ich erst mal den Sieg genießen. Ende Juni steht für mich in Ludwigsburg bereits der nächste Kampf an.“

Bormann dankte auch der TG Hanau, „bei der ich als Amateurin angefangen habe und die mich immer noch unterstützt“. Ein Lob gab es für das Publikum: „Die Stimmung war wieder super, wie vergangenes Jahr im Stadion. Ich kann es kaum erwarten, wieder in Offenbach zu boxen.“ Darauf angesprochen reagierte Michael Cinqueoncie zurückhaltend. „Das ist für mich weit weg“, sagte der Mitveranstalter, der im Vorfeld betont hatte, dass die Organisation „stressig“ und teuer war. Von einem niedrigen sechsstelligen Betrag ist die Rede. Aber es sei ja auch darum gegangen, „Offenbach weltweit als Box-Stadt zu präsentieren“ (über DAZN waren die Hauptkämpfe in über 100 Ländern zu sehen). Dafür gab es ein öffentliches Dankeschön. „Wir freuen uns sehr, dass wir so ein Event in Offenbach haben“, sagte Schwenke. Besonders stolz war er aber auf Luca Cinqueoncie: „Mit 21 Jahren erfolgreicher als Henry Maske und die Klitschko-Brüder in dem Alter. Weiter so.“

Erst mal wird „Rocky“ aber im Junioren-Bereich bleiben. Für 21. Oktober in Stuttgart ist die nächste Titelverteidigung geplant. Diesmal geht es um den WBC-Gürtel.

Strahlendes „Babyface“: Sarah Bormann (rechts) besiegte Yadira Bustillos nach Punkten. © scheiber

3050 Euro für Kinderhospizdienst der Malteser gespendet Rainer Gottwald ist ein Mann mit Prinzipien. Wenn der umtriebige Box-Manager und -Promoter aus Karlsruhe Kämpfe veranstaltet, stehen diese unter dem Motto „Stark ohne Gewalt“. Und: Es wird regelmäßig an eine wohltätige Organisation gespendet. Am Samstagabend kamen so für den hiesigen Kinderhospizdienst der Malteser durch die Versteigerung eines kleinen (550) und großen Boxhandschuhs (1500) mit den Unterschriften aller Kämpfer sowie zwei Einzelspenden 3050 Euro zusammen. „Wir geben so viel Geld für Mist aus. Wenn wir stattdessen etwas spenden, werden es uns diese Kinder danken“, forderte Mitveranstalter Michael Cinqueoncie das Publikum auf, nicht tatenlos an den Sammeldosen im Foyer der Stadthalle vorbeizugehen. Diese war mit 2200 Zuschauer ausverkauft, darunter unter anderem OB Dr. Felix Schwenke, Stadtwerke-Boss Peter Walther, der ehemalige Fußballmanager und Spielerberater Bernd Reisig sowie Influencerin Gina-Lisa Lohfink. Auffallend: Obwohl das Boxcamp Offenbach, für das Weltmeister Luca Cinqueoncie antritt, eine OFC-Abteilung ist, war von den Kickers diesmal niemand zu sehen. (cd)