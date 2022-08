Das Saisonziel: Weniger zittern für Klassenerhalt

Teilen

Unter anderem mit einem komplett neuen Torhüterinnen-Trio gehen die Frauen der HSG Rodgau Nieder-Roden in die neue Spielzeit in der 3. Liga.

Rodgau – Nach dem denkbar knapp mit einem Unentschieden als entscheidendem Punkt am letzten Spieltag erkämpften Klassenerhalt gehen die Handballerinnen der HSG Rodgau Nieder-Roden in eine weitere Drittligasaison. „So eine nervenaufreibende Runde wie letztes Jahr wollen wir unbedingt vermeiden“, sagt Trainer Ergün Sahin.

Dabei hat sich das Team der Rodgauerinnen nicht unerheblich verändert. Komplett neu ist die Besetzung im Tor: Linda Barnack ist zur TSG Leihgestern gewechselt, dafür kamen die 27 Jahre alte, drittligaerfahrene Sophie Born von der HSG Hunsrück, sowie die 22 Jahre alte Naomi Speckhardt von der TGB Darmstadt und die 19-jährige Miriam Aassou nach Pause.

Katharina Keller (am Ball) will mit der HSG Rodgau Nieder-Roden eine weniger aufreibende Saison in der 3. Liga erleben. © eyßen

Als Ergänzung für den Kreis wurde die erst 17 Jahre alte Marharyta „Margo“ Tomashevska gewonnen. Sie besuchte ein Handballinternat in der Ukraine, bevor sie mit ihrer Mutter nach Deutschland floh und in Dreieich landete. „Durch ihre körperliche Präsenz verkörpert Margo einen anderen Spielertyp als Katha Keller. So ergänzt sie die Kreisposition sehr gut. Sie ist sehr jung und bringt gute Voraussetzungen mit“, sagt Jana Schilling, die Sportliche Leiterin der Baggerseepiratinnen.

Dazu rückten aus der eigenen Jugend die Rückraumspielerinnen Jule Krüger und Leyla Götz in den Drittligakader auf, vom TV Groß-Umstadt kam Jil Riecke, von der HSG Freiburg Linksaußen Anna Bretz. „Wir wollen die Klasse halten und uns kollektiv weiterentwickeln“, sagt Sahin.

Gespielt werden soll in dieser Saison statt in Vor- und Abstiegsrunde wieder in einer regulären Runde mit elf Teams in Hin- und Rückspielen, insgesamt also 20 Partien. Platz sieben reicht sicher zum Klassenerhalt, als Achter und vielleicht sogar Neunter kann in einer Klassenerhaltsrunde noch weiter gekämpft werden. Der Zehnte und Elfte steigen sicher ab.

Der erste Grundstein zum Klassenerhalt soll bereits am Samstag bei der TG 88 Pforzheim gelegt werden. Mit der Vorbereitung ist Sahin vollauf zufrieden. „Meine Mannschaft hat vier bis fünfmal in der Woche trainiert und einige Testspiele sehr gut absolviert“, berichtet er: „Wir haben unser Angriffsspiel und die Abwehr modifiziert.“

Tor: Sophie Born (HSG Hunsrück), Naomi Speckhardt (TGB Darmstadt), Miriam Aassou (nach Pause) - Rückraum: Laura Keller, Christine Burkhard, Pia Magnago, Jana Göbel, Jil Riecke (TV Groß-Umstadt), Jule Krüger (eigene Jugend), Lena Draheim, Leyla Götz (eigene Jugend) - Linksaußen: Anna Bretz (HSG Freiburg), Jule Krüger - Rechtsaußen: Michelle Eichler (2. Mannschaft), Tamay Adanir - Kreis: Katharina Keller, Marharyta Tomashevska (Ukraine)

Trainer: Ergün Sahin

Abgänge: Linda Barnack (TSG Leihgestern), Laurie Geis (HSG Freiburg), Nell Gotta (Mainz 05), Andrea Mertens (Pause) nim