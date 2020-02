Burger und Bier nach sensationellem Silbersatz

Erfolgreich gestreckt: Gianluca Puglisi sprang bei den Deutschen Meisterschaften in Leipzig auf Rang zwei und fliegt am Samstag ins Trainingslager nach Südafrika. Foto: imago

Hainburg – Auch mit etwas Abstand ist Gianluca Puglisi hin und weg. Wenn er an den vergangenen Samstag denkt, überkommen ihn Euphorie und großer Stolz. Der Hainburger mitten im Rampenlicht, aufgefangen von den TV-Kameras. VON JÖRN POLZIN

„Das haben schon viele Leute gesehen und die Resonanz war riesig“, erzählt der 23 Jahre alte Weitspringer. Welchen besonderen Moment er meint: Seinen Silbersatz bei den Deutschen Meisterschaften von Leipzig. 7,77 Meter im letzten Versuch, zugleich persönliche Bestleistung in der Halle.

„Ich wusste vorher, dass noch alles drin ist und war tierisch aufgeregt“, erinnert sich Puglisi, der zu diesem Zeitpunkt schon Bronze sicher hatte. 7,70 Meter aus dem zweiten Durchgang standen bis dahin für ihn zu Buche. „Und es war noch nicht alles perfekt.“ So mobilisierte der Medizinstudent alle Kräfte und zog an Julian Howard (LG Region Karlsruhe) vorbei. Nur vier Zentimeter fehlten am Ende zu Gold und dem Gewinner Maximilian Entholzner (LAC Passau). Dennoch fühlte sich Puglisi wie ein Sieger - und war sehr erleichtert. „Die Medaille bedeutet mir sehr viel. Vor allem bin ich stolz drauf, mental stark geblieben zu sein. Es gab schon Wettkämpfe, in denen ich den letzten Durchgang abgeschenkt habe.“

Der Hainburger startet für den Königsteiner LV und wird am Olympiastützpunkt in Frankfurt von Jürgen Sammert trainiert. Der zählte ebenso zu den Gratulanten wie Puglisis Eltern und drei Freunde. Auch Trainingspartnerin Maryse Luzolo, die Silber hinter Malaika Mihambo gewann, feuerte ihn auf der Tribüne an. Die Nacht unsicher machte die hessische Reisegruppe in Sachsen aber nicht. „Wir waren Burger essen und haben uns auch ein Bier genehmigt“, erzählt Puglisi, der mit einer Ernährungsberaterin zusammenarbeitet. Ein kleines Stückchen Kuchen - das ist sein Ritual - gab es vor dem Wettkampf trotzdem.

Obwohl er bereits 2017 DM-Silber holte, stuft Puglisi diesen zweiten Platz höher ein. Aus mehreren Gründen: Vor drei Jahren fehlten in Leipzig die Topfavoriten, Puglisi kam auf 7,71 Meter. „Das war aber ein Glückssprung, diesmal war es das Resultat harter Arbeit.“

Die Sommersaison musste er wegen Pfeiferschem Drüsenfieber absagen. Ohne Leistungsnachweis wurde er aus dem Bundeskader gestrichen. Doch Puglisi, der nach wie vor in Hainburg wohnt, kämpfte sich zurück, Sprung für Sprung. „Ich bin im Anlauf aggressiver geworden“, erzählt er. Das zahlte sich in Leipzig aus. Erster Gratulant: Ausgerechnet Bundestrainer Uwe Florczak. Über eine mögliche Rückkehr in den Bundeskader wird aber erst zum Jahresende entschieden.

Bis dahin stehen für Puglisi aufregende Zeiten an. Am Samstag geht es für drei Wochen ins Trainingslager nach Südafrika, dann folgen zehn Tage in der Türkei. Puglisi genießt Sonderkaderstatus. Die Kosten übernehmen der Hessische Leichtahtletik-Verband und sein Verein. Großes Ziel des 23-Jährigen: die EM-Teilnahme im August in Paris. Die Norm liegt bei 7,95 Metern, sein Freiluft-Bestwert bei 7,82 Metern. Mit der richtigen Einstellung und einem Stück Kuchen möglich.