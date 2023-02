Brühl erneut in der Verantwortung

Von: Patrick Leonhardt

Überlupft: Filip Brühl trägt auf Linksaußen bereits mit 20 Jahren viel Verantwortung. Er sagt: „Ich habe das Vertrauen von Marco Rhein und Jan Redmann bekommen. Und Michael Weidinger war ein guter Mentor.“ © eyssen

Filip Brühl hat bei den Handballern der HSG Rodgau Nieder-Roden in der 3. Liga bereits viel Verantwortung übernommen. Und das mit nur 20 Jahren.

Nieder-Roden – „Ich mache gerne mal eine verrückte Aktion“, schmunzelt Filip Brühl, Linksaußen bei der HSG Rodgau Nieder-Roden. Aber das sind sie beim Handball-Drittligisten von ihren Linksaußen durchaus gewohnt. Sam Hoddersen (inzwischen Lugi HF/Schweden) brachte Trainer Jan Redmann einst auch mehrfach zum Verzweifeln. Redmann sagt: „Filip hat sich im vergangenen halben Jahr sehr positiv entwickelt, die verrückten Aktionen rücken in den Hintergrund. Natürlich hätte es ihm gut getan, weiter neben Lucas Eisenhuth zu reifen. Jetzt steht er erneut stärker in der Verantwortung.“ Und das mit nur 20 Jahren.

Handballerisch groß geworden ist Brühl bei der HSG Neuenhain/Altenhain, der TSG Oberursel und der TSG Münster. Aus der A-Jugend-Bundesliga ging es für den 1,93 Meter großen Bad Sodener direkt in die 3. Liga nach Nieder-Roden. Als Nummer drei hinter Michael Weidinger und Hoddersen. „Der Hoddersen-Abgang stand schon fest, Nieder-Roden hat einen Ersatz gesucht“, erzählt Brühl. Doch sein Start bei der HSG verlief alles andere als gut: Im August brach er sich die Hand. Nach dem Abgang von Hoddersen Anfang Oktober kehrte Brühl rechtzeitig zurück, seine Drittliga-Premiere endete mit einer 26:31-Niederlage vor eigenem Publikum gegen die HSG Dutenhofen/Münchholzhausen II.

Im Sommer 2002 wechselte Michael Weidinger in die dritte Mannschaft, Neuzugang Eisenhuth weilte ein halbes Jahr in Australien. Brühl ging daher auf Linksaußen als neue Nummer eins in die Saison. Eisenhuth kehrte zwar Anfang Januar zurück, zog sich aber nach nur drei Begegnungen einen Kreuzbandriss zu.

Somit stand Filip Brühl ausgerechnet gegen Spitzenreiter TuS Ferndorf am vergangenen Wochenende erneut in der Verantwortung – der er mit acht Buden mehr als gerecht wurde. „Wir waren gut eingestellt und haben uns in einen Rausch gespielt. Wir sind in unser Tempospiel gekommen, da war dann alles möglich. Wobei Marco ein paar Dinger gehalten hat, die jenseits von Gut und Böse waren.“ Die eigenen Fans im Rücken und die Emotionen bezeichnet der 20-Jährige als „Waffe, die Ferndorf vielleicht auch eingeschüchtert hat“. Selbst beim zwischenzeitlichen 23:23 waren die Rodgauer nicht aus der Ruhe zu bringen und legten noch einen 6:1-Lauf hin. Brühl verwunderte das nicht: „Weil wir eine sehr gute Crunchtime-Bilanz haben.“

Diese Überzeugung wollen die Nieder-Rodener nun auch mit nach Pohlheim nehmen, wo am Samstag (20 Uhr) das nächste Auswärtsspiel ansteht. „Das ist eine ältere, abgezockte Truppe“, sagt Brühl über den Tabellenvorletzten. Folglich wollen die Rodgauer den Gegner mit ihrem Tempospiel müde laufen. „Wenn wir die Emotionen mitnehmen und mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung aufwarten, gibt es keinen Grund, in Pohlheim nicht zu gewinnen.“ Und vielleicht hilft dabei auch eine verrückte Aktion des Linksaußen, der beim 28:22-Sieg im Hinrundenspiel viermal getroffen hatte.

