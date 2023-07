Sportaktionstag im Kreis Offenbach: Capoeira und Hip Hop begeistern bei der TG Obertshausen

Von: Theresa Ricke

Teilen

Die Turngemeinde Obertshausen lockte Sportinteressierte mit ihrer Tae Bo-Gruppe ins Vereinsheim. Die Fitness-Sportart verbindet Elemente aus asiatischen Kampfsportarten wie Karate, Taekwondo oder Kickboxen mit Aerobic. © Sascha Eyssen

Thomas Zeiger von der TG Obertshausen hat viel Werbung für den Sportaktionstag gemacht. Mit der Resonanz ist er nicht vollumfänglich zufrieden und macht Verbesserungsvorschläge.

Obertshausen – Bei der TG Obertshausen hat sich hauptsächlich die Fitnessabteilung unter der Leitung von Simone Danz darum gekümmert, dass ein ganztägiges Programm im Vereinsheim präsentiert werden konnte. Auf dem Außengelände warteten Handballer, Leichtathleten und die „Bunte Bande“ auf bewegungswillige Kinder. Vorstandsvorsitzender Thomas Zeiger würde sich auch von anderen Vereinen eine größere Beteiligung wünschen.

Herr Zeiger, wie haben die Besucher auf das Schnupperangebot reagiert?

Besonders unsere Aufführungen sind gut angekommen. Capoeira und Hip Hop kennen noch nicht alle Leute und da wurde gerade bei Kindern und Jugendlichen viel Interesse geweckt. Am Ende des Tages waren es vier bis fünf Interessenten, die zum Schnuppern in verschiedenen Kursen kommen möchten.

Sportaktionstag im Kreis Offenbach: Nur zwei Vereine aus Obertshausen nehmen teil

Wie war die Beteiligung bei den Mitmachangeboten?

Die Beteiligung hätte trotz intensiver Werbung mehr sein können. Die TGO ist neben dem Sport-Kegel-Verein der einzige aus Obertshausen gewesen, der an dem Sportaktionstag teilgenommen hat. Die Hitze wird einige abgehalten haben. Trotzdem haben etwa beim Bodystyle und beim Yoga vergleichsweise viele mitgemacht. Im Schnitt aller Kurse waren es jeweils zwischen zehn und zwölf Teilnehmer.

Wie fällt Ihr Fazit zu dem Sportaktionstag aus?

Es ist eine gute Idee, einen kreisweiten Aktionstag zu machen. Vielleicht wäre es besser, wenn er zu einer anderen Jahreszeit stattfinden würde, damit mehr Menschen kommen. Im Sommer werden viele Veranstaltungen angeboten und es ist schwer, die Leute zum Kommen zu bewegen. Auch könnte der Termin besser abgestimmt sein, etwa mit den Städten und Kommunen, damit von dieser Seite bei der Organisation unterstützt werden kann.

Vorschlag vom TGO-Vorsitzenden: Sportaktionstag zu einem „richtigen Event“ machen

Was nehmen Sie positiv von der Aktion mit?

Die Obertshausener lassen uns nicht im Stich – sowohl unsere Vereinsmitglieder als auch die Bürger. Wir haben uns als Verein gut dargestellt. Mehr können wir nicht machen.

Was kann 2024 noch verbessert werden?

Es könnte in der Stadt ein richtiges Event entstehen, an dem sich alle Sportvereine beteiligen, denn wir haben großartige Sportanlagen und engagierte Vereine. Sport ist in den Vereinen am schönsten und das zu einem fairen Preis. Das ist vielen noch nicht klar.

Das Gespräch führte Theresa Ricke