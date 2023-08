Bürgel geht in Obertshausen 1:10 unter

Überfordert: Daniel Bacher von Kickers Obertshausen (rechts) lässt den Bürgeler Andrei Nikolae Ion aussteigen. © Scheiber

Offenbach – Kickers Obertshausen ist mit einem zweistelligen Sieg in die neue Saison der Fußball-Gruppenliga Frankfurt Ost gestartet. Das Kreisderby gegen Sparta Bürgel endete für das Team von Coach Marcel Dindorf mit einem 10:1-Erfolg. Hinter Spitzenreiter 1. FC Erlensee II bezieht der OSC Rosenhöhe dank des knappen 1:0-Erfolgs gegen die SG Bruchköbel mit der bislang optimalen Punktausbeute Position zwei.

Mitfavorit Kickers Offenbach II musste im Aufsteigerduell gegen Alemannia Gedern lange Zeit mit zwei Mann weniger spielen und am Ende eine 1:2-Niederlage hinnehmen. Der SVG Steinheim startete mit einem 4:1-Heimsieg gegen den FSV Bad Orb wunschgemäß.

OSC Rosenhöhe - SG Bruchköbel 1:0 (0:0). Der Treffer von Mike Osmanovski kurz nach der Pause entschied ein über weite Strecken recht ausgeglichenes Spiel. Der OSC behält seine weiße Weste, die SG Bruchköbel wartet nach der zweiten 0:1-Niederlage weiter auf das erste Tor und den ersten Punkt. „Es war in der ersten Hälfte kein weltbewegendes Fußballspiel“, meinte OSC-Sprecher Tim Kleinschmidt. Immerhin legten beide Teams nach der Pause einen Zahn zu. Die SG Bruchköbel steckte nicht auf und hätte in der Nachspielzeit beinahe den Ausgleich erzielt. Im letzten Moment kratzte Rosenhöhe-Akteur Jakob Richter den Ball noch von der Linie und sicherte so dem Team von Trainer Maik Rudolf den ersten Heimsieg der Saison. Der eingewechselte Daniel Pfitzer (Rosenhöhe) sah in der etwas ruppigen Schlussphase noch Gelb-Rot. „Wir hatten die etwas besseren und auch ein paar mehr Chancen, daher war der Sieg nicht unverdient“, resümierte Kleinschmidt.

Rosenhöhe: Läpple - Richter, Has (46. Tabatabai), Singh, Feuchter (56. Mujanovic), Schmidt (46. Pfitzer), Ballesteros, Leva, Freitag (73. Schumacher), Gallus, Osmanovski (79. Krohn)

Tor: 1:0 Osmanovski (47.) - Gelb-Rot: Pfitzer (OSC, 85.)

Germania Dörnigheim - SG Nieder-Roden 3:0 (2:0). Agierte Aufstiegsanwärter Germania Dörnigheim beim 4:4 in Gedern noch defensiv anfällig, so sprang gegen die SG Nieder-Roden ein Zu-Null-Sieg heraus. „Drei verdiente Punkte“, fand Germania-Trainer Patrick Ofcarek. Zunächst machte sein Team nichts aus der Überlegenheit. Erst der kurz vor der Pause eingewechselte Simeon Lichtenfels netzte ein. Kurz danach erhöhte Mert Özkan. „In der zweiten Hälfte war die SG Nieder-Roden deutlich stärker als in der ersten“, berichtete Ofcarek. Dass sein Team zu sehr reagierte, anstatt das Heft selbst in die Hand zu nehmen, gefiel ihm nicht. Die Konterversuche führten nicht zum Erfolg. Die SG Nieder-Roden steckte nicht auf, konnte dem Spiel aber keine Wende mehr geben. In der Nachspielzeit beseitigte Ilker Bicakci mit dem 3:0 die Restzweifel am Heimsieg.

Nieder-Roden: Bartke - Jung, Holzschneider (90. Murmann), Ternay (80. Mannweiler), Leili (60. Schwarz), P. Koser, Völker, Naouassi, Sungun, Schwäbe, Nikolov (70. Erb)

Tore: 1:0 Lichtenfels (43.), 2:0 Özkan (44.), 3:0 Bicakci (90.+3)

SVG Steinheim - FSV Bad Orb 4:1 (0:0). Der erste Heimkick am Pfaffenbrunnen war für die Anhänger des SVG Steinheim im ersten Abschnitt kein Gaumenschmaus. „Das war eher grottenschlecht“, meinte SVG-Abteilungsleiter Bernd Hartmann. Die Elf von Mustafa Fil konnte sich aber auf Torjäger Yves Böttler verlassen. Dessen 1:0 zwei Minuten nach Wiederbeginn war der Dosenöffner. Mit einem verwandelten Foulelfmeter legte der frühere Hessenligastürmer nach einer Stunde nach. Fünf Minuten später musste Gästeakteur Felix Begemann mit Gelb-Rot das Feld verlassen. „Durch die Überzahl wurden wir etwas nachlässig“, berichtete Hartmann. Tim Hach gelang der Anschlusstreffer (82.). Wenige Minuten mussten die Steinheimer um die fest einkalkulierten Punkte zittern, ehe Sheriff Camara mit dem 3:1 für Klarheit sorgte. Der eingewechselte Mustafa Saniyeoglu legte sogar noch einen Treffer nach.

Steinheim: Lopez - Hartmann, Lundy, Njie (82. Richter), Rama (67. Geisler), Rachor, Camara, Gürbüz, C. Busch (76. Brüggemann), Böttler (87. El Bakali), P. Busch (90. Saniyeoglu)

Tore: 1:0 und 2:0 Böttler (47., 60./FE), 2:1 Hach (82.), 3:1 Camara (88.) , 4:1 Saniyeoglu (90.+3) - Gelb-Rot: Begemann (Bad Orb, 65.)

Kickers Obertshausen - DJK Sparta Bürgel 10:1 (4:0). 1:8 gegen den OSC Rosenhöhe, jetzt gar 1:10 bei Kickers Obertshausen - bislang ist der von Sparta Bürgel vollzogene personelle Komplettumbruch ein sportliches Desaster. „Wenn wir durchziehen, geht das Ergebnis noch höher aus“, meinte Kickers-Trainer Marcel Dindorf. Nach Doppelpacks von Jan Gebhardt und Raphael Kreis stand es schon nach 16 Minuten 4:0. Mit dieser Ausbeute begnügten sich die Gastgeber im ersten Abschnitt. „Man muss fairerweise sagen, dass Bürgel in der ersten Halbzeit auch zwei gute Chancen hatte“, erzählte Dindorf. In Halbzeit zwei sahen die Zuschauer Einbahnstraßenfußball. Bei den Kickers kam die Lust aufs Toreschießen zurück. Der in der ersten Halbzeit noch auf der Bank hockende Torjäger Marius Krikser sorgte mit seinem dritten Treffer in Hälfte zwei schließlich für die Zweistelligkeit. Bürgel gelang durch Prince Ofili noch der Ehrentreffer.

Obertshausen: Walter - Bihangou (66. Scheiner), Goldammer (55. Krikser), Davulcu (76. Klinkel), Mannhart, Weirich (76. Kiefer), Mesquita (55. Kaufmann), Bacher, Arnold, Kreis, Gebhardt

Bürgel: Wojudy - Hashimi, Da Silva, Fiat, Tenekeci, Ofili, Ramaki, Djordjevic (63.), Weidner (59. Hock), Ion, Gattnar

Tore: 1:0 Gebhardt (8.), 2:0 Kreis (10.), 3:0 Gebhardt (12.), 4:0 Kreis (15.), 5:0, 6:0 Krikser (60., 65.), 7:0, 8:0 Gebhardt (68., 69.), 9:0 Scheiner (77.), 10:0 Krikser (80.), 10:1 Ofili (86.)

Kickers Offenbach II - FC Alemannia Gedern 1:2 (1:1). Aufsteiger Kickers Offenbach II muss weiter auf den ersten Saisonsieg warten. Zwei Feldverweise innerhalb der ersten Halbzeit erschwerten die Aufgabe für das Team von Trainer Steven Keßler gegen Alemannia Gedern erheblich. „Mit zwei Mann weniger haben wir trotzdem das Spiel gemacht“, berichtete der OFC-Coach. Umso bitterer war es, dass Mitaufsteiger Gedern in der Schlussminute zum 1:2-Endstand einnetzte. Nach einem Eckball verwertete Till Barschtipan den zurückgelegten Ball. Zunächst lief für die Gastgeber alles nach Plan, denn Noah Vuko brachte die Regionalliga-Reserve nach zehn Minuten in Führung. Fünf Minuten später war FCA-Akteur Luca Keller frei durch; Vincent Reppel zog die Notbremse und musste vom Feld. Ein umstrittener Foulelfmeter führte in der 23. Minute zum Ausgleich durch Maximilian Heck. Kurz darauf sah Offenbachs Mahmut Zeyrek wegen Reklamierens die Ampelkarte. In der Folgezeit gab es Chancen auf beiden Seiten. Die OFC-Reserve mit viel Ballbesitz, Gedern dagegen mit reichlich Platz zum Kontern. Und mit dem besseren Ende. „Wir müssen uns nach dieser Enttäuschung erst einmal sammeln“, meinte Steven Keßler abschließend.

Offenbach II: Jonetzko, Reppel, Erdem, Zeyrek, Mrvelj, Cvrlje, Savas (85. Mühlig), Feselmayer, Veh, Vuko, Kovacic (75. Seker)

Tore: 1:0 Vuko (10.), 1:1 Heck (23./FE), 1:2 Barschtipan (90.) - Rote Karte: Reppel (OFC, 15.) - Gelb-Rot: Zeyrek (OFC, 25.) fs