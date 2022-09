BV Maintal leistet in Vorbereitung auf 2. Liga Schwerstarbeit

Von: Gert Bechert

Zu sehen sind dann nur noch die Linien auf dem Boden, die zum Badminton gehören. © -

Für den 1. Badminton-Verein Maintal beginnt am 10. und 11. September eine neue Zeitrechnung. Dann startet die 2. Bundesliga Süd mit ihrer Punktrunde. Neu dabei ist auch der BVM als souveräner Meister der Regionalliga Mitte. Der Maintaler Verein eröffnet die Saison mit zwei Heimspielen. Zum Auftakt gastiert am Samstag der BC Remagen in der Maintalhalle, einen Tag später gibt der letztjährige Meister TV 1860 Hofheim seine Visitenkarte ab.

Maintal – Die Hofheimer verzichteten auf die Teilnahme an der Relegation zur 1. Bundesliga. Die Spiele finden immer um 14 Uhr statt. Dies ist eine der vielen Änderungen, auf die sich die BVM-Spieler einstellen müssen. So fällt zum Beispiel das dritte Herreneinzel weg, wodurch nur noch sieben Partien gespielt werden. Ein Unentschieden gibt es nicht mehr. Auch die Punkte werden anders verteilt. Gewinnt eine Mannschaft 7:0 oder 6:1, erhält sie drei Zähler, gewinnt sie 5:2 oder 4:3 werden ihr zwei gutgeschrieben. Sogar bei 3:4 oder 2:5-Niederlagen gibt es noch einen Punkt. Nur bei 1:6 oder 0:7-Klatschen geht sie leer aus. Auch bei den Sätzen müssen sich die Maintaler umstellen. Es wird nur noch bis elf gespielt, dafür müssen drei Sätze gewonnen werden. Maximal sind somit fünf Sätze möglich. „Das soll alles für mehr Attraktivität und Spannung sorgen und wurde vom Tischtennis übernommen“, berichtet Karlheinz Fix, wozu nach den Worten des BVM-Vorsitzenden auch die Installation von zwei Bildschirmen für die elektronische Spielfeldanzeige zählt.

Die schwerwiegendste Änderung ist die Pflicht zur Auslegung von Matten. Wobei „schwer“ im wahrsten Sinne des Wortes zu nehmen ist. Insgesamt müssen vier Matten - je Spielfeld zwei - ausgelegt werden. Eine schweißtreibende Angelegenheit, wiegt jede Matte doch fast fünf Zentner. „Das wurde vom Verband vorgegeben, um die vielen Kennzeichnungen des Bodens für andere Sportarten abzudecken“, informiert Fix. Er ist heilfroh, dass er mit dem Ausrüster des BVM einen Mietkauf der Matten mit der Option der Rückgabe abschließen konnte. Zum Training gehörte in der Vorbereitung daher auch die richtige Hallenpräparation. Apropos Verband. Wie im Profifußball gibt es einen Ligaverband für die ersten beiden Ligen. Eine Mitgliedschaft ist Pflicht für die Teilnahme am Spielbetrieb. „Das allein hat uns 1000 Euro Startgebühr gekostet“, sagt Fix.

Die Süd-Gruppe ist mit zwölf Vereinen recht aufgebläht. „Das ist Corona geschuldet, eigentlich waren zehn Mannschaften geplant“, informiert Tatjana Geibig-Krax. Die Pressesprecherin steht mit 50 Jahren weiter als Stand-by-Spielerin zur Verfügung. Die Kastanien aus dem Feuer holen sollen bei den Damen aber in erster Linie die Ukrainerin Mariia Rud, die mittlerweile in Frankfurt wohnt und auch als Jugendtrainerin für den BVM aktiv ist, Alena Krax und Tessa Koschig. Bei den Herren setzen die Verantwortlichen weiter auf Anosch Ali, Wei Ming Hauschild, Simon Krax, Christopher und Matthias Fix.

Da ist Manpower gefragt: Nach dem Aufstieg in die 2. Bundesliga gelten für den BV Maintal strenge Vorschriften, auch was die Halle angeht. © Roland Adrian

Neu dazu gestoßen ist Mihajlo Tomic. Der 19-Jährige aus Novisad ist mehrfacher serbischer Jugendmeister und kam auch bereits im Nationalteam zum Einsatz. „Er hat sich per Mail angeboten. Offenbar waren wir die Schnellsten und erhielten seine Zusage“, berichtet Karlheinz Fix. Die Katze im Sack habe man aber keinesfalls eingekauft. „Wir begegneten ihm schon bei internationalen Turnieren und können von daher seine Leistungsstärke einschätzen“, ergänzt Geibig-Krax.

Tomic soll im Doppel und im Mixed eingesetzt werden. Dass er erst freitags anreist, ist für Fix kein Nachteil. „Das ist für erfahrene Spieler kein Problem, nach einer Trainingseinheit klappt das meistens.“ Geibig-Krax sieht den BVM in der 2. Liga keinesfalls chancenlos. „Wir sind in den Doppeln stark besetzt, da ist in jedem Spiel mindestens ein Punkt drin.“ Ansonsten liegen die Hoffnungen auf den „jungen Wilden“ Anosch Ali, Simon Krax und Alena Krax.

Zu den Titelkandidaten zählt Fix den letztjährigen Meister TV Hofheim, Bundesliga-Absteiger SV GutsMuths Jena und als Geheimfavorit TV 1884 Marktheidenfeld, der sich gut verstärkt hat.

Letztmals gehörte der BV Maintal von 2014 bis 2016 der zweithöchsten Spielklasse in Deutschland an. Ein Vergleich mit damals verbietet sich laut Fix. „Das ist heute wesentlich professioneller.“ Bleibt abzuwarten, wie sich der eher familiär geführte Maintaler Verein im Haifischbecken 2. Liga aus der Affäre zieht. Für die Spieler erfüllt sich mit der 2. Liga auf jeden Fall ein Traum. „Und das sollen sie genießen“, hofft der 67-Jährige, der selbst früher in der 1. und 2. Liga spielte, auf ein Happy End. (Von Gert Bechert)