Verletzungen werfen Rodgauer Handballer Lars Spieß immer wieder zurück

Starker Ersatzmann: Niklas Roth (hier beim Wurf) hat den Part als Vertretung des verletzten Lars Spieß im linken Rückraum des Drittligisten HSG Rodgau Nieder-Roden übernommen. © eyssen

Lars Spieß, Handballer der HSG Rodgau Nieder-Roden, hat aus Verletzungsgründen in dieser Saison noch nicht gespielt. dafür hat er das Amt des Co-Trainers übernommen.

Nieder-Roden – Der ehemalige Zweitligaspieler Lars Spieß sollte für den Handballdrittligisten HSG Rodgau Nieder-Roden vor Saisonbeginn der Mega-Transfer sein. Doch mehrere Verletzungen zwangen Spieß zu einer langen Pause. Beim 35:26-Sieg der „Baggerseepiraten“ im Heimspiel gegen den VfL Gummersbach II war er endlich wieder aktiv. Nicht als Spieler, sondern als Co-Trainer unterstützte Spieß die Nieder-Rodener Mannschaft. Diese Rolle soll der 28-Jährige auch in den vier verbleibenden Spielen der Hauptrunde ausfüllen.

Die Saison lief für den Neuzugang laut seinen Worten „bescheiden“. Nach zwei schweren Verletzungen an der Schulter folgte eine lange Zeit der Rehabilitation, Physiotherapie und des Aufbautrainings, ehe Trainer Jan Redmann auf die Idee kam, Spieß zu fragen, ob er sich eine Rolle als Co-Trainer vorstellen könnte. „Schon etwas länger unterstütze ich Jan Redmann zweimal die Woche im Training, zum Beispiel beim Individualtraining“, erzählt Spieß. Beim Spiel gegen Gummersbach war er dann als Co-Trainer dabei. Spieß gefällt es, an den Wochenenden bei der Mannschaft zu sein: „Ich finde es super interessant, als Trainer auf der Bank zu sitzen, das hatte ich bis jetzt nur in der Jugend. Da ist das Niveau natürlich ein anderes.“

Der ehemalige Zweitligaspieler soll dem Rodgauer Team vor allem mit seiner Erfahrung helfen. Außerdem fungiert er als eine Art Bindeglied zwischen Trainer und Mannschaft. „Jan ist natürlich der Chef. Ich versuche ihm eine zusätzliche Meinung beziehungsweise Perspektive zu bieten. Ich bin etwas näher an den Spielern dran, vor allem an den jüngeren, denen ich versuche, so viel wie möglich mit auf den Weg zu geben.“ Der Cheftrainer ist froh über diese Hilfe: „Lars bringt ein hohes Maß an Expertise mit sich. Er bringt viele Ideen ein, sieht Dinge aufgrund seiner Erfahrung oft aus einer anderen Perspektive und kann das der Mannschaft super vermitteln.“

Ob der 28-Jährige jemals wieder selbst die Handballschuhe schnüren wird, ist fraglich. „Natürlich will ich das. Ich habe aber jetzt schon einige Operationen hinter mir. Um überhaupt wieder spielen zu können, wurde mir zu einer weiteren OP geraten. Ob ich das nochmals auf mich nehme, weiß ich nicht.“ Spieß ist also noch ein ganzes Stück von einem Comeback entfernt, ausgeschlossen ist es aber nicht. Vorerst wird er sich einer neuen Aufgabe widmen.

Ab dem Sommer übernimmt er die A-Jugend der HSG Rodgau, seine erste Rolle als Cheftrainer. „Ich freue mich auf die Aufgabe, habe aber auch Respekt. Es ist eine super Chance, die ich unbedingt nutzen will. Klar ist es etwas anderes, als Jan zu unterstützen. Aber ich finde es toll, mit den Jungs zu arbeiten, sie sind in diesem Alter natürlich wesentlich entwicklungsfähiger als die Herrenmannschaft“, sagt Spieß.

Als Co-Trainer bei den Herren hingegen soll Spieß auch am kommenden Wochenende gegen die HG Saarlouis wieder auf der Bank sitzen. Für die „Baggerseepiraten“ ist es wichtig, auf die Leistung aus dem Gummersbach-Spiel aufzubauen. „Saarlouis ist ein Gegner, der körperlich sehr robust ist und starke Rückraumschützen hat“, sagt Cheftrainer Jan Redmann. Außerdem stellen sie eine gute Abwehr, die es gilt, mit einem besonders guten Offensivspiel auszuspielen, fügt der Coach hinzu. Nicht zu vernachlässigen ist der Fakt, dass Saarlouis zu Hause noch nicht sehr viele Punkte abgegeben hat. Eine schwierige Aufgabe für Redmann und sein Team. „Ich bin guter Dinge, die Mannschaft vermittelt mir im Moment ein gutes Gefühl. Wir sind sehr konzentriert und wenn wir es schaffen, daran festzuhalten, bin ich zuversichtlich, dass wir am Wochenende eine gute Leistung zeigen“, hofft Redmann auf einen Auswärtssieg.

Von Niklas Wenzel