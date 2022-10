Francesco Liotta begeistert: „Da hat die Halle getobt“

Von: Jörg Moll

Teilen

Starke Entwicklung: Fabian Kühn (rechts) gewann auch gegen Esslingen zwei Kämpfe. © A2

Der JC Samurai Offenbach hat sich als Tabellensechster aus der Saison in der Judo-Bundesliga verabschiedet. Ein Erfolg, findet Trainer und Klubchef Francesco Liotta.

Offenbach – Das letzte Aufgebot des JC Samurai Offenbach hat zum Saisonfinale der Judo-Bundesliga nochmals seinen treuen Anhang und auch den Trainer und Vorsitzenden restlos begeistert. Nach dem 6:8 gegen den Vizemeister KSV Esslingen zog Francesco Liotta zufrieden Bilanz. „Wir haben das Resultat gefeiert“, sagte er. Das galt auch für Platz sechs in der Endabrechnung.

„Angesichts der Umstände ist das völlig ok“, so Liotta. Hätte nicht Corona zwischenzeitlich zugeschlagen und dafür gesorgt, dass gegen gegen Erlangen und Backnang jeweils nur Remis heraussprangen, wäre sogar eine noch bessere Platzierung möglich gewesen.

Zufrieden zeigte sich Liotta vor allem mit der Entwicklung der Mannschaft. Als Beispiele dafür nannte er Fabian Kühn, „der fast nichts mehr verloren hat in der Saison“ – oder auch Markus Seifert. Der stand gegen Esslingen nach kurierter Erkrankung wieder auf der Matte, hatte aber gegen den WM-Dritten Frank De Wit erwartungsgemäß einen schweren Stand.

Wie schon beim 6:8 in der Vorwoche beim Halbfinalteilnehmer JC Leipzig hatten sich die Offenbacher aber erneut stark verkauft. „Esslingen ist immerhin eine Mannschaft, die jedes Jahr ums Finale mitkämpft“, ordnete Liotta den Auftritt entsprechend hoch ein. Die Offenbacher gingen mit dem letzten Aufgebot auf die Matten. Gegen einen Gegner, der zwar auch nicht mehr mit voller Kapelle antreten konnte, in De Wit, Dimitri Peters (Olympia-Dritter 2012) oder dem früheren Junioren-Weltmeister Jaba Papinashvili aber herausragende Akteure mitgebracht hatte. Doch gerade Letzterer musste anerkennen, dass die Samurai-Kämpfer nicht gewillt sind, irgendeinen Kampf abzuschenken. Der Niederländer Tibo Volleman hatte den ersten Kampf noch klar verloren, im zweiten aber nahm er höchst erfolgreich Revanche. „Da hat die Halle getobt“, freute sich Liotta. Weil auch ein taktischer Schachzug aufgegangen war – Daniel Gleim war von 73 kg in die Klasse bis 81 kg aufgerückt und gewann dort auch seinen zweiten Kampf –, kam Liotta zu einem höchst positiven Fazit: „Das Ergebnis ist super zu bewerten, es ist ein gutes Zeichen dafür, wo wir mittlerweile stehen.“

Nach dem Saisonende werden die Offenbacher Judoka zwei Wochen kürzer treten – dann beginnt die Vorbereitung auf die neue Saison, mit Trainingscamps in Italien, Österreich und Griechenland. Im Januar stehen die Deutschen Einzel-Meisterschaften auf dem Programm. Im März beginnt die neue Bundesliga-Saison, für die Liotta den JC Samurai gut gerüstet sieht. „Uns wird keiner verlassen“, erklärt er. Verstärkungen sind angedacht. „Wir wollen den Kader in der Breite noch besser aufstellen“, kündigte Liotta an.

Sam. Offenbach - KSV Esslingen 6:8. bis 73 kg: Daniel Gleim - Fabian Häßner 10:0, bis 66 kg: Fabian Kühn - Steffen Hoffmann 10:0, bis 100 kg: Savellios Stafaridis - George Udsilauri 0:10, über 100 kg: Kamil Grabowski - Sven Heinle 0:7, bis 81 kg: Hakob Latscinjan - Felix Kurz 0:10, bis 90 kg: Markus Seifert - Frank De Wit 0:10, bis 60 kg: Tibo Volleman - Jaba Papinashvili 0:10, bis 73 kg: Toni Skorberne 10:0 (kampflos), bis 66 kg: Fabian Kühn - Steffen Marlok 7:0, bis 100 kg: Nicolas Gerber - George Udsilauri 0:7, über 100 kg: Kami Grabowski - Dimitri Peters 0:10, bis 81 kg: Daniel Gleim - Felix Kurz 10:0, bis 90 kg: Sven Seifert - Frank De Wit 0:10, bis 60 kg: Tibo Volleman - Jaba Papinashvili 10:0

Von Jörg Moll