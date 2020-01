Bürgel rettet mit 3:0-Lauf noch ein Unentschieden

Wettenberg – Mit einem 3:0-Lauf in den letzten 80 Sekunden sicherten sich die Handballer der TSG Bürgel in der Oberliga Hessen bei der TSG Wettenberg noch ein 26:26 (13:11) und behaupteten damit den zweiten Tabellenplatz.

Bereits im Hinrundenspiel hatten die Offenbacher drei Minuten vor Spielende mit 23:26 zurückgelegen, seinerzeit aber sogar noch mit 27:26 gewonnen. Am Sonntag (17. 30 Uhr) steigt nun in der heimischen ESO Sportfabrik das Gipfeltreffen gegen Tabellenführer ESG Gensungen/Felsberg.

„Vom Spielverlauf her müsste ich zufrieden sein, bin es aber nicht. Denn wir waren in der ersten Hälfte die klar bessere Mannschaft und hätten höher führen müssen“, sagte TSG-Interimstrainer Sven Lenort. Zwar boten die Offenbacher in der Abwehr eine herausragende Leistung, strahlten aber im Angriff aus dem Rückraum zu wenig Gefahr aus.

In der zweiten Hälfte spielte Wettenberg sicherer und wendete das Blatt. „Wir waren zehn Minuten lang im Angriff zu harmlos, da haben wir den Sieg aus der Hand gegeben“, stellte Lenort fest. Mit einem 5:1-Lauf von der 38. bis zur 48. Minute gingen die Mittelhessen mit 20:18 in Führung. Beim 24:22 zweieinhalb Minuten vor Schluss nahmen die Gäste noch einmal eine Auszeit, kassierten nach einem technischen Fehler aber noch ein weiteres Gegentor. Doch dann schlug Bürgel durch Christopher Hofmann und Tobias Lehmann (2) noch dreimal in Folge zu und glich zum 26:26 aus. Und mit dem letzten Angriff vergab die TSG sogar noch den möglichen Siegtreffer.

Spielfilm: 3:5 (7.), 6:5 (9.), 9:9 (17.), 11:13 - 15:17 (38.), 18:17 (43.), 20:18 (48.), 25:22 (56.), 26:23 (59.), 26:26

Zeitstrafen: 3:2 - 7m: 3/4 - 2/2

TSG Bürgel: Hoppenstaedt, Gezer; Nast, Zahn (2), Pjanic (3), Müller, Morgano, Wagenknecht (3/2), Hofmann (6), Lenort (4), Büdel, Cohen (2), Ljubic (1), Lehmann (5) leo