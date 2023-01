„Das ist die Karotte vor unserer Nase“

Geht als Kapitän immer voran: Heusenstamms Luca Frischkorn (rechts) kämpft hier in einer Erstliga-Partie mit einem Spieler des Heidelberger RK um das Rugby-Ei. © Kessler

Der RK Heusenstamm spielt eine überraschend gute Runde in der Rugby-Bundesliga, überwintert sogar auf einem Play-off-Platz. Das Ziel bleibt aber der Klassenerhalt. RKH-Kapitän Luca Frischkorn zieht eine Zwischenbilanz.

Heusenstamm – Der RK Heusenstamm spielt seine 14. Saison in Folge im Rugby-Oberhaus. Aber so gut wie diesmal standen die „Füchse“ in der Winterpause noch nie da. Sogar von den Play-offs darf der Klub plötzlich träumen. Im Interview zieht Kapitän Luca Frischkorn eine Zwischenbilanz.

Der RKH ist mit dem Ziel Klassenerhalt in die Saison gestartet, überwintert nun jedoch auf Platz vier, das am Rundenende zur Teilnahme an den Play-offs berechtigen würde. Wie lässt sich das erklären?

Nachdem wir die ersten zwei Saisonspiele verloren hatten, lag das alles in weiter Ferne. Wir haben dann aber im Training richtig Gas gegeben und einen super Drive aufgebaut. Das 17:39 zum Auftakt bei Aufsteiger München war natürlich ärgerlich. Da saß der Schmerz tief. Danach haben wir zu Hause gegen Titelverteidiger Frankfurt trotz der 13:22-Niederlage ein super Spiele gemacht. Da hat man gesehen, was für ein Potenzial in uns steckt. Dieses haben wir in den folgenden Begegnungen immer häufiger ausgeschöpft. Dass wir nun als Vierter überwintern, ist aber die Kirsche auf der Sahne.

Inwiefern war der erste Sieg im fünften Spiel, das 11:10 im Derby gegen Offenbach, ein Schlüsselerlebnis?

Das war auf jeden Fall ein Befreiungsschlag. Für uns war ganz klar, dass wir diese Partie gewinnen wollten. Alles ist möglich, wenn man 80 Minuten Vollgas gibt. Aufgrund der Geschichte des RK Heusenstamm (Anm. d. Red: der Verein wurde von ehemaligen Offenbachern gegründet) war es sehr emotional. Wir wurden von den alten Heusenstammern angefeuert, bereits vor dem Spiel war in der Kabine zu spüren, dass das ein ganz besonderes Spiel ist. Wenn man dann in so einer Partie sein Bestes gibt und belohnt wird, setzt das natürlich viel Energie frei.

In den folgenden drei Partien gab es zwei weitere Siege, unter anderem das klar 53:14 im letzten Spiel vor der Winterpause gegen München. Wie ist dieses Ergebnis einzustufen?

Das war das beste Spiel, seit ich beim RK Heusenstamm bin. An diesem Tag ist alles aufgegangen. Wir hatten einen eingespielten Kader und zudem unsere Siebener-Nationalspieler Leon Hees und Sam Rainger zur Verfügung. Jeder war fokussiert und wir wussten, dass wir bei einem Sieg auf Platz vier überwintern könnten. Wir wollte die erste Saisonhälfte unbedingt versüßen und die Niederlage aus dem ersten Spiel wettmachen. Es ist sehr schön, dass wir zeigen konnten, dass wir eine Klasse besser sind als München.

Muss man sich angesichts dieser Entwicklung nicht neue Ziele setzen?

Die Play-offs sind so etwas wie die Karotte, die vor unserer Nase hängt, eine zusätzliche Motivation. Aber das Ziel der Trainer und der Mannschaft ist ganz klar der Klassenerhalt. Da muss man auch realistisch sein. Durch Offenbachs Aufstieg ist die Professionalisierung in der 1. Liga noch weiter vorangeschritten. Wir sind eines der wenigen Teams ohne Profis und haben keinen tiefen Kader auf Top-Niveau. Trotzdem wollen wir versuchen, den Drive aus der ersten Saisonhälfte mitzunehmen, und bestmöglich abzuschneiden.

Sie arbeiten in Vollzeit, müssen aber intensiv trainieren, um mit den Profis mithalten zu können. Wie bekommt man das alles unter einen Hut und woher nimmt man die Motivation?

Es ist in der Tat ein gewisser Akt, das mit Beruf und Familie zu vereinbaren. Einige von uns haben Kinder und die meisten arbeiten in Vollzeit. Es hat sich irgendwie eingependelt. Das alles vergisst man dann aber sehr schnell, wenn man am Wochenende auf dem Platz steht, mit Leuten, die dafür brennen. Vor allem in Heusenstamm. Das lernt man wertzuschätzen.

Apropos Wertschätzung: Sie sind kein RKH-Eigengewächs und erst seit zwei Jahren da, aber Kapitän. Was beutetet Ihnen das?

Es bedeutet mir enorm viel, dass ich als derjenige angesehen werden, dem man es zutraut, diese Rolle auszufüllen. Zumal ich vom Team gewählt wurde. Ich kannte ja einige Mitspieler bereits, unter anderem aus Hessenauswahl sowie Nationalmannschaft. Insofern war ich kein ganz Unbekannter. Aber ich bin eben auch noch nicht so lange da. Das spornt mich an. Dafür gebe ich Gas und hoffe, dass ich der Rolle gerecht werde.

Sie haben das Nationalteam angesprochen. Einst spielten Sie in den U-Auswahlen des DRV. Zuletzt schafften es immer wieder Vereinskollegen ins Herren-Nationalteam. Ist das für Sie auch ein Ziel?

Das ist für mich persönlich so etwas wie der vierte Tabellenplatz, nämlich die Karotte vor der Nase. Das wäre die Krönung. Ich weiß jedoch auch, wie viel zusätzlicher Einsatz dafür erforderlich wäre. Eine Weile war ich sonntags beim Training der Nationalmannschaft in Heidelberg dabei, habe mich aber dagegen entschieden, da ich an erster Stelle meine berufliche Laufbahn weiter ausbauen will.

Das Gespräch führte

Christian Düncher