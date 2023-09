Canyon Run in Mühlheim: Aaron Bienenfeld siegt mit großem Vorsprung

Teilen

Start-Ziel-Sieg: Laufprofi Aaron Bienenfeld (in Gelb) dominierte den Halbmarathon bei der Premiere des Canyon Run in Mühlheim. © prochnow

Der Offenbacher Laufprofi Aaron Bienenfeld dominiert den ersten Canyon Run in Mühlheim. Sein Vereinskollege vom SSC Hanau-Rodenbach Marius Abele überzeugt über 10000 Meter.

Mühlheim – Die Auftaktveranstaltung des Canyon Run über fünf, zehn und 21,1 Kilometer machte nicht nur der Vielzahl der vertretenen Hobbyläufer unter den 591 gelisteten Teilnehmern „Lust auf mehr“. Auch der für den SSC Hanau-Rodenbach startende Offenbacher Laufprofi Aaron Bienenfeld lobte die „sehr coole und kurzweilige Strecke“, die er auf den abwechslungsreichen Passagen der Dietesheimer Seenlandschaft und Steinbrüche bis hin zum Hausener Wald und zurück so leichtfüßig durcheilte, dass er sein sonntägliches Pensum auf der Halbmarathondistanz bereits nach 1:06:22 Stunden erfüllt hatte. „Das hat Spaß gemacht“, erklärte der letztjährige Langstrecken-EM-Teilnehmer zufrieden im Ziel, wo er fast 18 Minuten auf den Zweitplatzierten Thilo Hagedorn (Adidas Runners Frankfurt/1:24:08 Stunden) warten musste, dem er also pro Kilometer annähernd eine Minute abgenommen hatte.

Die Kenner der Szene verwunderte der Auftritt Bienenfelds nicht, bereitet sich der 26-jährige Athlet des SSC Hanau-Rodenbach doch aktuell auf die Halbmarathon-Weltmeisterschaft vom 30. September bis 1. Oktober in Riga vor, für die er sich bereits Anfang April in Berlin mit 1:01:51 Stunden qualifiziert hat. „Da passte dieses Aufbaurennen bestens“, so Bienenfeld, der nach zwei Trainingswochen mit jeweils mehr als 140 Kilometern und zunehmenden Tempoeinheiten als Nahziel bereits am kommenden Sonntag die deutschen Zehn-Kilometer-Straßenlaufmeisterschaften in Bad Liebenzell vor Augen hat. Dort soll dann möglichst eine Topplatzierung auf der Urkunde stehen und gemeinsam mit dem ebenfalls beim Canyon Run angetretenen SSC-Vereinskameraden Marius Abele eine Teammedaille.

Abele ließ in Mühlheim auf der Zehn-Kilometer-Strecke nichts anbrennen. Er feierte seinen Start-Ziel-Sieg in 31:03 Minuten vor dem Frankfurter Marius Dorn (33:54 Minuten) und dem vereinslosen Steffen Rupp (34:24 Minuten). „Die vielen Kurven und Richtungswechsel, einige durch Brücken bedingte Höhenmeter und schöne Waldwege – genau richtig für einen spannenden Lauf“, erklärte der 23-jährige Student.

Die nahm auch das siegreiche Frauentrio gerne mit. Lea Blandamura (SSC Hanau-Rodenbach) setze sich als Gesamt-Siebte im Ziel in 39:31 Minuten vor Alicia Langfeld (AR Frankfurt/41:25 Minuten) und Marie Weber (42:00 Minuten) durch.

Im Halbmarathonlauf dominierte Christina Breunig (Frankfurt/1:35:00 Stunden) vor Julia Heinz (TV Goldbach/1:35:38 Stunden) und Jessica Cecotti (TSV Grafenau/1:39:14 Stunden). Schneller noch war Altmeister Uli Amborn von der LG Offenbach. Lediglich 1:32:53 Stunden benötigte der M65-Sieger, der letztes Jahr beim Frankfurter Marathon als M60-Sieger der Gesamtwertung und der Hessenmeisterschaft triumphiert hatte und auch aktuell wieder in Bestform ist.

Weitere Altersklassensiege verbuchten in Mühlheim im Halbmarathonlauf Kamilla Spahn (RLT Rodgau/W55) in 1:57:24 Stunden, Alexander Ott (LG Seligenstadt/M35) in 1:32:28 Stunden und Erich Storz (SC Steinberg) in 2:10:29 Stunden. Im Zehn-Kilometer-Wettbewerb wurden Sabine Hill (Nowalala Laufshop/W55) in 50:39 Minuten, Christopher Wippich (Mühlheimer Ruderverein/M30/39:31 Minuten), Lars Reichert (Feuerwehr Mühlheim/M40/45:39 Minuten), Alexander Remann (Obertshausen/M45/43:06 Minuten), Matthias Winnhauer (Sportfreunde Rodgau 1911/M55/38:18 Minuten), Matthias Wörner (EOSC Offenbach/M60/45:35 Minuten) und Klaus Scheidler (Nowalala/M65/54:18 Minuten) als Altersklassensieger geehrt. (Sascha Arndt)