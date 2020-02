BSC-Rugger als Sparringspartner für Nationalteam

Offenbach – Vergangene Saison war Wynston Cameron-Dow, der Spielertrainer des Rugby-Zweitligisten BSC Offenbach, selbst noch für das deutsche Nationalteam aufgelaufen. Seit dem dort erfolgten Umbruch ist das jedoch nicht mehr der Fall.

Am Sonntag (10 Uhr) wird er allerdings wieder mit der DRV-Auswahl auf dem Platz stehen, diesmal als Gegner. Auf Einladung von Nationaltrainer Melvin Smith trifft der BSC auf dem Sportplatz des Heidelberger Klubs TSV Handschuhsheim in einem „Live-Szenario-Training“ auf die „Schwarzen Adler“, die am 29. Februar (15 Uhr) ihrerseits in Heidelberg ein EM-Spiel (Division 2) gegen die Schweiz absolvieren. Offenbachs Rugger sind am gleichen Tag beim Tabellenzweiten der 1. Liga Nord/Ost, RC Leipzig, zu Gast – für ein freundschaftliches Kräftemessen. „Hier können unsere Herren unter Beweis stellen, wie stark sie zusammengewachsen sind und als Team fungieren“, teilte der BSC mit.

Auch beim Erstligisten RK Heusenstamm hat die Vorbereitung auf Restsaison begonnen. Die „Füchse“ trainieren aktuell „drei-, viermal pro Woche“, sagt Präsident Markus Walger. Am 22. Februar steht ein Vorbereitungsturnier beim TSV Handschuhsheim an, gegen den der RKH in der Liga bereits Hin- und Rückspiel bestritten hat. Dritter Teilnehmer ist der Berliner RC (1. Liga Nord/Ost). Gespielt wird nach dem Modus „Jeder gegen jeden“, so Walger. cd