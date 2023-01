Cinqueoncie und Bormann bald auf DAZN?

Von: Christian Düncher

Teilen

Der mehrfache Junioren-Weltmeister Luca Cinqueoncie (Mitte) mit Manager Rainer Gottwald (Dritter von links) und seinem Vater Michael (rechts) nach dem WM-Kampf im Stadion Bieberer Berg © hübner

Als Sieger von „Promi Big Brother“ war er kürzlich selbst auf dem Bildschirm zu sehen, nun will Box-Manager Rainer Gottwald auch seine Sportart groß rausbringen. Auf DAZN. Auch Luca Cinqueoncie (Offenbach) und Sarah Bormann (Hanau) will er dort eine Bühne bieten.

Offenbach – Die beiden Box-Aushängeschilder der Region, Luca Cinqueoncie (Offenbach) und Sarah Bormann (Hanau), dürfen sich berechtigte Hoffnung machen, bald vor einem wesentlich größeren Publikum aufzutreten als bisher. Rainer Gottwald (56), der umtriebige Manager des Duos, hat in Kooperation mit dem litauischen Promoter Donatas Simanaitis eine Vereinbarung mit einem der größten Streaming-Anbieter im Bereich des Sports, DAZN, geschlossen. Das berichtet das Portal boxen1.com.

„Es soll 2023 insgesamt vier Events in Deutschland geben, die auf DAZN übertragen werden sollen. Ich freue mich sehr über den Deal und das Vertrauen aller beteiligten Partner“, sagte Gottwald, der zuletzt als Gewinner der Reality-Show „Promi Big Brother“ (RTL) in den Schlagzeilen war. Nun will er sich jedoch wieder darauf konzentrieren, den Faustkampf hierzulande populärer zu machen. Er strukturiere gerade einiges um, habe unter anderem neue Kämpfer unter Vertrag genommen, so der Karlsruher. „Ich will deutsches Boxen auf den wichtigsten Kanal bringen – und das ist DAZN.“ Auf unsere Frage, ob auch der sechsfache Junioren-Weltmeister Cinqueoncie und die mehrfache Weltmeisterin Bormann dort zu sehen sein werden, antwortet der platinblonde Hüne kurz und knapp: „Ja“.

Von Christian Düncher