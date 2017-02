Handball: Bürgel II kann OFC nicht stoppen

Trotz Manndeckung gelangen Florian Küchler, hier in der Mitte zwischen den Bürgelern Denis Zahn (links) und Rene Lahaye, vier Tore für die OFC-Handballer, die damit die Tabellenführung in der Bezirksoberliga behaupteten.

Offenbach - Tabellenführer OFC Kickers und die TGS Niederrodenbach marschieren im Gleichschritt an der Spitze der Handball-Bezirksoberliga Offenbach-Hanau der Männer, die SG Dietesheim/Mühlheim feierte im Abstiegskampf zwei „Big Points“ beim Favoriten Kinzigtal.

SG Bruchköbel II – HSG Rodgau Nieder-Roden III 28:22 (14:14). „Wir haben eine gute Abwehr gespielt und in der ersten Halbzeit auch im Angriff ganz ordentlich agiert“, meinte HSG-Coach Björn Hartmann. Dann haben sich jedoch die technischen Fehler und Fehlwürfe gehäuft. „Und mit einer solch hohen Quote kann man in der Liga kein Spiel gewinnen“, meinte Hartmann.

Spielfilm: 3:3, 7:5, 14:14 – 19:14, 22:16, 26:22, 28:22

Zeitstrafen: 4:3 - 7m: 5/7 – 4/5

HSG Rodgau III: Weindorf, Herrmann, Koser (2), Moll (1), Ruhmann (1), Schrod (1), Schultheis (4), Mulligan, Jäger (8/4), Giel (1), Pardon (1), Mück (1), Preis (2)

TSG Niederrodenbach – HSG Dietzenbach 38:27 (18:13). Dietzenbach musste auf sieben Stammspieler verzichten, darunter Rückraumschütze Matthias Jünger. Trainer Mirnes Bukvic nahm die klare Niederlage daher gelassen: „Unsere junge Truppe musste Lehrgeld zahlen.“ Dietzenbach (21:11) bleibt trotz der Niederlage Tabellendritter.

Spielfilm: 4:2, 12:8, 18:13 – 20:13, 25:18, 32:24, 38:27

Zeitstrafen: 5:2 - 7m: 4/5 – 1/1

HSG Dietzenbach: Steuer, Stokan, König (6), G. Baum (2), Stroh (4), Wurm (5/1), Krauss, Raab (1), Hoffmann, Schäfer (3), Wilkens (1), L. Baum (5), Seitel

OFC Kickers – TSG Offenbach-Bürgel II 38:23 (17:11). Die TSG fand kein Mittel gegen eine gute OFC-Abwehr und auch vorne hatten die Kickers leichtes Spiel. Bürgel versuchte, mit doppelter Manndeckung die OFC-Toptorschützen Küchler und Erk aus dem Spiel zunehmen, was jedoch dem OFC in die Karten spielte. TSG-Spielertrainer Boris Wolf: „Wir haben es einfach nicht geschafft, das Spiel eng zu halten und mussten zusehen, wie die Kickers verdient wegzogen. Ich bin dennoch mit der Mannschaft zufrieden.“

Spielfilm: 4:1, 10:3, 16:10, 17:11 – 20:13, 24:15, 28:16, 35:20, 38:23

Zeitstrafen: 2:3 - 7m: 2/2 - 0/1

OFC: Rieth, F. Ritter, Adolph (3), Strohl (3/1), Sauer (2), Weis (2), Erk (3), Göbel (9), Kuhn (1), Epping (2), Ruhnau (1), Markovic (5), Küchler (4), M. Ritter (3/1)

TSG: Lega, Y. Käseberg; Rochelle (2), Oeste (4), Bagnara (5), Wolf (5), Kaiser, Nöth (1), Nast, Bender, Zahn (6), Lahaye

SG Hainburg – TV Wächtersbach 27:23 (14:14). Nach guter Anfangsphase schlichen sich kleine individuelle Fehler ein, so wurden gute Torchancen nicht genutzt. Doch später fingen sich die Gastgeber wieder. Teamsprecher Daniel Kujawski: „Das Zusammenspiel zwischen Martin Fink und Dirk Etzel klappte und der Druck wich. Danach war die Stimmung super.“

Spielfilm: 4:2, 8:8, 13:11, 14:14 - 17:17, 20:20, 24:21, 27:23

Zeitstrafen: 6:4 - 7m: 4/5 – 4/5

SGH: Kujawski, Marburger, Mück (1), S. Fink (4), T. Schwab (2), M. Fink (5), Pfeifer (4/4), Maier (1), Stock (2), R. Schwab (1), Lenz, Etzel (6), Seidenspinner (1)

HSG Maintal – TSV Klein-Auheim 33:28 (16:15). „Maintal war besser, wir haben bis zum Schluss diszipliniert gekämpft. Die Manndeckung gegen Stefan Schwab war an diesem Tag ein gutes Mittel, um unser Spiel sehr einzuschränken“, resümierte TSV-Trainer Andreas Schleiff, dem vier Stammspieler fehlten.

Spielfilm: 4:1, 9:7, 16:15 – 19:15, 21:19, 28:23, 32:27, 33:28

Zeitstrafen: 3:3 - 7m: 8/9 – 5/5

Klein-Auheim: Eift, Vallina Allo, Wostruha (1), Maisch, Schwab (2/1), Gutermuth (6), Freud, Schleiff, Heyne (2), Bauer (5), Flender (9/4), Schlit, Draeger (3)

HSG Kinzigtal – SG Dietesheim/Mühlheim 32:33 (16:14). Jeweils zum Ende der Spielabschnitte hatten die Gäste dank der besser ausgestatteten Bank Oberwasser. Trainer Michael Mendel lobte: „Sowohl Tom Waldschmidt als auch Jan Spriestersbach haben in den entscheidenden Phasen wichtige Bälle gehalten.“ Dietesheim (9.) hat nun vier Zähler Vorsprung auf die Abstiegsplätze.

Spielfilm: 2:4, 7:7, 16:11, 16:14 – 17:14, 19:19, 20:21, 27:27, 32:31, 32:33

SG Dietesheim/Mühlheim: Waldschmidt, Spriestersbach, Guth (10/4), Schmidt (10), Werner (3), Mrosinsky, Runkel (2), Fritz (5), Roesler (1), Westphal, Baier, Kreuzer (2, Kellermann

HSG Dreieich – HSG Hanau III 32:33 (13:17). Schlusslicht Dreieich ließ sich nicht abschütteln, verlor aber dennoch knapp.

Spielfilm: 1:4, 7:7, 13:17 – 21:21, 25:26, 28:28, 28:30, 32:33 - Zeitstrafen: 2:1

HSG Dreieich: Greiner, Bölke, Drost, Leda (1), Harms, Lenhardt (1), Mohr (7/1), Wunderlich (9), Hiller, Zerbe, Raschke (10), Weimer (4), Cosar

HSG Hanau III: Weis , Schwenckner , Recker (11/4), Golomb (7), M. Kosch (1), Planas (3, Valina Allo (1), Corell (1), Springer (1), Winkler (3), Schulze (3), Prager, F. Kosch, Horn (2) (mag)