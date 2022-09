Bürgel will wieder ganz vorne mitmischen

Saisonstart in der Handball-Oberliga Hessen

Ihr Publikum begeistern und in der Oberliga vorne mitspielen wollen die Handballer der TSG Bürgel, hier Kreisläufer Jannik Hoffmann im Tiefflug.

Die TSG Bürgel hat ihren Kader für die Handball-Oberliga der Männer breiter aufgestellt. Bei der HSG Hanau II geht es auch unter dem neuen Chef Jan Kukla vornehmlich um Talentförderung.

Offenbach – Mit den Drittligaabsteigern ESG Gensungen/Felsberg und HSG Bieberau-Modau sowie den Aufsteigern HSG Baunatal, TV Hüttenberg II und TuS Griesheim dürfte die am Wochenende in die neue Saisonstartende Handball-Oberliga der Männer noch stärker geworden sein als in der vergangenen Runde. Auch die TSG Bürgel will wieder vorne mitspielen. Für die HSG Hanau II geht es dagegen primär darum, die eigenen Talente weiterzuentwickeln. Dazu soll der Klassenerhalt gelingen. Mindestens drei Teams aus der 15er-Liga müssen absteigen. Vier Absteiger gäbe es bei einem aufzunehmenden Drittligisten, fünf, wenn zwei Drittligisten in die Oberliga Hessen absteigen würden.

TSG BÜRGEL

Nach Platz drei in der vergangenen Saison will die TSG wieder ganz oben mitmischen. Dafür haben sich die Handballer in den Wochen seit Mitte Juli intensiv vorbereitet. Neben fünf Einheiten in der Woche standen diverse Tests gegen Dritt- und Oberligisten sowie zwei komplette Teamdays auf dem Programm. Fazit von Marko Sokicic, der in seine zweite Saison als TSG-Trainer geht: „Ich bin sehr zufrieden mit dem Verlauf der Vorbereitung, in der alle voll mitgezogen haben.“

Nachdem man in der vergangenen Saison zwischenzeitlich auch aufgrund von Corona-Infektionen etwas dünn besetzt war, wollte sich die TSG nun in der Breite besser aufstellen. Das gelang: Bei nur einem Abgang wurden vier Zugänge gewonnen. Dazu gehört der erfahrene Linkshänder Timo Kaiser, der zuletzt bei Drittligist HSG Nieder-Roden spielte und mit 68 Toren (28 Siebenmeter) in der vergangenen Saison auf Platz 18 der Staffelstatistik geführt wurde. Der Rechtsaußen gilt als Vorbild auch für jüngere Spieler wie Jona Röll, der gerade aus der A-Jugend gekommen ist. Mit ihm wechselten Moritz Kosch und Leon Eck aus Bruchköbel nach Bürgel und arbeiten intensiv daran, einen Stammplatz im Rückraum zu ergattern.

„Wir wollen noch mehr auf Tempo spielen“, fordert Sokicic. In der vergangenen Saison war vor allem die starke Abwehr (inklusive der Torhüter) das Aushängeschild der Bürgeler, die sich im Durchschnitt nur 25 Gegentore eingefangen haben. „Wir wollen weiterhin aggressiv in der Abwehr stehen und einen insgesamt attraktiven Handball spielen und unseren Fans damit Freude bereiten“, sagt Sokicic, der Drittligaabsteiger HSG Bieberau-Modau und die Bundesliga-Reserve der MT Melsungen als stärkste Konkurrenten betrachtet. Los geht es für die Bürgeler am Sonntag (17.30 Uhr) mit einem Heimspiel gegen Aufsteiger TuS Griesheim.

Tor: Silahan Gezer, Marvin Hoppenstädt, Justin Hohenberger - Rückraum links: Nils Lenort, Leon Eck (SG Bruchköbel), Lukas Kaiser - Rückraum Mitte: David Acic, Moritz Kosch (SG Bruchköbel), Fabian Schweedt - Rückraum rechts: Markus Wagenknecht, Timo Cohen - Linksaußen: Lars Kretschmann, Jonas Schelereth - Rechtsaußen: Timo Kaiser (HSG Nieder-Roden), Jona Röll (SG Bruchköbel), Chris Hofmann (zurzeit steht er noch nicht zur Verfügung) - Kreis: Jannik Hoffmann, Edi Pjanic, Yannick Ahouansou (verletzt bis Dezember/Januar 2023)

Trainer: Marko Sokicic

Abgänge: Milos Kreckovic (Tuspo Onernburg), Tobias Lehmann (Praktikum in den USA, Rückkehr im Februar/März 2023)

HSG HANAU II

Große Veränderungen gibt es bei der zweiten Mannschaft der HSG Hanau, die in der vergangenen Saison frühzeitig den Klassenerhalt gesichert hatte und dies in dieser Spielzeit gerne wiederholen will. Einige erfahrene Spieler stehen nicht mehr zur Verfügung, während junge Talente nachgerückt sind. Und auf der Trainerbank hat es eine Rochade gegeben: Norbert Wess rückte ins zweite Glied, sein bisheriger Assistent Jan Kukla ist nun der Chef. Diese Veränderung sei aber kein radikaler Umbruch, wie Henrik Graichen betont: „Das war ein fließender Übergang“, erläutert der neue Kapitän, schließlich habe Kukla schon am Ende der vergangenen Saison mehr und mehr Verantwortung übernommen.

Noch über dem Mannschaftserfolg steht als Hauptziel die Weiterentwicklung der jungen Spieler. Insbesondere die vier Perspektivspielern Philipp Busse, Max Moock, Torben Scholl und Niklas Schierling, die vorrangig bei der ersten Mannschaft mittrainieren, sollen reichlich Spielanteile bekommen. „Außerdem haben wir die Verzahnung mit der A-Jugend forciert“, erklärt Kukla.

Die Hanauer peilen einen Platz im unteren Mittelfeld an. Mit dem Verlauf der Saisonvorbereitung ist der neue Coach größtenteils zufrieden. „Wir haben die Trainingsarbeit intensiviert, aber die Jungs haben gut mitgezogen“, lobt Kukla. Zum Auftakt empfangen die Hanauer am Samstag Drittliga-Absteiger ESG Gensungen/Felsberg.

Tor: Max Gronostay, Felix Bondkirch, Michael Schäfer, Benedikt Weigand (eigene Jugend), Philipp Spenkoch (eigene Jugend), Julian Reusswig (HSG Main-Nidda) - Feld: Peer Kreuzkam, Leon Gutknecht, Keno Mehrpahl (TGS Seligenstadt), Florian Juli (HSG Rhein-Nahe Bingen), Falk Steiner, Alen Durmic (eigene A-Jugend), Jonas Pillmann (HSG Maintal), Torben Scholl (eigene Jugend), Philipp Busse (eigene Jugend), Max Moock (eigene Jugend), Niklas Schierling (eigene Jugend), Jannik Wadel, Til Bachmann, Markus Kirchherr, Tobias Reinhardt, Frederik Stengel, Henrik Graichen, Joel Petek

Trainer: Jan Kukla (im ersten Jahr, davor Co-Trainer) - Co-Trainer: Norbert Wess (zuvor Cheftrainer)

Abgänge: Benjamin Horn (Studium), Henrik Naß (HSG Kleenheim-Langgöns), Julian Niederhüfner, Sebastian Siegmund, Sören Winter, Jonas Faust, Daniel Kegelmann (alle Karriereende)