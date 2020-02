TSG Bürgel verabschiedet sich aus Titelrennen

Mit dem 25:28 (11:16) gegen die SG Bruchköbel kassierte die TSG Bürgel am Freitagabend in der Handball-Oberliga Hessen die zweite Heimniederlage hintereinander und verabschiedete sich zumindest vorerst aus dem Titelrennen.

Offenbach – Im Angriff ließen die Offenbacher die nötige Disziplin vermissen. „Der Rest war okay. Aber so kannst du kein Spiel gewinnen“, zeigte sich TSG-Trainer Sven Lenort enttäuscht. Die Hausherren liefen von Beginn an einem Rückstand hinterher, durften aber beim 24:25 (57. ) sogar nochmals auf die Wende hoffen. Doch letztlich reichte auch ein herausragender Torhüter Silahan Gezer nicht zum Punktgewinn , im Angriff vergab die TSG einfach zu viele Chancen.

Spielfilm: 1:5 (6.), 5:10 (17.), 9:10 (20.), 11:12 (25.), 11:16 - 14:20 (39.), 17:21 (42.), 18:23 (51.), 22:24 (55.), 24:25 (57.), 24:28 (60.), 25:28

Zeitstrafen: 4:5 - 7m: 2/2 - 4/6

TSG Bürgel: Hoppenstaedt, Sezer; Nast, Zahn (1), Ahouansou, Pjanic (2), Müller (1), Wagenknecht (6/2), Hofmann (2), Lenort (7), Büdel, Cohen (2), Ljubic (2), Lehmann (2) leo

