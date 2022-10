Bravic kommt und trifft

Hinfallen, aber wieder aufstehen: Savvas Konstantinidis und der JSK Rodgau erreichen gegen RW Darmstadt in der Nachspielzeit ein 1:1. © eyßen

Von Sascha Eyßen

Offenbach – Spitzenreiter SC 1960 Hanau gewann in der Fußball-Verbandsliga Süd das Topspiel gegen die SG Bornheim/GW mit 3:1. Nach zuletzt drei Ligasiegen in Folge musste sich der Tabellenfünfte TS Ober-Roden bei den Sportfreunden 04 Frankfurt mit 0:1 geschlagen geben. Germania Ober-Roden verlor mit 1:2 gegen Dortelweil. Der JSK Rodgau holte beim 1:

1 gegen den Dritten Rot-Weiß Darmstadt dank eines späten Jokertores einen Punkt. Die Spvgg. 03 Neu-Isenburg beendete mit einem 8:0-Sieg gegen Schlusslicht Dersim Rüsselsheim die Negativserie der vergangenen Wochen .

SC 1960 Hanau - SG Bornheim/GW 3:1 (1:0). „Wir hatten eine aufreibende Woche mit vielen Hiobsbotschaften hinter uns“, berichtete Trainer Savas Erinc. Er musste kurzfristig auf beide Torhüter und Abwehrchef Tobias Meub verzichten. Zwischen den Pfosten stand Zweitmannschaftskeeper Sascha Beyer, der sehr gut hielt. Entscheidend war laut Erinc letztlich die Effizienz vor dem gegnerischen Gehäuse. Die erste Chance, die eigentlich gar keine war, führte schon nach acht Minuten zur Führung des HSC. Yu Ataka tankte sich links durch und zog aus sehr spitzem Winkel ab. Bornheim zeigte sich keinesfalls geschockt und kam zu einigen Chancen. Eine kalte Dusche für die Gäste war dann allerdings der zweite Hanauer Treffer in der 72. Minute. Es blieb aber spannend, erst mit dem 3:1 machten die 60er alles klar.

Hanau: Beyer - Suzuki, Aygül, Torcuatro (54. Jourdan) - Mickley, Demir, Aydin (70. Kazmierczak), Bulut (54. Kadioglu, 89. Kqiku), Dos Santos, Ataka - Miller (54. Printemps)

Tore: 1:0 Ataka (8.), 2:0 Kadioglu (72.), 2:1 Teklu Tewelde (80./FE), 3:1 Mickley (86.) - Rote Karte: Ataka (Hanau, 80./Notbremse)

JSK Rodgau - Rot-Weiß Darmstadt 1:1 (0:0). In der zweiten Minute der Nachspielzeit wurde Dario Bravic eingewechselt, eine Minute später traf er aus fünf Metern zum 1:1. „Der Ausgleich war auf jeden Fall gerecht, insgesamt wäre sogar noch mehr möglich gewesen. Der Punkt ist für uns okay“, sagte JSK-Trainer Rachid Karroua nach dem Remis gegen den Tabellendritten. „Die erste Hälfte war relativ ausgeglichen“, erklärte Karroua. Tore gab es aber erst im zweiten Abschnitt. Die Darmstädter gingen in der 67. Minute durch einen abgefälschten Schuss von Luca Keil in Führung. „In der Schlussphase haben wir gedrückt“, sagte Karroua, der Manuel Rosa Garcia bereits nach 20 Minuten verletzungsbedingt auswechseln hatte müssen. Belohnt wurden die Gastgeber für ihre Bemühungen, als sie nach einer Ampelkarte gegen Julian Siegmund in Unterzahl spielten. Bravic reichten einige wenige Sekunden.

JSK Rodgau: Czaronek - Siegmund, Alperstedt, Ballesteros, Konstantinidis, Nejeoui Flores (61. Hulaj), M. Rosa Garcia (20. Gürbüz), Juric, Fakic, Schmidt (90.+2 Bravic), Schneider Sanchez (71. Mensah)

Tore: 0:1 Keil (67.), 1:1 Bravic (90.+3) - Gelb-Rot: Siegmund (86., Rodgau)

Spvgg. 03 Neu-Isenburg - Dersim Rüsselsheim 8:0 (3:0). Vladimir Trucic brachte die Gastgeber bereits in der dritten Minute in Führung. Nach einer guten halben Stunde war die Partie bei einer Neu-Isenburger 3:0-Führung bereits gelaufen. Letztlich reichte es für die 03er nach fünf sieglosen Spielen hintereinander zu einem Kantersieg. Manuel Profumo, der unter anderem einen an ihm verschuldeten Foulelfmeter verwandelte, und Gabriel Fustero trafen doppelt. „Ich bin glücklich, dass wir drei Punkte geholt haben und auch noch etwas für das Torverhältnis tun konnten. Die Tore waren schön herausgespielt. Wenn wir das klarer ausspielen, dann geht das Spiel auch 12:0 aus“, sagte Neu-Isenburgs Trainer Nick Janovsky nach der Partie gegen die schwachen Rüsselsheimer. „Ich hoffe, dass der klare Sieg für uns ein kleiner Brustlöser war.“

Spvgg. 03 Neu-Isenburg: Saula - Menge, Kunth (60. Kreis), Persch (51. Horst), Profumo (77. Uchida), Kaya (66. Stoilas), Bickel, Diack, Trucic (52. Castiglione), Fustero, Fujiwara

Tore: 1:0 Trucic (3.), 2:0, 5:0 Fustero (32., 54.), 3:0, 4:0 Profumo (34./FE, 50.), 6:0 Fujiwara (62.), 7:0 Stolias (69.), 8:0 Castiglione (88.)

Sportfreunde 04 Frankfurt - TS Ober-Roden 1:0 (1:0). Die „Speuzer“ gingen in der Anfangsphase durch einen Fernschuss in Führung. Die Gastgeber hatten zudem die große Chance auf das 2:0, als ein Kopfball am Tor vorbei ging. „Ab der 25. Minute waren wir dann drin in der Partie“, berichtete TS-Trainer Bastian Neumann. Kewin Siwek hatte eine gute Möglichkeit zum Ausgleich (35.), die aber von Frankfurts Torhüter Toumpas vereitelt wurde. Auch Patrick Bleibdrey hatte in der ersten Hälfte eine Chance zum 1:1. Nach der Pause gab es für die Turnerschaft weitere Möglichkeiten zu einem Treffer. Die größte Ausgleichschance hatte Gianluca Firrantello, der in der 70. Minute aus elf Metern über das Tor schoss. Für die „Speuzer“ traf Kapitän Aziz Bidou, der früher auch für die TS spielte, in der 80. Minute den Pfosten. „Das war ein gebrauchter Tag für uns, wir waren nicht bei 100 Prozent. Das war eine unnötige Niederlage“, ärgerte sich Bastian Neumann, dessen Team sich zuvor mit drei Ligasiegen hintereinander auf Platz fünf verbessert hatte.

TS Ober-Roden: Schwaar - Kaya (65. Henkelmann), Dettki, Bleibdrey (75. Fekade), Firrantello, Henkel, Roth, Siwek (75. Klingenmeier), Gick, Schultheis, S. Yildirim

Tor: 1:0 Özyürek (13.) - Gelb-Rot: S. Yildirim (Ober-Roden, nach dem Spiel)

Germania Ober-Roden - SC Dortelweil 1:2 (0:2). Die Germania geriet durch ein Kontertor in der sechsten Minute in Rückstand. Danach hatte Ober-Roden aber bis zur 25. Minute mehrere Großchancen zum Ausgleich: Jonas Dapp lief dreimal alleine aufs Tor zu, auch Marco Christophori-Como und Maik Neuendorf hatten gute Gelegenheiten zum Ausgleich für die Germania, deren Spieler zudem in einer Szene vergeblich Handelfmeter forderten. In der 30. Minute erzielte die Dortelweiler ihren zweiten Treffer. „Plötzlich steht es 0:2 und keiner weiß so richtig warum. Wenn wir zur Pause 4:1 führen, darf sich niemand beschweren“, sagte Germania-Trainer Fabian Bäcker. Zu allem Überfluss verschoss Marco Christophori-Como auch noch einen an Jonas Dapp verschuldeten Foulelfmeter. „Nach der Pause sind wir dann mehr Risiko gegangen, Dortelweil hatte die ein oder andere Konterchance“, meinte Bäcker. Für die Germania vergaben Dapp und Colin Falk den Anschlusstreffer. Der gelang Christophori-Como erst in der 90. Minute, kurz darauf schoss der Torjäger einen Freistoß knapp drüber.

Germania Ober-Roden: Krug Lopez - Neuendorf, Emir, Geyer (69. Ries), Marweg (31. Schulte), Christophori-Como, Firat, Günther (67. Kapoor), Sumanov, Dapp (71. Züge), Özgün (67. Falk)

Tore: 0:1 Reininger (6.), 0:2 Gramovski (30.), 1:2 Christophori-Como (90.+2) - Bes. Vork.: Dortelweils Uber hält FE von Christophori-Como (44.)